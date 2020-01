Siltais laiks atņem Latvijai tiesības rīkot pasaules čempionātu ziemas orientēšanās sportā

No 2. līdz 8 februārim plānotais ziemas orientēšanās pasaules čempionāts sniega neesamības dēļ no Madonas sporta bāzes "Smeceres sils" tiek pārcelts uz Zviedriju. Pasaules kausa izcīņa, Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionāti notiks no 21. līdz 26. februārim Umejā/Vindelnā. Neskatoties uz vietas maiņu – uz čempionātu dosies arī Latvijas sportisti.

Līdz šim Latvijā organizēts Eiropas čempionāts ziemas orientēšanās 2013. gadā un Pasaules kausa sacensības 2006. gadā. Šogad Latvija bija ieguvusi tiesības organizēt ziemas orientēšanās Pasaules čempionātu, uzņemot vairāk nekā 350 labākos sportistus no tādām valstīm kā Čehija, Šveice, Somija, Ukraina, Turcija, Krievija, Bulgārija, Japāna, Itālija, Vācija kā arī no Skandināvijas un Baltijas valstīm. Kā sākotnējā sacensību vieta tika izvēlēta Madonā esošā sporta trase "Smeceres sils", taču Latvijas ziemai netipiski silto laikapstākļu dēļ pasākums tiek pārcelts uz Zviedrijas pilsētām Umeju un Vindelnu.

"Smeceres sils" bāzes vadītājs, sacensību direktors Gunārs Ikaunieks komentē: "Darbs pie čempionāta organizēšanas tika uzsākts savlaicīgi, un šī procesa laikā aktīvi sekojām līdz laika prognozēm. Diemžēl, šogad Latvijas ziemas galvaspilsētā Madonā nesagaidījām atbilstošu sniega kārtu, kas ļautu organizēt sacensības. Principā, sniega nav, un arī laika prognoze nesola pietiekamus mīnusus, kas ļautu ne tikai uzsnigt sniegam, bet arī kādu laiku noturēties, kas ir nepieciešams, lai ierīkotu kvalitatīvas trases. Lai gan sākotnējā doma bija čempionāta laiku pārcelt uz februāra beigām, mēs necentāmies "par visu cenu" panākt, lai čempionāts norisinātos pie mums, jo nevaram būt droši par to, vai sniegs līdz Latvijai atnāks arī februāra beigās. Tieši tā iemesla dēļ, lai spētu nodrošināt Pasaules čempionāta norisi, tika izlemts to pārcelt uz Zviedriju. Tas nemaina faktu, ka uz sacensībām dosies daļa no sākotnēji plānotās Latvijas sportistu delegācijas, un esmu pārliecināts, ka sacensību ietvaros varam gaidīt cīņu arī par augstām vietām."

Ziemas orientēšanās ir izturības ziemas sporta veids, kas apvieno divus sporta veidus: orientēšanos un distanču slēpošanu. Sportisti sacensību ietvaros izmanto karti, lai pārvietotos blīvā slēpošanas trašu tīklā un apmeklētu kontrolpunktus pareizajā secībā. Maršruta izvēli veic, pamatojoties uz slēpošanas trašu kvalitāti, reljefu un attālumu. To visu var nolasīt no kartes. Tas nozīmē, ka sportistiem jābūt augstai fiziskajai sagatavotībai, vienlaikus jāspēj izprast karte un jāizvēlas labākie ceļu varianti.