Latvijas hokejisti par vēlu 'pamostas' un Pekinas turnīru sāk ar zaudējumu

Latvijas hokeja izlase ceturtdien, 10. februārī, Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīra C grupas pirmajā mačā ar rezultātu 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) zaudēja Zviedrijai.

Latvijas hokejisti spēli iesāka aktīvi, tomēr zviedri lēnām pārņēma spēles iniciatīvu. Mača 10. minūtē Lukass Valmarks saņēma piespēli no aizvārtes un izdarīja precīzu metienu vārtu augšējā stūrī. Pirmās trešdaļas otrajā pusē Latvija izturēja divus mazākumus, tomēr tas zviedriem ļāva pilnībā pārņemt spēles kontroli.

Otrā trešdaļa Latvijai iesākās ar neveiksmīgu epizodi, kad vairāku apstākļu sakritība Zviedrijai ļāva panākt divu vārtu pārsvaru. Antons Landers pie laukuma apmales apturēja ripu, ko meta Ivars Punnenovs, un piespēlēja Karlam Kingbergam, kurš uzreiz nostādīja Matiasu Bromi metiena pozīcijā. Punnenovs pirmo metienu atvairīja, tomēr viņš jau bija izslīdējis ārpus vārtiem. Ripa nonāca tieši uz nūjas Landeram, kurš ar metienu tukšos vārtos dubultoja pārsvaru Zviedrijai. Latvija uzreiz ieguva četru minūšu vairākumu, taču ar vārtu gūšanas momentu izveidošanu neveicās.

Zviedrija 34. minūtē ieguva vairākumu, kuru realizēja 14 sekunžu laikā, precīzi vārtu augšējā stūrī metot Valmarkam. Tomēr trīs minūtes vēlāk Latvijas hokejisti atbildēja ar savu realizētu skaitlisko vairākumu, kad perfektu metienu no iemetiena apļa izpildīja Renārs Krastenbergs.

Latvijas hokejisti trešo periodu aizvadīja apņēmīgi, un 47. minūtē vairākumā atspēlēja vēl vienus vārtus. Lauris Dārziņš izdarīja spēcīgu metienu no uzbrukuma zonas vidus, bet Nikolajs Jeļisejevs dežurēja vārtu priekšā, ieguva ripu un pēc ātrām māņkustībām raidīja to zem vārtu pārliktņa. Turpinājumā Latvijas izlase spēlēja aktīvi, deva sev visas iespējas rezultātu izlīdzināt, taču ar to bija par maz.

Piektdien, pulksten 15.10 Latvijas izlase tiksies ar Somijas valstsvienību, bet svētdien pulksten 6.10 būs jātiekas ar Slovākiju.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu..