Sākusies reģistrācija dalībai Latvijas Skolu ziemas Olimpiskajā festivālā

Šonedēļ sākusies un līdz 26. februāra pulksten 15.00 Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) mājas lapā skolas aicinātas reģistrēt dalībniekus Latvijas Skolu ziemas Olimpiskajam festivālam jeb Ziemas festivālam. Lielākās Latvijas skolēnu sacensības ziemas sporta veidos notiks 1. un 2. martā Ērgļos un Viešūra kalnā.

5. - 12. klašu jaunieši sacentīsies 13 individuālajās un komandu disciplīnās – gan klasiskajos ziemas sporta veidos kā, piemēram, slēpošana, biatlons, hokejs, gan mazāk tradicionālās disciplīnās kā ziemas orientēšanās vai braukšana ar ragaviņām. Par šī gada Ziemas festivāla vēstnesi kļuvis un pasākumā piedalīsies arī viens populārākajiem skeitbordistiem ne vien Latvijā, bet arī pasaulē – Madars Apse, kurš savulaik skolas gados festivālā startējis snovborda disciplīnā.

Ziemas festivālam dalībniekus var pieteikt ikviena Latvijas skola, un to dara izglītības iestādes sporta skolotājs (vai cits skolas pārstāvis). Sporta skolotājam jāaizpilda pieteikuma anketa elektroniski LSFP mājas lapā (https://lsfp.lv/festivals/pieteikumi). Pēc skolas dalības apstiprinājuma saņemšanas līdz pat reģistrācijas beigām – 26. februārim plkst. 15.00 – skolas var reģistrēt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt pieteiktos dalībniekus. Pieteikumu oriģināli ar izglītības iestādes vadītāja parakstu būs jāiesniedz klātienē Ērgļos, veicot dalībnieku akreditāciju.

Ziemas festivāla atklāšana notiks 1. martā plkst. 11.30 Ērgļos (pie Ērgļu vidusskolas). Saskaņā ar olimpisko tradīciju tiks pacelts olimpiskais karogs, dots olimpiskais zvērests un iedegta olimpiskā uguns. Divu dienu garumā 5. - 12. klašu jaunieši sacentīsies 13 disciplīnās – biatlons, distanču slēpošana, frīstails slēpošanā un snovbordā, hokejs, 3 x 3 hokejs, kalnu slēpošana, kērlings, ragaviņu braukšana, snovbords, slidošana, ziemas orientēšanās, lielā skolu stafete. Visi sporta veidu nolikumi pieejami LSFP mājas lapā sadaļā Festivāls. Ziemas festivālā notiks arī paraugdemonstrējumi disku golfā un sniega volejbolā.

Lai arī sacensībām dalībniekus piesaka skolas, sacensību organizētāju – LSFP – prezidents Einars Fogelis aicina par festivālu skolā interesēties arī pašus skolēnus un viņu vecākus: "Svarīgākais Ziemas festivāla mērķis – jebkuram skolēnam, arī bez profesionālām iemaņām sporta veidos, ļaut piedalīties un sajust, cik plašas un dažādas ir iespējas būt fiziski aktīviem arī ziemā un gūt no tā prieku, iepazīstināt skolēnu ar jauniem ziemas sporta veidiem. Sacensību sportiskās programmas daļu jau ierasti papildinās dažādi citi pasākumi, kā dīdžeju konkurss un lāpu gājiens. Dalībniekus un viņu līdzjutējus sagaida krāšņas atklāšanas un noslēguma ceremonijas."

"Nav svarīgi, tev patīk slidot, slēpot vai spēlēt hokeju, nav arī svarīgi, cik labi tev sanāk. Svarīgākais ir pārliecināties, ka ziemā sportot ir forši," skolēnus iedrošina šī gada Ziemas festivāla vēstnesis, skeitbordists Madars Apse. Arī viņš savulaik bijis viens no Ziemas festivāla dalībniekiem, startējot snovborda sacensībās.

Vēl pirms sacensībām skolēniem būs nodrošināta iespēja pilnveidot savas prasmes atsevišķos sporta veidos bezmaksas treniņos profesionālu treneru vadībā. Ar treniņu laikiem iespējams iepazīties organizatoru tīmekļa vietnē lsfp.lv sadaļā "festivāls" un sociālajos medijos facebook.com/lsfp.lv

Šī gada Ziemas festivāla vēstnesis ir Madars Apse – viens no populārākajiem skeiteriem ne vien Latvijā, bet arī pasaulē. Arī Madars savulaik bijis Ziemas festivāla dalībnieks, startējot snovborda sacensībās. Ventspilnieks divas reizes saņēmis Eiropas labākā skeitera balvu un jau vairāk nekā 10 gadus ir "Red Bull" komandā. Tuvākajā laikā Madars plāno gan rūdīties āliņģī un piedalīties dažādos starptautiskos skeiteru pasākumos Igaunijā, Somijā, Uzbekistānā. Madara plānos arī uzņemt trakulīgu video Barselonas ielās savam "YouTube" seriālam "It's A Mad World" – latvietis ir viena no GoPro reklāmas sejām. Kopā ar draugu Madars šobrīd plāno izveidot jaunu skeitspotu Rīgā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja – stikla konstrukciju. Līdzīgu ideju viņš savulaik realizēja pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Madars Apse būs klāt arī šī gada pasākumā Ērgļos.

Ziemas festivāla ideja aizsākusies jau 1994. gadā. Kopš tā laika jauniešu ziemas sporta sacensībām bijuši dažādi nosaukumi un norises vietas. Sākot no 2016. gada Ziemas festivālu organizē LSFP sadarbībā ar LOK, Ērgļu novada domi un sporta veidu federācijām. Pērn notikušais festivāls, pulcējot vairāk nekā 1400 dažāda vecuma skolēnus no 146 skolām, pārstāvot vairumu Latvijas pašvaldību. Ziemas festivāls turpina rudenī notikušās Eiropas Sporta nedēļas BeActive tautas sporta kustības ideju – būt fiziski aktīviem ikdienu, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, vecuma vai gada laika.