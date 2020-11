Slēpotāja Eiduka otro reizi karjerā iekļūst pasaules kausā trīsdesmitniekā

Latvijas distanču slēpošanas līdere Patrīcija Eiduka Somijas pilsētā Rukā notiekošā sezonas pirmā pasaules kausa posma trīs dienu minitūri no sākotnēji startējušajām 76, bet pēdējā dienā 66 uz starta izgājušām dalībniecēm noslēdza 45. vietā (+ 4:05), bet atsevišķi svētdienas 10km brīvajā stila distancē uzrādīja 24. laiku (+1:20) un nopelnīja 61,11 FIS punktus, otro reizi karjerā tiekot pasaules kausa posmos trīsdesmitniekā un sasniedzot savu labāko rezultātu, informēja slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Piektdien klasiskā stila sprinta kvalifikācijā 76 dalībnieču vidū slēpotāja no Kokneses novada spēja iekļūt labāko piecdesmitniekā un iegūt 41.vietu (101 FIS punkts), kas ir viņas labākais rezultāts pasaules kausa posmos sprintā klasikā, bet sestdien viņa 10 km klasiskā stila distancē ar intervāla startu ieņēma 53. vietu, uzvarētājai Terēzei Juhaugai (Norvēģija) zaudējot 2:44,3 (87,54.FIS punkti).

Noslēdzošā trešā diena 10 km iedzīšanā brīvajā stilā tika gaidīta ar vislielāko interesi, jo tieši šis slēpošanas stils Eidukai ir spēcīgākā puse. Pēc pirmo divu dienu (sprints klasikā un 10 km klasikā) rezultātiem pasaules rangā simtniekā esošajai latvietei iedzīšanu vajadzēja uzsākt 54.vietā (+2:49), taču trīs priekšā esošās konkurentes neizgāja uz starta, kā arī organizatori bija lēmuši laist kopējā vilnī (+2:45) slēpotājas no 49. līdz noslēdzošajai 66. vietai. Līdz ar to Patrīcija lieliskos laika apstākļos startēja šajā kopējā vilnī. Pirms starta mūsu 20 gadus vecā slēpotāja atzina, ka iedzīšanā līdz trīsdesmitniekam nav reāli aizsniegties (jāatspēlē nedaudz virs minūtes), un arī četrdesmitnieks ir pārāk tālu (40 sekundes), tāpēc uzsvars tika likts uz to, lai atsevišķi posmā brīvā stila distancē uzrādītu laiku labāko trīsdesmitniekā.

Pagājušā gada pasaules junioru čempionāta 4. vietas ieguvēja no Vecbebriem iedzīšanu uzsāka pēc plāna, proti, samērā ātrā tempā, kas ļāva pirmajos 2,5km noķert dažas priekšā esošās konkurentes un nedaudz attālināties no vairākām kopējā vilnī startējušām spēcīgām slēpotājām, esot piecdesmitnieka beigās. Piecdesmitnieka beigās Eiduka turējās arī pēc otrā apļa jeb 5km (+3:27) un arī trešā apļa jeb 7,5km (+3:54). Noslēdzošajā 2,5km aplī Ingus Eiduka audzēkne parādīja latviešu cīņassparu, apsteidzot vairākas konkurentes un sākotnēji daudzu dalībnieču finiša spurtā finišējot 39.vietā, bet pieskaitot 4 sekundes klāt (Patrīcija pēc pirmajām divām dienām zaudēja 2:49, bet startēja kopējā vilnī 2:45, kur arī radās tās 4 sekundes – aut.piez.) beigās tika ierindota 45.vietā. Taču vēl lielāku gandarījumu sniedza tas, ka Patrīcija 10km distancē uzrādīja 24.laiku, tiekot pie 7 pasaules kausa kopvērtējuma punktiem. Šī gada janvārī ar 27. vietu Novemesto viņa pirmo reizi karjerā bija tikusi trīsdesmitniekā.

Cīņā par pirmo vietu, ņemot vērā Terēzes Juhaugas varējumu, reti kurš šaubījās par norvēģietes uzvaru, kaut arī viņas pārsvars pēc pirmajām divām dienām pār tuvākajām konkurentēm zviedrieti Frīdu Karlsoni un krievieti Natāliju Ņeprajevu bija 16 sekundes. Pirmajos trīs apļos Juhauga jau bija sasniegusi vairāk nekā 40 sekunžu pārsvaru un beigās svinēja otro uzvaru šajā sezonā, distanci veicot 25:06,2 un tuvāko sāncensi apsteidzot par 47 sekundēm. Interesantajā cīņā par otro vietu krieviete Tatjana Sorina, lieliski veicot stāvo kāpumu pirms finiša taisnes, revanšējās zviedrietēm par 10km klasikā sestdien, kur tikai 0,1 sekunde viņai pietrūka līdz pjedestālam, un izcīnīja savu pirmo godalgoto vietu pasaules kausa posmos. Otro dienu pēc kārtas trešo vietu ieguva Eba Andersone, bet Karlsonei šoreiz nācās palikt 4. vietā.