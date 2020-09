'Riga International Curling Challenge' piedalīsies tikai Latvijas komandas

Kērlinga hallē šosezon otrais rīkotais turnīrs norisināsies "Riga International Curling Challenge" šoreiz pulcēs vien Latvijas komandas, informē rīkotāji.

"Ja pirms mēneša likās, ka mūsu hallē redzēsim ļoti spēcīgu turnīra dalībnieču sastāvu, tad, tuvojoties noliktajiem datumiem, Covid-19 vīruss ieviesa savas korekcijas. Pēc kārtas sestajā starptautiskajā "Riga International Curling Challenge" turnīrā piedalīsies sešas pašmāju komandas. SK OB/Stabulnieces un JKK/Barones komandām šīs būs papildus vērtīgas sacensības, lai sagatavotos pēc trim nedēļām gaidāmajam Latvijas junioru čempionātam," vēsta rīkotāji.

Par iepriekšējo gadu titula ieguvējām kļuva komandas no Krievijas, Vācijas, Lietuvas un Igaunijas. Šogad to noteikti izcīnīs kāda no Latvijas komandām. "Riga International Curling Challenge" 2020. gada spēcīgākā komanda tiks noskaidrota šajā nedēļas nogalē.

Sacensībās komandas aizvadīs viena apļa turnīru, katra izspēlējot pa piecām spēlēm. Vadoties pēc iegūtajiem rezultātiem, vietu sadalījumu noteiks vispirms pēc iegūtajiem punktiem, tad savstarpējām spēlēm un papildrādītāja.

Turnīra dalībnieču saraksts:

NICOLL/Regža

SK OB/Stabulniece

JKK/Barone

JKK/Rudzīte

VKK/Millere

Mača