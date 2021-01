Teicami sākusī Eiduka turpinās 'Tour de Ski', Vīgants devies mājup

"Tour de Ski" teicami iesākusī Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka, kura pēc pirmajiem trim posmiem tūres kopvērtējumā ieņem 22.vietu, otrdien Toblahā ar dalību 10km distancē brīvajā stilā ar intervāla startu turpinās prestižo un grūto tūri, tādējādi mēģinot pagarināt šīs sezonas lielisko sēriju ar sešiem trīsdesmitniekiem pēc kārtas, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis. Tikmēr vienīgais mūsu pārstāvis vīriešu konkurencē madonietis Raimo Vīgants, kas ļoti labi (44.vieta) nostartēja sprintā. kā jau sākotnēji plānojis, pēc pirmajiem trim startiem devies mājup.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc lieliskā sezonas sākuma no Patrīcijas Eidukas "Tour de Ski", arī ņemot vērā šobrīd spēcīgākās sieviešu komandas Zviedrijas pievienošanos astoņu slēpotāju sastāvā un Somijas izlases atgriešanos, tika gaidīti augstvērtīgi rezultāti un vairākas iekļūšanas trīsdesmitniekā. Iesākums izdevies teicams, un perfektā bilance – iekļūšanu trīsdesmitniekā visos trijos startos – un 22.vieta kopvērtējumā pārsniedz optimistiskās prognozes, ko atzīst arī pati Patrīcija, uzsverot arī poļu komandā darbojošos slēpju smērētāju ieguldījumu, jo slēpes esot slīdējušas ideāli. Šajā sezonā Eiduka sevi ir pieteikusi pasaules elitei, no astoņiem startiem sešās reizes iekļūstot trīsdesmitniekā, no kurām viena reize ir desmitniekā un viena divdesmitniekā.

Pirmajā dienā sprintā brīvajā stilā vieta ceturtdaļfinālā jeb trīsdesmitniekā tika gaidīta, un slēpotāja no Vecbebriem cerības attaisnoja, otro reizi karjerā sasniedzot izslēgšanas kārtu. Atkārtot Davosas lielisko panākumu un vēlreiz būt divdesmitniekā šoreiz nebija reāli, un to nevarēja no viņas arī prasīt, jo, pirmkārt, tāpat kā pirms mēneša Somijā arī Valmisterā Zviedrija demonstrēja savu varenību, ar sešām slēpotājām esot pārstāvētai pusfināla divpadsmitniekā, savukārt Somija vēlreiz ar divām slēpotājām bija divdesmitniekā. Otrkārt, jāņem vērā ceturtdaļfināla brauciena sastāvs, kas Kokneses novada pārstāvei nebija tas izdevīgākais – pagājušās sezonas labākā sprintere Linna Svāna, 2020.gada pasaules čempione sprintā U23 grupā Emma Riboma, divkārtējā pasaules kausa posmu uzvarētāja sprintā un pēdējos divos gados piecas reizes trijniekā tikusī amerikāniete Sofija Koldvela Hamiltone, astoņas reizes ceturtdaļfinļaā un vienreiz pusfinālā iekļuvusī čehiete Katerina Janatova un 2020.gada pasaules čempionāta U23 grupā medaļniece un 7.vietas ieguvēja sprintā, kā arī pirms trim nedēļām Davosā pusfinālu sasniegusī krieviete Kristina Matsokina. No šīm piecām vecākajām, pieredzējušākajām un panākumiem bagātākajām konkurentēm 20 gadus vecā latviete varēja pacīnīties vienīgi ar Matsokinu, ko Patrīcija arī paveica, mēģinot finiša taisnes sākumā pa labo pusi iet garām, taču krieviete noteikumu robežās "aizsedza" labo malu, neļaujot Eidukai iegūt piekto vietu.

Pārējos četros ceturtdaļfināla braucienos, ņemot vērā to sastāvu, Patrīcijai Eidukai bija reālākas iespējas ieņemt piekto, vai dažos pat ceturto vietu. Un tas nekas, ka mūsu slēpotājas brauciens bija lēnākais no visiem, jo tas nebūt nenozīmē, ka tur bija lēnākās sprinteres. Turklāt brauciena uzvarētāja Svāna bija ļoti pārliecinoši ātrākā finālā, otrās vietas ieguvēju apsteidzot pat par trīs ar pusi sekundēm.

Līdz ar to par Ingus Eiduka audzēknes 26.vietu var runāt kā par tās izcīnīšanu, nevis palikšanu. Neviens cits no Latvijas sprintos nav bijis tuvumā trīsdesmitniekam, bet Patrīcija, neesot sprinta speciālistei, ceturtdaļfinālu sasniedza otro reizi karjerā, tāpēc šobrīd kā panākums jānovērtē ceturtdaļfināla sasniegšana, neatkarīgi no tā, kādu vietu viņa beigās ieņem.

Otrajā dienā 10km klasikā ar masu startu tika mērķēts uz četrdesmitnieku, taču sanāca labāk nekā cerēts, un pirmo reizi pasaules kausa posmos trīsdesmitnieks tika sasniegts arī klasiskā stila slēpojumā. Mūsu olimpiete priekš sevis veica taktiski perfektu braucienu. Pēdējā aplī Patrīcija bija to astoņu slēpotāju vidū, kas cīnījās par vietu sadalījumu trešajā desmitā (no 22. līdz 29.vietai), un finišā spēja apsteigt vairākas konkurentes, ieskaitot šīs sezonas pirmajā pasaules kausa posmā 10km klasikā 15.vietu ieguvušo Emmu Ribomu, pasaules junioru čempionāta medaļnieces klasikā Antoniju Frēbeli no Vācijas un Izabellu Marcišu no Polijas, kā arī vairākas reizes klasikā trīsdesmitniekā pabijušo Matsokinu, revanšējoties krievietei par iepriekšējās dienas sprintu.

Tā kā svētdien 10km iedzīšana bija brīvajā stilā, un Patrīcija sāka kā divdesmit piektā (+2:35), līdzjutēji pat nedomāja par vietas nosargāšanu trīsdesmitniekā, bet gan kāpšanu uz augšu, ar cerībām līdz pat Top20. Tomēr divdesmitnieks bija samērā tālu – 25 sekunžu attālumā, un to nebija reāli sasniegt. Iedzīšanā mūsu slēpotājai nesanāca labvēlīgi apstākļi, jo viena no ļoti retajām (vēl tikai 21.vietu ieguvusī somiete Johanna Matintalo – aut.piez.) gandrīz visu distanci veica vienatnē, patērējot ļoti daudz spēka. Pārsteidza, ka 2020.gada pasaules vicečempione U23 grupā 15km brīvajā stilā ar masu startu un pirms gada pasaules kausa posmā desmitniekā tikusī zviedriete Moa Lungrēna nespēja likvidēt nieka 4 sekunžu deficītu un nākt talkā Eidukai, turpretī Lungrēnas tautiete un piecas reizes slidsolī pasaules kausa posmos sešpadsmitniekā tikusī Riboma sāka ļoti ātri, bet, kad distances otrajā pusē Patrīcija viņu noķēra, Riboma nespēja turēt līdzi latvietes tempam. Eiduka atkal nodemonstrēja cīnītājas raksturu un neļāva pēdējā kilometrā strauji tuvojošajai sešu slēpotāju grupai sevi noķert, finišējot 22.vietā un sasniedzot karjeras trešo labāko rezultātu pasaules kausa posmos. Tas deva 9 punktus pasaules kausa kopvērtējumā, kur viņa ar nopelnītajiem 73 punktiem tagad ir 29.vietā, bet distancē ar 55 punktiem ir 22.vietā.

Svētdienas vakarā Patrīcija pārbrauca uz 300km attālo Itālijas gleznaino kalnu ciematu Toblahu. Pārbrauciens pēc sacensībām prasīja daudz enerģijas, taču naktī uz pirmdienu sanācis labi izgulēties, tāpēc mūsu slēpošanas cerība jūtas jau daudz možāk un ir gatava turpināt tūri pēc vienas brīvdienas ar 10km distanci brīvajā stilā ar intervāla startu. Vēl ne 100%, bet, ļoti iespējams, Eiduku redzēsim arī otrajā dienā Toblahā 10km iedzīšanā klasiskajā stilā. Kaut arī parādās vairāk cerību uz iešanu līdz pašām beigām, ko pati Patrīcija ļoti gribētu, tomēr šādu variantu pagaidām nevar apstiprināt. Tas būs atkarīgs, pirmkārt, no pašsajūtas un speciālistu slēdziena, jo pirmo reizi tiek startēts tik intensīvi, proti, ieskaitot turpmākās divas dienas Toblahā, sanāk pieci starti sešās dienās, turklāt augstkalnē. Nevienu brīdi netiek aizmirsts par sezonas galvenajiem startiem pasaules čempionātos februārī (U23 un pieaugušo). Otrkārt, tā kā Eiduka otro gadu trenējas Justīnes Kovaļčikas komandā, tad liela nozīme ir poļu komandas plāniem, Šobrīd sešas sekundes aiz mūsu pārstāves ir Marciša, kura arī vēlas tūri nobraukt līdz beigām.