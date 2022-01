'Pekina 2022': slēpotāju domstarpības liek pēkšņi mainīt dalībnieku sastāvu

Latvijas Slēpošanas federācija (LSF) Induļa Bikšes vietā apstiprinājusi Robertu Slotiņu dalībai Pekinas olimpiskajās spēlēs, apstiprināja LSF valdes loceklis Jānis Puida, kurš ir atbildīgs par distanču slēpošanu.

Savukārt pats Bikše pret lēmumu iebildis Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK), cerībā, ka varēs atgūt sākotnēji piešķirto kvotu.

Vēl nedēļas sākumā Latvijas kvotas tika piešķirtas vadošajam slēpotājam vīru konkurencē Raimo Vīgantam un Bikšem, taču vēlāk tika pieņemts atlikt otrās kvotas piešķiršanu.

Kā skaidro Puida, Bikšem kvota nav piešķirta par nepatiesu ziņu sniegšana presē un federācijas tēla graušanu. Slēpotāja komandai ar LSF nav labas attiecības un, kā šonedēļ ziņoja laikraksts "Latvijas Avīze", par pēdējām domstarpībām finanšu jautājumos sportista tēvs un treneris Zintis Bikše konsultējies policijā.

"Bažas, ka viņa rīcība olimpiskajās spēlēs radīs negatīvu ietekmi uz komandas mikroklimatu, varētu nest negodu ne tikai LSF, bet Latvijas komandai kopā, kas grautu Latvijas tēlu kā tādu," norāda LSF pārstāvis.

Strīds esot par to, ka slēpotājs no federācijas nav saņēmis finansējumu, lai gan Madonas pašvaldība pārskaitījusi LSF četrus tūkstošus eiro par četriem tās sportistiem, no kuriem katram pienākas pa tūkstotim. Savukārt Puida laikrakstam norādīja, ka nauda esot pieejama un citiem mērķiem netiek tērēta, bet sportists pats neesot pieteicies, ne pieprasījis avansā, ne atskaitījies par izdevumiem.

Bikše norādīja, ka tikai trešdien pats no medijiem uzzinājis, ka ir izņemts no olimpisko spēļu dalībnieku pulka.

"Šorīt saņēmu elektroniskā pasta vēstuli, ka vakar viņi sasaukuši valdes ārkārtas sēdi, kurā nolemts atdot kvotu nākamajam sportistam rangā, jo es esot sniedzis medijiem nepatiesas ziņas un varētu radīt nelabvēlīgu mikroklimatu. Nekas tāds jau nepamatots tur nebija, viss bija taisnība. Pat, ja nebūtu, vai tas ir īstais iemesls, lai atņemtu kvotu?" stāstīja Bikše, norādot, ka kvalifikācijā bijis krietni priekšā Slotiņam.

"Gaidu kādu atbildi no olimpiskās komitejas, vai viņi akceptēs federācijas lēmumu. Šodien aizsūtīju e-pastu, pagaidām atbildes nav," turpināja Bikše.

Sieviešu konkurencē kvotas piešķirtas Patrīcijai Eidukai, Kitijai Auziņai, Esterei Volfai, Samantai Krampei un Baibai Bendikai.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.