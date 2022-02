Slēpotājs Kaparkalējs sarūpē pārsteigumu pasaules junioru čempionātā sprintā

Latvijas slēpotājs Lauris Kaparkalējs sarūpējis sensāciju Norvēģijas pilsētā Lignā notiekošajā pasaules junioru un U-23 čempionātā distanču slēpošanā un sprintā brīvajā stilā junioriem (2002.g. un jaunāki), informē slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

100 dalībnieku vidū Kaparkalējs pārvarēja kvalifikāciju, iekļūstot trīsdesmitniekā uz izslēgšanas braucieniem un beigās izcīnot 16.vietu, kas ir visu laiku labākais Latvijas slēpotāju sasniegums pasaules junioru čempionātos vīriešu konkurencē, skaitot gan sprintu, gan distanci,

Pēc FIS punktu reitinga Lauris Kaparkalējs bija 58., bet Edijs Eiduks no Aizkraukles novada vien 81. Līdz ar to šķita, ka būs ļoti grūti vai pat neiespējami atkārtot pirmajā dienā 30km masu startā sasniegto, proti, 32. (Eiduks) un 41.vietu (Kaparkalējs). Arī atšķirībā no junioru meitenēm puiši iepriekšējos divos startos kopā bija veikuši divas reizes garāku distanci – 40km, tāpēc uzkrājies arī lielāks nogurums. Taču Lauris Kaparkalējs sarūpēju negaidītu pārsteigumu, pārvarot kvalifikāciju un iekļūstot labāko trīsdesmitniekā uz ceturtdaļfināliem, ko neviens līdz šim no Latvijas nebija spējis izdarīt puišu konkurencē. Patrīcija Eiduka 2018.gadā izcīnīja pusfinālā 10.vietu, bet 2019.gadā viņa ierindojās tieši aiz pusfināla 13.vietā, kaut arī kvalifikācijā bija uzrādījusi trešo rezultātu.

1,2km sprintu Lauris Kaparkalējs veica 2:18,28, kas deva negaidīti ļoti augsto 17.vietu un drošu kvalificēšanos ceturtdaļfinālam, no līdera Johannesa Flotena (Norvēģija) atpaliekot tikai 4,58 sekundes. Edijs Eiduks nostartēja labāk nekā viņa reitings un iekļuva septiņdesmitniekā ar 67.rezultātu (+11,69 sek.).

Madonas BJSS audzēknis Kaparkalējs bija otrajā no pieciem ceturtdaļfināla braucieniem un atzīstami cīnījās līdz pat pašām beigām ar pārējiem pieciem konkurentiem, divi no kuriem jau bija atstāji aiz muguras līdz finiša taisnei. Pēdējos simts metros Daiņa Vuškāna audzēknis metrs metrā līdzīgi cīnījās par uzvaru ar norvēģi, igauni un vācieti, finišējot 4.vietā un ceturtdaļsekundi aiz uzvarētāja. Madonietis bija labākais no visu piecu braucienu 4.vietu ieguvējiem, tādējādi beigās izcīnot 16.vietu un pārspējot Induli Bikši, kuram 2015.gadā Kazahstānā iegūtā 17.vieta 10km brīvajā stilā bija labākais Latvijas veikums junioru puišu konkurencē. Vienīgi augstākas vietas junioru meiteņu konkurencē ir ieguvusi Patrīcija Eiduka, kurai ir 4., 10., 11. un 13.vieta periodā no 2018. līdz 2022.gadam, bet tagad jau sudraba medaļa U-23 grupā. Tikmēr U-23 grupā pirms diviem gadiem 9.vietu ieguva madonietis Raimo Vīgants.

Vasarā Kaparkalējs uzvarēja dažos startos Pasaules kausa posmos rollerlsēpošanā un ieguva Pasaules kausa kopvērtējuma titulu, taču rollerslēpošanas sastāvu un nozīmību nekādi nevar salīdzināt ar ziemu.

Finālā nepārspēts palika un par junioru čempionu kļuva norvēģis Johannes Flotens, kurš par pussekundi apsteidza itāli Eliasu Barpu. Bronzu nopelnīja norvēģis Aleksanders Holmbē.