Trešo reizi 'Tour de ski' Latvija būs pārstāvēta vīriešu un sieviešu konkurencē

Prestižajā vairāku posmu distanču slēpošanas seriālā "Tour de ski", kas norisināsies jau piecpadsmito reizi un sāksies 2021.gada 1.janvārī, Latviju pārstāvēs Patrīcija Eiduka no Kokneses novada Vecbebriem un madonietis Raimo Vīgants, tādējādi trešo gadu pēc kārtas mūsu valsts būs pārstāvēta vīriešu un sieviešu konkurencē, informē slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.

Ja 20 gadus vecā Patrīcija šajā grūtajā tūrē ir startējusi jau divas reizes, tad 21 gadu vecajam Raimo tā būs debija. Diemžēl finansiālu iemeslu dēļ piekto reizi startēt neizdosies 25 gadus vecajam Indulim Bikšem no Madonas novada.

"Tour de ski" tika ieviests pirms piecpadsmit gadiem 2006./2007.gada sezonā, bet Latvija tajā pirmo reizi bija pārstāvēta vienpadsmitajā "Tour de ski" izlaidumā 2016./2017.gada mijā, kad pasaules junioru čempionāta 17.vietas ieguvējs Indulis Bikše no Madonas novada Vecgada pēdējā dienā kopā ar pasaules vadošajiem slēpotājiem Valmusterā (Šveice) nostartēja sprintā, kas bija tūres pirmais posms. Toreiz 21 gadus veco Latvijas slēpotāju, atzīstami startējot, dalībnieku vidū varēja redzēt arī nākamajos septiņos posmos, tādējādi tūri nobraucot līdz galam (tūrē ir noteikts laika limits, cik nedrīkst atpalikt no līdera, citādi dalībnieku var nepielaist startam jeb "'noņemt nost"). Un slēpošanas līdzjutējiem atmiņā palika pēdējais posms pret kalnu slēpošanas trases kalnu, kur Indulis uzrādīja 27.laiku, sasniedzot vēsturiskos panākumus – 1) pirmais pasaules kausa posmos trīsdesmitniekā tikušais un pasaules kausa kopvērtējuma punktus nopelnījušais latviešu slēpotājs un 2) pirmais mūsu slēpotājs, kas ne tikai startējis, bet arī finišējis, t.i., noslēpojis grūto tūri līdz galam. Divus gadus vēlāk, 2018.gada decembra beigās, ar startu sprintā Toblahā (Itālija) prestižajā tūrē iesaistījās 18 gadus vecā Patrīcija Eiduka. Līdz ar to pirmo reizi "Tour de ski" Latvija bija pārstāvēta gan sieviešu konkurencē, gan arī vienlaicīgi abos dzimumos.

Šogad "Tour de ski" diemžēl neredzēsim vīriešu un sieviešu konkurencē visvairāk uzvaru izcīnījušo Norvēģijas izlasi, kuras kontā ir gandrīz puse no visām godalgotajām vietām – 37 no 84. Norvēģi turpina aizbildināties ar rūpēm par nesaslimšanu, bet patiesībā tam visam pamatā ir citi iemesli, jo nevienu citu nāciju pārstāvji šajos trijos pasaules kausa posmos tā arī nav inficējušies, kā arī norvēģu labākie biatlonisti, kalnu slēpotāji un citu ziemas sporta veidu pārstāvji turpina piedalīties pasaules kausa posmos. Norvēģijas sliktajam piemēram par laimi neseko zviedri un somi, kuri pēc Davosas un Drēzdenes posmu izlaišanas "Tour de ski" tomēr piedalīsies. Ja somu papildinājumu abos dzimumos izjutīs nedaudz un vienlīdzīgi, tad Zviedrijas izlases līdzdalībai būs krasi atšķirīga ietekme – sievietēm pamatīgi pastiprinās konkurenci, bet vīriešiem zviedru klātbūtne būs minimāli pamanāma, lai arī viņu vidū būs atgriezies Kalle Halfvarsons. To apstiprina pirmajā posmā Rukā uzrādītie rezultāti – 1) sievietēm sprintā visu godalgoto pjedestālu aizņēma zviedrietes, un desmitniekā bija piecas šīs valsts pārstāves, kamēr vīriešiem labākais zviedrs bija desmitais, bet otrs no trīsdesmitniekā tikušajiem – piecpadsmitais; 2) distancē zviedrietes tika trijniekā un sešas bija atrodamas piecpadsmitniekā, kamēr vīriešiem trīsdesmitniekā iekļuva tikai divi zviedri, labākajam netiekot augstāk par 15.vietu.

Patrīcija Eiduka

Lai arī Patrīcija Eiduka būs visjaunākā no trim mūsu pārstāvjiem, tieši viņa, ņemot vērā šosezon pasaules kausa posmos uzrādītos rezultātus, būs tā, kas varētu sasniegt augstākās vietas. Šosezon lielus panākumus guvusī slēpotāja no Kokneses novada Vecbebriem iepriekšējās divās reizēs "Tour de ski" piedalījās tikai pirmajos trijos posmos, tādējādi veicot tikai aptuveni pusi no tūres. Taču tāds bija arī uzdevums, jo 18 un 19 gadu vecumā, kad drīzumā gaidāmi starti pasaules junioru čempionātā, nebija prātīgi mocīties līdz beigām. Kaut arī uz debijas brīdi Patrīcijai bija tikai 18 gadu, viņa pirmajos divos startos uzrādīja ļoti atzīstamus rezultātus, sprintā apsteidzot vairākas panākumus guvušās sāncenses un kā pirmā no Latvijas slēpotājiem pasaules kausa posmos sprintā nopelnot zem 100 FIS punktiem (94 FIS punkti). Nākamajā reizē 2019./2020.gada tūrē viņa nostartēja vēl labāk, sprintā iegūstot 77 FIS punktus, bet distancē pirmo reizi tiekot četrdesmitniekā.

Sākotnēji izskanēja, ka arī šoreiz Patrīcija plāno piedalīties tikai pirmajos posmos, jo tomēr sezonas divi galvenie starti viņai ir pasaules čempionāts U23 grupā februāra sākumā un pasaules čempionāts februāra beigās. Vēlāk parādījās versija par iespēju, ka mūsu vadošā slēpotāja varētu pamēģināt pirmo reizi nobraukt līdz beigām, taču skaidrību vieš pati Patrīcija. "Plānojam, ka nostartēšu Valmusterā sprintu slidsolī, 10km ar masu startu klasikā un 10km iedzīšanu brīvajā stilā un tad pēc vienas brīvas dienas varētu mēģināt arī 10km ar intervāla startu Toblahā," pastāsta pasaules rangā 65.vietā esošā latviete, atzīstot, ka 100% neizslēdz iespēju braukt līdz beigām, taču tāda varbūtība ir ļoti maza. "Jau esmu iepriekš teikusi žurnālistiem, ka "Tour de ski" ir ļoti grūts. Tā kā man februārī ir divi pasaules čempionāti, kas man ir svarīgākās šīs sezonas sacensības, tad ar dalību "Tour de ski" es nedrīkstu sevi pārmocīt, lai tas netraucētu labam startam čempionātos," atklāj Ingus Eiduka audzēkne, kurai pēdējais posms kalnā dēļ mazā auguma un ļoti vieglā svara varētu būt ļoti parocīgs, kā tas iepriekš ir bijis Indulim Bikšem, taču vēlreiz jāatgādina, ka tas Patrīcijai īsti nav pašreizējos mērķos.

Lai arī decembra vidū tika sasniegti vēl nebijuši panākumi Latvijas distanču slēpošanā, tomēr nevajadzētu no mūsu jaunās slēpotājas pieprasīt katrā startā vietas divdesmitniekā, kur nu vēl desmitniekā. Pirmajā dienā sprintā slidoslī tiks mērķēts uz trīsdesmitnieku jeb karjeras otro ceturtdaļfinālu. Otrajā dienā ir 10km klasikā ar masu startu, un, atceroties Patrīcijas 53.vietu 10km klasikā novembra beigās Rukā, Valmusterā 2.janvārī arī četrdesmitnieks būs ļoti labs rezultāts šajā slēpošanas stilā, kurā progresu viņa parādīja pirms 9 dienām Slāvu kausā Zakopanē. Trešajā startā iedzīšanā brīvajā stilā jācenšas uzrādīt laiks tuvu divdesmitniekam un kopvērtējumā jāmēģina nostiprināties trīsdesmitniekā. Pēc vienas brīvdienas sekos 10km brīvajā stilā ar intervāla startu, kur varētu pacīnīties par divdesmitnieku, bet lielu lomu spēlēs atjaunošanās, jo tas būs jau ceturtais starts piecās dienās. Pirms mēneša Pasaules kausa posmā Somijā Eiduka parādīja, ka ar atjaunošanos viss bija kārtībā un trešajā dienā sasniedza ļoti labu rezultātu, uzrādot iedzīšanā 24.laiku.

Patrīcijai šī pusotra nedēļa mājās gan ar atpūtu, gan ar treniņiem ir palīdzējusi, un viņa jūtas labi un gatava startam savā trešajā "Tour de ski".

Raimo Vīgants

Kad norisinājās pirmais "Tour de ski", Raimo Vīgants bija tikko uzsācis skolas gaitas un tikai pāris mēnešus bija nomācījies Madonas 1.vidusskolas pirmajā klasē. Līdz ar to ne tikai pirmo, bet dažas sākotnējās tūres viņš nav skatījies. Ap 14 gadu vecumu (zīmīgi, ka tajā laikā "Tour de ski" sāka uzvarēt norvēģi, kuru valstī madonietis pēdējos divus gadus trenējas – aut.piez.) Raimo tā īsti aptvēris, cik smags pārbaudījums šī tūre ir slēpotājiem. "Sākumā, kad aizsākās "Tour de ski", biju ļoti jauns, tāpēc vēl par to neaizdomājos, bet ap kādiem 14 gadiem sapratu, kas patiesībā ir "Tour de ski," stāsta Raimo un piebilst, ka šis slēpošanas seriāls nav viņam bijis Top1 sacensības, taču nenoliedz "Tour de ski" prestižu: "Protams, tās ir prestižas sacensības, un visi to apzinās."

Pēc sev veiksmīgi aizvadītā Pasaules kausa posma Davosā, kur distancē izdevās iekļūt piecdesmitniekā, Vīgantam ir grūti pateikt, vai viņš šobrīd ir labākā formā nekā pirms divām nedēļām Šveicē, taču viņa teiktajā tomēr var nojaust optimismu. "Atgriežoties mājās pēc Davosas, bija jūtams ceļa nogurums, kas lika par sevi manīt nākamās divas dienas. Par formu grūti spriest, bet pēc svētdienas rītā veiktā intervāla treniņa "Smeceres sila" trasē Madonā sajūtas bija salīdzinoši labas. Esam strādājuši pie mazām niansītēm, kas varētu arī nest kādu labumu tieši sprinta sacensībām. Svētku nedēļu izmantoju ļoti lietderīgi. Varu teikt, ka treniņu nedēļa bijusi laba."

Raimo neslēpj, ko vēlas sasniegt. "Uz tūri braukšu ar mērķi katrā startā tikt Top50. Protams, uz sprintu likšu lielāko akcentu, jo sprintā ir lielākas cerības gūt visaugstvērtīgākos rezultātus." Madonietis pastāsta, ka nostartēs visas trīs dienas Valmusterā, bet par tālāko vēl nav pieņemts galīgs lēmums, tāpēc pilnībā nav izslēgts mēģinājums "iekarot" slaveno Alpe Cermis kalnu 10.janvārī "Šobrīd plāns ir braukt pirmos trīs posmus. Par tālāko ir grūti spriest. Izskatām visus variantus, tāpēc neizslēdzu arī iespējamību braukt līdz beigām." Vaicāts, kādas domas ir bijušas par pašu pēdējo posmu pret kalnu slēpošanas kalnu, Raimo atzīst, ka tik tālu vēl nav domājis, jo nepatīk pašam skriet laikam pa priekšu.

Indulis Bikše

Indulis ir vecākais un pieredzējušākais no mūsu vadošajiem slēpotājiem, un šī viņam varēja būt piektā reize, jo sākotnēji bija pieteikts. No iepriekšējām četrām reizēm trīs viņš ir nobraucis līdz beigām. Labākā un veiksmīgākā ir bijusi debijas reize ar 27.laiku Alpe Cermis kalnā. Nākamajā gadā olimpietis no Madonas puses tūri iesāka pat ar nedaudz augstvērtīgākiem rezultātiem, taču turpinājums nebija sekmīgs un pēc ceturtā posma bija spiests pieņemt lēmumu neturpināt. Trešajā un ceturtajā reizē posmos parādītais sniegums neatšķīrās no pirmās tūres, taču pietrūka spožā noslēguma, kāds bija 2017.gada janvārī. Trešajā tūrē pēdējā posmā līdz karjeras otrajam trīsdesmitniekam pietrūka 20 sekunžu, uzrādot 35.laiku.

Pēc Pasaules kausa posma Davosā Indulis jau izteicās, ka "Tour de ski" viņam ir zem jautājuma zīmes, taču cerēja, ka izdosies nepieciešamo finansējumu dabūt. Diemžēl cerības šoreiz nepiepildījās, un tamdēļ nākas tūri izlaist. Induli pasaules kausa posmu apritē redzēsim atgriežamies janvāra otrajā pusē.

Raimo un Patrīcija uz Šveici izlido parīt, 30.decembrī.