17 gadus vecais Slafkovskis nodrošina Slovākijas hokeja izlasei vēsturisku bronzu

Slovākijas hokeja izlase sestdien cīņā par Pekinas olimpisko spēļu bronzu pieveica Zviedrijas hokejistus, divus no komandas vārtiem gūstot 17 gadus vecajam Jurajam Slafkovskim.

Slovākijas hokeja izlase uzvarēja ar rezultātu 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), pēdējās divas ripas spēles 59. minūtē raidot tukšos vārtos.

Slovākijas valstsvienībai tā ir pirmā medaļa olimpisko spēļu hokeja turnīros. Augstākais sasniegums izlasei līdz šim bija ceturtā vieta Vankūverā, kur slovāki cīņā par bronzu piekāpās Somijas hokejistiem.

Slovāki iniciatīvu sagrāba pirmās trešdaļas otrajā pusē. Labākais vārtu gūšanas moments bija Peteram Cehlarikam, kurš vienā no komandas pretuzbrukumiem, slovākiem kārtējo reizi veiksmīgi pārvarot zviedru presingu, trāpīja pa Larsa Juhansona sargāto vārtu tuvo stabu.

Taču līdz pirmajam precīzajam metienam pagāja 23 no spēles 60 minūtēm. 17 gadus vecais Jurajs Slafkovskis savā zonā tika pie ripas, aizslidoja līdz zviedru laukuma pusei un ar negaidītu metienu no laukuma malas trieca ripu pret tālo vārtu stabu, tai pēc tam nonākot manāmi apjukušā Juhansona vārtos.

Neilgi pēc tam Slovākijas izlasei arī tika pie diviem skaitliskajiem vairākumiem. Pirmo slovāki neizmantoja, bet ar otro iespēju beidzot guva pirmos vārtus vairākumā Pekinā. Pavola Regendas cīņasspars ļāva Samuelam Takāčam tikt pie metiena no tuvas distances un panākt 2:0. Nonākuši zaudētājos ar divu vārtu deficītu, zviedri tempu kāpināja. Trešajā trešdaļā viņiem īpaši sanāca veidot apjukumu pie Slovākijas izlases vārtiem, taču zviedru centieni atspēlēties radīja arī pretuzbrukumus slovākiem.

Abas puses metienus nerealizēja līdz Jurajs Slafkovskis pusotru minūti pirms spēles beigām raidīja ripu jau tukšos vārtos, nodrošinot Slovākijas izlasei medaļas. Savukārt 20 sekundes vēlāk spēlei punktu pielika Regenda, kurš arī izmantoja to, ka zviedri spēlē ar sešiem laukuma spēlētājiem.

Zviedrijas izlase tādējādi netika pie desmitās medaļas olimpisko spēļu hokeja turnīros. Viņi pusfinālā "bullīšos" piekāpās Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) vienībai, bet slovāki palika "sausā" un zaudēja Somijas izlasei. KOK un Somijas vienības svētdien, pulksten 6.10 sadalīs zelta medaļas.

Savukārt Jurajs Slafkovskis ar septiņiem precīziem metieniem šobrīd ir turnīra labākais vārtu guvējs. Piecus precīzus metienus izpildījis zviedrs Lukass Valmarks, savukārt svētdien finālā Slafkovska iespēto varētu atkārtot Sakari Manninens, kuram gan tad nepieciešams "hat-trick" jeb trīs precīzi metieni.

Slafkovskis (7+0), Manninens (4+3), kanādietis Adams Tambelini (3+4) un soms Tēmu Hartikainens (2+5) arī sakrājuši pa septiņiem punktiem, abiem somiem pretendējot uz iespēju kļūt par turnīra rezultatīvāko spēlētāju.

Zviedrija – Slovākija 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Spēle noslēgusiesSlovākijas izlase tiek pie pirmās olimpiskās medaļas hokeja valstsvienības vēsturē!

58:46 min. Zviedrija – Slovākija 0:4. Vārti!Punktu uz i uzliek Pavols Regenda, kurš izmanto iespēju vēlreiz raidīt ripu pustukšos vārtos. Uz savas zilās līnijas kļūdījās Lenstrēms, kurš uzbrucējam praktiski atdeva ripu.

58:26 min. Zviedrija – Slovākija 0:3. Vārti!Holmgrēns iespēju vārtu priekšā neizmanto, bet uz to ar metienu tukšos vārtos atbild Jurajs Slafkovskis! Slovākiem bronza, bet 17 gadus vecajam hokejistam, visticamāk, turnīra labākā vārtu guvēja gods.

Zviedri nomaina vārtsargu. Tā ir pēdējā iespēja...

Vēl vienu bīstamu pretuzbrukumu noorganizē Pospišils un Hudāčeks, bet Juhansons atsit metienu. Slovākiem bijusi viena iespēja pēc otras nodrošināt uzvaru, bet viņiem tas nesanāk. Vēl trīs minūtes.

Zviedri joprojām nomētā pretinieku vārtus, taču slovāki pašaizliedzīgi bloķē metienus un gaida pamatlaika beigas.

Zviedri nekautrējas uzbrukt ar pamatīgiem spēkiem, kas dod iespējas arī slovākiem. Vēlreiz pretuzbrukumā dodas Cehlariks, bet viņam jāmet no asa leņķa. Sešas minūtes pamatlaikā.

Cehlariks vienatnē aizslido pret Juhansonu! Uzbrucējs ar plaukstas metienu raida ripu pa vārtsarga plecu. Ar šo izgājienu intriga par uzvarētāju varēja arī beigties... Pamatlaikā atlikušas astoņas minūtes.

Pāris ļoti bīstami metieni Pudasa izpildījumā. Zviedri turpina tiekties uz vārtu priekšu. Slovāki izmisīgi cīnās par atlēkušajām ripām pie saviem vārtiem.

Gar laukuma apmali zonā bīstami ieslido Everbergs, kurš arī tiek pie metiena no tuvas distances. Slovāki "notīra" vārtu priekšu, kur jau bija piesteiguši vairāki zviedri. Pamatlaikā atlikušas 12 minūtes. Zviedrijas izlase aktīvi uzbrūk. Sagaidāms ļoti interesants pamatlaika noslēgums.

Slovāki pietiekami bīstami uzbruka, bet šoreiz vairākumu neizmantoja. Labākā iespēja bija Slafkovskim, kurš ieturēja pārāk ilgu pauzi vārtu priekšā un beigās netika pie metiena.

42:21 min. Slovākijas izlase spēlēs vairākumāPa bīstamai epizodei bijis jau pie abiem vārtiem. Taču uzbrukums uz Slovākijas izlases vārtiem atkal noslēdzās ar asumiem. Vienīgais sodīts gan tika Daniels Brodins, kurš iesita Martinam Marinčinam pa seju.

Zviedrija – Slovākija 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Sākusies trešā trešdaļa!

Zviedrija – Slovākija 0:2 (0:0, 0:2). Noslēgusies otrā trešdaļa

Saceltais temps beidzot sagādā satraucošus brīžus. Taču rezultāts izpaliek. Ribars pēc uzmetiena vārtu virzienā atsita ripu pašā vārtu priekšā. Pudasam ripa bija pie kājām brīdī, kad viņš bija tuvāk vārtiem nekā no tiem izgājušais vārtsargs. Taču aizsargs nespēja savaldīt ripu, epizodei beidzoties ar kārtējiem asumiem.

Zviedriem vairākumā nekas nesanāk. Turklāt bīstamā pretuzbrukumā tika arī Slovākijas izlase. Temps ievērojami kāpis, bet pagaidām Zviedrijas izlase nespēj to izmantot.

33:41 min. Zviedrijas izlase spēlēs vairākumāCehlariks sodīts par to, ka noķēra ripu cimdā un pēc tam turpināja kustību pirms tās atlaišanas.

32:47 min. Zviedrija – Slovākija 0:2. Vārti!Slovāki neizmantoja divas izcilas iespējas, Hudāčekam negūstot vārtus, taču pašā vairākuma izskaņā Slovākijas izlase tomēr realizē vairākumu. Regenda vareni nocīnījās pēc zaudēta iemetiena, pēc tam no aizvārtes iedodot piespēli Samuelam Takāčam, kurš paspēja raidīt ripu tuvajā stūrī, tai vārtos nonākot no Juhansona kājsarga.

30:54 min. Slovākijas izlase spēlēs vairākumāUzreiz pēc mazākuma izciešanas Deniss Everbergs nopelna vēl divas minūtes, ar plecu trāpot Pavolam Regendam pa seju. Varēja būt arī vairāk par divām minūtēm...

Cehlariks, Hudāčeks un Hriviks ļoti bīstami saspēlējās Zviedrijas izlases zonā, taču radošās ieceres netika izmantotas. Bīstamākie metieni sanāca Hrivikam. Slovākijas izlase neizmanto jau 14. skaitlisko vairākumu turnīrā.

28:45 min. Slovākijas izlase spēlēs vairākumāKomandas kapteinis Antons Landers pretinieku zonā nevajadzīgi ķeksē pretinieku. Slovāki šajās olimpiskajās spēlēs vēl nav guvuši vārtus vairākumā. Varbūt pienācis tam laiks?

Ielaistie vārti, iespējams, piespieduši zviedriem aktivizēties. Slovāki šķietami cenšas noslāpēt tempu, lai turpinātu vairāk kontrolēt ripu.

Brīdī, kad periodā pagājušas jau teju sešas minūtes, zviedri izpilda savu pirmo metienu pa Ribara vārtiem. Pēc Folina raidījuma no zilās līnijas pie vārtiem sākas asumi.

Spiediens uz Juhansona vārtiem neaprimst. Vārtsargam nācies atsist jau pāris metienus, kuru laikā viņam bija nosegts redzesloks.

23:17 min. Zviedrija – Slovākija 0:1. Vārti!JURAJS SLAFKOVSKIS! 17 gadus vecais uzbrucējs ar ripu aizslidoja no savas zonas līdz apmalei pretinieku zonā. No turienes viņš izpildīja netveramu metienu, ripai atsitoties pret tālo stabu un nonākot vārtos. Juhansons izslējās, bet nesaprata, kur sagaidīt ripu. Tik negaidīts viņam bija šis raidījums.Slafkovskis guvis jau sešus vārtus septiņās spēlēs. Slovāks tādējādi atrāvies no Lukasa Valmarka, kurš tagad ar pieciem vārtiem ir otrais naskākais vārtu guvējs Pekinā.

Zviedrija – Slovākija 0:0. Sākusies otrā trešdaļa!

Zviedrija – Slovākija 0:0. Noslēgusies pirmā trešdaļaArī perioda izskaņā pārsvars piederēja slovākiem, tomēr zviedri viņus vairs tik tuvu pie saviem vārtiem nepielaida.

Zviedriem jau vairākas minūtes nav sanācis tikt pie laba metiena. Jāuzsver, ka slovākiem ir kaut maza priekšrocība, jo viņi vakar spēli aizvadīja no rīta, kamēr zviedriem bija mazāk nekā 24 stundu ilga atpūta.

Cehlariks trāpa pa tuvo vārtu stabu! Slovāki pēdējo minūšu laikā sekmīgi pārvar zviedru presingu, pēc tam organizējot bīstamus pretuzbrukumus. Šis uzbrukums noslēdzās ar kādu pusminūti ilgu spiedienu. Juhansons ripu piespieda situācijā, kurā pie viņa vārtiem pie trīs slovāki.

Ļoti laba iespēja Slovākijas izlasei! Un kurš gan cits, ja ne Slafkovskis? 17 gadus vecais uzbrucējs, cīnoties ar diviem aizsargiem, tika pie atlēkušās ripas, diezgan apdraudot Juhansona sargātos vārtus.

Zviedri ar diagonālām piespēlēm sagādāja slovākiem pāris īpaši smagus brīžus, bet viņi tomēr izcieš mazākumu.

4:48 min. Zviedrijas izlase spēlēs vairākumāRibars, cīnoties par atlēkušo ripu, paklupināja Denisu Everbergu, kurš bija tieši vārtsargam priekšā.

Juhansons ar plecu pārceļ ripu pāri vārtiem. Labā tempā zonā ieslidoja Pospišils, kurš gribēja raidīt ripu augšējā vārtu stūrī.

Mazliet vairāk ripu kontrolē zviedri. Pagaidām labākā metiena pozīcija bijusi Antonam Landeram, kurš ripu raidīja garām Slovākijas izlases vārtiem.

Zviedrija – Slovākija. Spēle sākusies!Vārtos nav veiktas izmaiņas. Zviedriem tos sargās Juhansons, bet slovākiem vārtos stājies Ribars.

Zviedrijas hokejisti lūko izcīnīt piekto olimpisko bronzu savas valsts vēsturē. Tā būtu desmitā medaļa Zviedrijas hokeja izlasei. Savukārt slovāki olimpiskajās spēlēs uz goda pjedestāla nav kāpuši. 2010. gadā Vankūverā slovāki tika līdz pusfinālam, bet cīņā par bronzu piekāpās Somijas izlasei.

Tomēr slovāki izslēgšanas spēļu gaitā pierādīja savu spēku, atstājot "sausā" vāciešus, bet tad uzvarot ASV valstsvienību. Joprojām interesanti būs sekot līdzi 17 gadus vecajam Jurafjam Slafkovskim, kurš jau paspējis gūt piecus vārtus.

Labdien, portāla "Delfi" lasītāji! Jau pēc apmēram desmit minūtēm sagaidāma Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīra spēle par trešo vietu starp Zviedrijas un Slovākijas hokejistiem.