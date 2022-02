Somijas hokeja izlase svētdien pirmo reizi savas valsts vēsturē kļuva par olimpiskajiem čempioniem.

Pekinas olimpisko spēļu finālā Somijas izlase ar rezultātu 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) pārspēja Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandu, kas finālā spēlēja otrajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas.

Līdz šim Somijas izlasei olimpiskajās spēlēs labākais rezultāts bija divas sudraba medaļas, kas izcīnītas 1988. gada Kalgari un 2006. gada Turīnas olimpiskajās spēlēs.

KOK hokejisti šajā mačā pirmie izvirzījās vadībā, kad spēles astotajā minūtē Mihails Grigorenko vairākumā no labā iemetienu apļa izdarīja precīzu metienu un pārspēja Somijas izlases vārtsargu Hari Sateri. Turpinājumā somi uzbruka vairāk un metienus izdarīja biežāk, tomēr Ivans Fedotovs darbojās precīzi.

Otrajā trešdaļā somi izlīdzināja rezultātu pēc nospēlētām četrām minūtēm. Ville Poka negaidīti izdarīja metienu pa vārtiem, kad vārtu priekšā cīnījās Hanness Bjorninens un KOK aizsargs. Ripa lidoja viņiem garām, bet Ivans Fedotovs neredzēja metiena brīdi un nenoreaģēja. Pēc gūtajiem otrā trešdaļa ritēja diezgan līdzīgā cīņā, un daudz iespēju gūt vārtus turpinājumā nebija.

Savukārt uzvaras vārtus Somija guva trešās trešdaļas pašā sākumā. Marko Antila izdarīja metienu pa vārtiem, bet Bjorninens skāra ripu un ievirzīja to KOK komandas vārtos. Spēles turpinājumā vēl Jūso Hietanens trāpīja pa vārtu pārliktni, bet KOK hokejistu centieni izglābties bija neveiksmīgi.

Pirms četriem gadiem Phjončhanas olimpiskajās spēlēs KOK komanda pēdējās sekundēs finālā pret Vāciju panāca pagarinājumu, kurā izcīnīja sev uzvaru. Šoreiz krievi samierinājās ar sudraba medaļām, bet vācieši nepārvarēja izslēgšanas spēļu pirmo kārtu.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

Pekinas olimpiskās spēles, hokejs, fināls: Somija – KOK

Spēles statistika

Somija - KOK 2:1. Spēlē noslēgusies!Somijas hokejisti pirmo reizi kļūst par olimpiskajiem čempioniem!

Krievi izdarīja darbojās uzbrukuma zonā, izdarīja spēcīgus metienus, bet vārtus neatrada. Tad viņi devās uzbrukuma zonā, taču tiesneši fiksēja aizmugures stāvokli. 16,5 sekundes līdz pamatlaika beigām.

Sateri atvairīja diezgan bīstamu metienu no zilās līnijas. Krievi pēdējā minūtē mainīja vārtsargu pret laukuma spēlētāju.

Somija apzinās, ka viņiem nav obligāti jādodas uzbrukumā. Granlunds iegāja uzbrukuma zonā un viegli meta pa vārtiem, bet komandas biedrs piesteidzās pie vārtsarga, lai panāktu iemetienu uzbrukuma zonā.

Divas minūtes līdz pamatlaika beigām.

Pesonens un Filpula ātrā pretuzbrukumā lūkoja nostiprināt savu vadību, taču aizsargs neļāva izdarīt bīstamu metienu pa vārtiem.

Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Hietanens ātrumā saņēma ripu un izdarīja metienu, taču viņš trāpīja pa vārtu pārliktni.

Somijas hokejistu vairākums bija ļoti draudīgs, un iespējas gūt vārtus bija Filpulam, Altonenam un Granlundam. Krievi ar lielām pūlēm atvairīja šos uzbrukumus.

51:48 min. Noraidījums KOK komandā. Skaists uzbrukums Somijas izlasē, taču Manelainens neizmantoja lielisku iespēju pēc Antilas un Bjorninena piespēlēm. Somi galīgi "sausā" šajā epizodē nepalika, jo Andronovs klupināja Antilu.

Spēles temps kļuva ātrāks, bet tad Pesonens uzmeta no labās laukuma malas, ripa nonāca pie Pakarainena, kurš izdarīja metienu no vārtu priekšas. Fedotovs glāba savu komandu no trešo vārtu zaudējuma.

Karnauhovs uzmeta no laukuma malas, bet Sateri ripu atsita ar plecu. Turpinājumā Somija lūkoja ripu aizvest prom no saviem vārtiem.

Pēc Guseva piespēles bīstams metiens izdevās Gricjukam, bet Satari ripu pārvirzīja pāri vārtiem. Tad arī Grigorenko mestā ripa atdūrās pret vārtsargu.

Somijas hokejisti arī nākamajās minūtēs darbojās pārliecinošāk, nedodot krieviem iespēju uzbrukt. Ātrā uzbrukumā Antila vārtu priekšā lūkoja ievirzīt ripu vārtos, bet šoreiz Fedotovs visu redzēja.

40:31 min. Somija - KOK 2:1Marko Antila uzņēma spēka paņēmienu, bet palika spēlē. Viņš saņēma piespēli no Ates Ohtamā un izdarīja metienu. Vārtu priekšā Hanness Bjorninens skāra ripu un mainīja tās lidojuma virzienu, dodot savai komandai vadību.

Sācies 3. periods!

Somija - KOK 1:1. Noslēdzies 2. periods.

Salīdzinoši mierīgi ritēja otrās trešdaļas izskaņa. Sakari tvēra tālu pretinieku metienu, bet pēdējā minūtē Somija nostiprinājās uzbrukuma zonā. Ohtamā draudīgi meta pa vārtiem, bet brīdi vēlāk Komarovs saņēma labu piespēli un meta no asa leņķa, bet Fedotovs nospēlēja precīzi.

Pēc Gricjuka metiena pa vārtiem ripa aizlidoja gar vārtu stabu, bet tam sekoja Somijas izlases centieni pozicionāli izvietoties uzbrukuma zonā, kas noslēdzās bez rezultāta.

Pēc Plotņikova piespēles moments vārtu priekšā bija Šipačovam, taču viņš pie laba metiena tā arī netika, tikai izslīdēja cauri vārtsarga laukumam.

Somijas izlase savā vairākumā radīja saspringtas epizodes pie KOK vārtiem, tomēr izdarītie metieni nelidoja garām Fedotovam.

27:31 min. Noraidījums KOK komandā. Par sitienu ar elkoni sodīts Kirils Semjonovs.

Pēc rezultāta izlīdzināšanas spēles temps atkal kļuva straujāks, taču cīņa vairāk ritēja Somijas izlases zonā.

Somi pārtvēra ripu un devās pretuzbrukumā divi pret vienu, bet Natinens diezgan pavirši piespēlēja Komarovam, un krievi ripu atguva.

23:28 min. Somijas - KOK 1:1Ville Poka negaidīti izdarīja metienu pa vārtiem, kad vārtu priekšā cīnījās Hanness Bjorninens un KOK aizsargs. Ripa lidoja viņiem garām, bet Ivans Fedotovs neredzēja metiena brīdi un nenoreaģēja,

Otrās trešdaļas sākumā KOK hokejisti darbojās aktīvāk, un somi bija spiesti spēlēt aizsardzībā.

Sācies 2. periods

Somija - KOK 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Gusevs iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja metienu no aizsarga aizsega, taču pēdējās sekundēs Bjorninens bija labā metiena pozīcijā, taču viņš gribēja piespēlēt Antilam uz vēl labāku pozīciju, tomēr piespēle neizgāja cauri.

Fedotovs atļāva atkārtotu metienu pēc Hietanena ripas raidījuma no distances, tomēr uzbrucējam neizdevās trāpīt, kad ripa nonāca pie viņa.

KOK hokejisti mača gaitu atkal aizveda prom no saviem vārtiem. Viņiem izdevās izspēlēt labu iespēju no vārtu priekšas, bet Sateri noreaģēja.

Pēc nerealizētā vairākuma Antila izdarīja metienu, taču Fedetova atvairītā ripa Kemilainenam slīdēja garām, un viņš nevarēja izdarīt metienu tukšajā vārtu stūrī.

Vairākumā Lehtonens izdarīja metienus no distances, taču somu izspēles nebija pietiekami dinamiskas, lai saraustītu pretinieku aizsardzību. Pēc tam jau daudz bīstamāk meta Altonens un Filpula, arī Kemilainenam bija iespēja taču izlīdzināt rezultātu somi šoreiz nespēja.

12:20 min. Noraidījums KOK izlasē. Šaripzjanovs iegrūda mugurā Komarovu un atstāja savu komandu mazākumā.

Sateri aizvadītajās epizodēs apturēja KOK hokejistu pretuzbrukumus.

7:17 min. Somija - KOK 0:1Vairākumā KOK hokejisti nostājās uzbrukuma zonā, Mihails Grigorenko saņēma piespēli un pieturēja ripu. Tad viņš izdarīja precīzu metienu no labā iemetiena apļa un ar realizētu vairākumu deva KOK komandai vadību.

6:59 min. Noraidījums Somijas izlasē. Bjorninens divcīņā pie laukuma apmales iesaistījās cīņā, bet tiesneši saskatīja, ka viņš nospēlējis ar augsti paceltu nūju.

Pēc uzvarēta iemetiena uzbrukuma zonā Poka izdarīja metienu pa vārtiem no distances, bet Bjorninens ieguva atkārtotu iespēju, taču Fedotovu nepārspēja.

Somijas izlase ātri pārvarēja viduszonu, un Pakarainens izdarīja metienu pa vārtiem. KOK vārtsargs Fedotovs ripu tvēra un neļāva Filpulam iegūt atkārtotu iespēju izdarīt metienu.

KOK hokejisti mēģināja nostiprināties uzbrukuma zonā, bet somi spēja aizvadītajās epizodēs nepieļaut metienus pa Hari Sateri sargātajiem vārtiem. Somu pretuzbrukumi gan nebija veiksmīgi.

Abas valstsvienības spēli iesāka ļoti aktīvā spēlē, un pie abiem vārtiem jau bijuši vārtu gūšanas momenti.

Spēle sākusies!

Abu komandu sastāvs spēlei

Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīrā atlikusi tikai svarīgākā spēle. Cīņu par zelta medaļu aizvada Somijas un KOK izlases.