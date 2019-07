Silova ātrslidošanas treniņnometnē Nīderlandē laboti Latvijas jauniešu rekordi

Pateicoties Phjončhanas olimpisko spēļu ceturtās vietas ieguvējam ātrslidošanā Haraldam Silovam, šim sporta veidam ļoti labi zināmajā Hērenvēnas pilsētā Nīderlandē treniņnometni aizvadījuši mūsu jaunie ātrslidošanā trenēties vēlošie sportisti no Rīgas, Mārupes, Lilastes. Daži no viņiem treniņnometnes pēdējā dienā sarīkotajās sacensībās uzstādījuši valsts rekordus.

Pēc Haralda Silova veiksmīgā starta ātrslidošanā un panākuma gūšanas Olimpiskajās spēlēs pagājušajā gadā Pjonhčanā, kur tika izcīnīta 4. vieta 1500m distancē, valsts sporta attīstībai ātrslidošanā piešķīra līdzekļus. Daļu no šiem līdzekļiem bija iespēja novirzīt jauno ātrslidotāju meklējumiem. Tos, kuri vēlētos izmēģināt ātrslidošanu vai gribētu tai pievērsties, meklēja no skrituļslidotāju, šorttrekistu, daiļslidotāju vidus vecumā no 12 līdz 24 gadiem.

Pirmā atlases kārta notika jūnija sākumā Siguldā, kur tika izraudzīti 7 dalībnieki, kuri dosies uz nometni ar nosaukumu "Road To Ice" Hērenvēnas pilsētā. Šo septiņu vidū visi bija pārasvarā rīdzinieki – pēdējos pāris gadu Latvijas labākais skrituļslidotājs Reinis Znotiņš, šobrīd divi labākie juniori Sandis Reinsons un Artūrs Miglinieks, vadošās jauniešu grupas pārstāves un labākās arī starp pieaugušajām Patrīcija Sniķere, Ance Kucina, Laura Jankovska, kā arī labākā U13 grupas pārstāve Anna Krūmiņa. Viņiem pievienojās vēl daži dalībnieki, kuri vidū bija arī vairāki šorttrekisti. Uz Holandi ar jaunajiem ātrslidotājiem trenera statusā bija devies Dainis Krauja. Treniņnometne, ceļš un dzīvošana mūsējiem tika apmaksāta no Latvijas Slidošanas asociācijas budžeta, kuru H.Silovs bija novirzījis ātrslidošanas attīstībai.

Nometni, kas no 15. līdz 21.jūlijam norisinājās viena no pazīstamākajām Nīderlandes ātrslidošanas vietām ar senu vēsturi un perfektiem treniņapstākļiem – Hērvenā, vadīja trīs ātrslidošanas treneri, kuru vidū bija arī Olimpisko spēļu un pasaules čempionāta medaļnieks Simons Kuipers. Šajā nometnē piedalījās 45 dalībnieki no vairākām valstīm. Bez mūsējiem uz šo treniņnometni bija atbraukuši jaunie ātrslidotāji no Igaunijas, Polijas, Serbijas, Francijas, Beļģijas, Vācijas, Austrijas.

Pamatdoma nometnei bija integrēt skrituļslidotājus un šorttrekistus uz ledus, kā arī esošajiem ātrslidotājiem uzlabot tehnikas nianses. Mūsu ātrslidošanas iemaņas apgūt vēlošie sportisti visas dienas aizvadīja divus līdz trīs treniņus uz ledus. Papildus tam tika aizvadīti arī fiziskās sagatavotības treniņi. Pēdējā nometnes dienā tika noorganizētas sacensības pēc visiem ātrslidošanas noteikumiem šādās distancēs – 500m, 1000m un 1500m. Visās trijās nevajadzēja startēt, jo katram nometnes dalībniekam tika ļauts izvēlēties divas no šīm trim distancēm.

Šajās sacensībās tika uzstādīti daži rekordi junioriem, par ko parūpējās Laura Jankovska 500m (47,59 s) un 1000m (1:37,94) un Anna Krūmiņa 1500m (2:44,74).

Nākamā nometne plānota ziemas periodā novembrī un decembrī, un uz to dosies viens treneris un 2-4 perspektīvākie sportisti.