Skandināvijas kausā distanču slēpošanā Madonā latviešiem neizdodas pārvarēt kvalifikāciju

Madonā notikušajā Skandināvijas kausa trešā posma 1,5km sprinta sacensībās brīvajā stilā distanču slēpošanā uzvaras izcīnīja Pasaules kausa posmos 12 reizes trijniekā tikušais norvēģis Sindre Bjornstāds Skars un pasaules U23 un juniore čempione Moa Lundgrēna no Zviedrijas. Latvijas pārstāvjiem šādā spēcīgā konkurencē neizdevās pārvarēt kvalifikāciju un iekļūt labāko trīsdesmitniekā jeb ceturtdaļfinālā, informē Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektdien Madonas sporta un aktīvās atpūtas bāzē "Smeceres sils" sākās ļoti spēcīga sastāva distanču slēpošanas sacensības Skandināvijas kauss, kas norisināsies trīs dienas. Vīriešiem uz starta izgāja 90 dalībnieki, bet sievietēm sacentās 39 slēpotājas. Šis ir sezonas trešais posms, pirmajiem diviem notiekot decembrī un janvārī Estersundā un Falunā. Tā kā Zviedrijā notikušie sprinti bija klasikā, tad šodien Madonā distanču slēpotāji pirmo reizi šajā sezonā Skandināvijas kausā noskaidroja ātrākos sprinterus slidsolī jeb brīvajā stilā.

Vīriešiem sacentās 84 dalībnieki no 8 valstīm – Baltijas valstīm, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Kanādas un Spānijas, kuru pārstāvēja olimpisko spēļu 37. vietas ieguvējs un Top30 U23 pasaules čempionātā iekļuvušais slēpotājs. Viņu vidū bija arī desmit latvieši.

Fināla sešiniekā tāpat kā iepriekšējos divos posmos iekļuva tikai norvēģi. Uzvaru spraigajā finišā tāpat kā 2013. gadā "Smeceres sila" trasē izcīnīja divas reizes Pasaules kausa posmos triumfējušais Sindre Skars, kurš pēc finišā atzina, ka Madonā ir tik labas trases un organizācija, ka varētu rīkot arī Pasaules kausa posmus, turklāt ir arī komentētājs, kas runā norvēģu valodā.

Centimetru cīņā par otro vietu, palīdzot ar fotofiniša skatīšanos, Pasaules kausos divas reizes sprintā pusfinālā tikušais Haralds Arnesens bija minimāli priekšā nupat no pasaules čempionāta atbraukušajam Haraldam Amundsenam, kurš kļuva par vienīgo, kuram šajā sezonā Skandināvijas kausā ir izdevies iekļūt trijniekā sprintā. 2019. gada uzvarētājs un PK posmos pusfinālā sprintā tikušais Jērans Tefre ieņēma 4. vietu, bet PK posmos finālā pāris reizes tikušais Siverts Vīga palika tikai desmitajā vietā. Divkārtējais pasaules čempions un 12 uzvaras PK posmos izcīnījušais Fins Hogens Krogs ierindojās 22. vietā.

No latviešiem pirmie trīs bija madonieši. Kā jau to varēja gaidīt, labāko rezultātu uzrādīja Indulis Bikše, kuram 65. vieta (+16,4 sek.). Piecas un sešās sekundes par viņu trasē ilgāk pavadīja un stabili trijniekā no mūsējiem bija Latvijas trešais numurs junioros šajā sezonā Silvestrs Švauksts un viens no vadošajiem jauniešiem, četrkārtējais Eiropas čempions ziemas orientēšanās Ritvars Ļepeškins.

Sievietēm finālā cerības neatstāja PK posmos piecas reizes sprintā desmitniekā tikusī Moa Lundgrēna, atkārtojot 2019. gada panākumu Madonā. Otro vietu ieguva pagājušā gada pasaules junioru čempione sprintā Marija Mellinga no Norvēģijas, bet pēc fotofiniša noskatīšanās trešā vieta pienācās PK posmos pāris reizes Top30 sasniegušajai zviedrietei Ingrīdai Halkvistei, bet ar 4. vietu nācās samierināties PK pusfinālistei un pasaules U23 čempionāta finālistei sprintā Hannei Rofstādei. Fināla sešinieku noslēdza pagājušā gada pasaules U23 čempione sprintā Moa Hansone no Zviedrijas.

Sievietēm 35 dalībnieču konkurencē latvietes ierindojās tieši aiz trīsdesmitnieka, labākajām esot cēsniecēm. Estere Volfa uzrādīja 31. rezultātu (+32 sek.), no trīsdesmitnieka šķirot 8,5skeundēm. Tieši aiz viņās 32. vietā bija Elza Bleidele, kas sprinta trasi veica par desmit sekundēm lēnāk nekā komandas biedrene, bet Anete Strauta uzrādīja 35. laiku (+1:16).

Sestdien Skandināvijas kauss turpināsies ar intervāla startu brīvajā stilā.