Zviedrijas hokeja uzbrucējs Krīgers: Latvijas izlase mums būs labs pārbaudījums

Latvijas hokeja izlase tās pirmajai pretiniecei olimpisko spēļu turnīrā Zviedrijai būs labs pārbaudījums, teica uzbrucēja pozīcijā spēlējošais zviedrs Markuss Krīgers.

Latvijas un Zviedrijas izlases trešdien aizvadīja savus pēdējos treniņus pirms ceturtdien paredzētās savstarpējās cīņas Pekinas olimpisko spēļu turnīrā.

"Sagaidām, ka varēsim spēlēt ļoti ātru un ciešu spēli. To pašu domājam sagaidīt no pretiniekiem - viņi būs gatavi. Visi atpūtušies. Būs interesanti redzēt, kādā formā esam. Spēlējot Šveicē, esmu redzējis, ka no Latvijas tur ir daži ātri un meistarīgi hokejisti, kuri labi spēlē ar ripu. Arī vārtsargi ir labi, divi no Zviedrijas līgas un viens no Šveices čempionāta. Būs labs pārbaudījums mums," stāstīja Krīgers, kurš pēdējās trīs sezonas pārstāv Šveices klubu Cīrihes "Lions".

Pēc ierašanās Pekinā vairākās izlasēs tika konstatēti Covid-19 gadījumi, kā dēļ uz dažām dienām atcēla visas pārbaudes spēles vai kombinētos treniņus.

"Viss ir bijis labi līdz šim brīdim, izņemot to, ka pāris puiši nevarēja piedalīties dažos treniņos. Taču jūtamies droši un labi. Domāju, ka tā mums ir laba pieredze, spēlēt šādos apstākļos," turpināja hokejists.

Krīgers Zviedrijas izlases sastāvā pirms astoņiem gadiem Sočos guva sudraba godalgu, toreiz zviedriem finālā ar 0:3 atzīstot kanādiešu pārākumu.

"Tā bija patīkama pieredze, ar komandu aizcīnījāmies līdz finālam un nedaudz pietrūka līdz uzvarai. Taču tas ir viens no maniem spilgtākajiem mirkļiem manā hokejista karjerā," teica Krīgers.

Latvijas izlase olimpisko spēļu turnīru atklās 10.februārī, kad tiksies ar Zviedriju, dienu vēlāk spēkosies ar Somiju, bet 13.februārī aizvadīs cīņu ar Slovākiju.