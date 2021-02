Francijas kalnu slēpotājs Maksenss Mizatons svētdien Itālijā, Kortīnā d'Ampeco, neticamā kārtā izvairījās no kritiena, kas lielajā ātrumā varēja būt arī traumatisks.

Pasaules čempionātā nobraucienā nepilnas 20 sekundes pēc starta, traucoties ar ātrumu apmēram 120 km/h, francūzim kaut kas misējās un viņš zaudēja balansu. Pēc palēciena Mizatons sagrupējās un pamanījās piezemēties atpakaļ uz slēpēm.

Pēc izglābšanās un akrobātiskā lēciena, kas gandrīz vai piestāv frīstaila sacensībām, francūzis saņēma aplausus no trases darbiniekiem un kolēģiem sportistiem.

"Eurosport" komentētāji tiešraidē neslēpa pārsteigumu par neticamo izglābšanos. "Veiksmīgākā izglābšanās, ko jebkad esmu redzējis. Bet es komentēju jau 17. pasaules čempionātā."

"One of the luckiest escapes I've ever seen!"

How on earth has Maxence Muzaton managed to stay on his skis?! 😱#Cortina2021 pic.twitter.com/rVvG9PxeSp