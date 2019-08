Vēl viena daiļslidotāja apsūdz nelaiķi Koglinsu seksuāla rakstura uzbrukumos

Olimpiskā bronzas medaļniece Ešlija Vāgnere ceturtdien vietējiem medijiem atklāja, ka arī viņa cietusi no seksuāla rakstura uzbrukumiem, kurus veicis Džons Koglins.

ASV laikraksts "USA Today" ceturtdien publicēja Vāgneres teikto par to, ka arī viņa bijusi viena no neskaitāmajām meitenēm, kura cietusi no Koglinsa seksuāliem uzbrukumiem. Tie notikuši 2008. gada jūnijā, kad viņa bijusi vien 17 gadus veca.

Savukārt Koglins, kurš janvārī izdarīja pašnāvību, jo pret viņu tika uzsāktas vairākas izmeklēšanas par seksuāliem uzbrukumiem, tolaik bija 22 gadus vecs.

Daiļslidotāja atklāja, ka nelaiķis iekāpis viņas gultā bez atļaujas un skūpstījis viņu. "Es biju pilnībā paralizēta no bailēm. Tonakt iekāpu gultā ar domu, ka drošībā varēšu laisties miegā, bet viņš šo drošības sajūtu iznīcināja," teica Vāgnere.

Tonakt sportistu lokā notikusi ballīte, kuru sportiste vēlējusies apmeklēt, lai labi pavadītu laiku kopā ar draugiem. "Devos turp, lai pavadītu laiku ar saviem draugiem, tomēr viņš bija tas, kurš šo visu man atņēma," piebilda Soču olimpisko spēļu bronzas medaļniece.

Šī gada maijā bijusī Koglinsa partnere Bridžeta Namiotka atklāja, ka arī viņa cietusi no sportista uzmākšanās. Namiotka bija Koglinsa partnere no 2004. līdz 2007. gadam, kad pati bija vien 14-17 gadus veca. Daiļslidotāja droši apgalvoja, ka neesot bijusi vienīgā, kura cietusi no viņas bijušā partnera rokas.

"Man žēl, bet Džons aizskāra vēl vismaz desmit personas, tostarp mani," teica Namiotka. "Viņš mani seksuāli izmantoja divu gadu garumā. Nevainīgi cilvēki nepakaras."

Vēl pirms atņēmis sev dzīvību sportists noliedza šīs apsūdzības, tāpat kā viņa pārstāvji.