Krūzbergs pēc vēsturiskā sasnieguma: pirms priekšsacīkstēm bija sevī vīlies

Latvijas šorttrekistam Robertam Krūzbergam pirms Pekinas olimpisko spēļu pēdējām sacensībām iekšēji bija dusmas un viņš bija vīlies sevī par iepriekšējās distancēs parādīto sniegumu, sarunā ar aģentūru LETA atklāja sportists.

Jau ziņots, ka Roberts Krūzbergs svētdien Pekinā sacensībās 500 metru distancē aizcīnījās līdz B finālam un izcīnīja devīto vietu, kas Latvijas šorttrekā ir visu laiku augstākā pozīcija olimpiskajās spēlēs. Pirms tam 1500 metros viņš bija 26. vietā, bet 1000 metros – 20. pozīcijā.

"Pirmajās divās distancēs rezultāti galīgi nebija tādi, uz ko tēmēju. Kā jau pirms olimpiskajām spēlēm teicu, pirmais desmitnieks ir tas, uz ko es mērķēju. Visās trīs distancēs olimpiskajās spēlēs varbūt varētu būt iespējams to sasniegt, bet šorttrekā ne visu vienmēr var paredzēt. Būtu priecīgs, ja tas izdotos divās distancēs, taču ir prieks arī par to, ka vismaz vienā iespēju. Degunu neesmu nokāris un priecājos par to pašu," stāstīja Krūzbergs.

Vispirms ventspilnieks pirms divām dienām pārvarēja priekšsacīkstes, pateicoties uzrādītajam rezultātam. Ar rezultātu viņš iekļuva arī pusfinālā.

"Priekšsacīkstēs gāju uz startu un bija iekšēji dusmas, biju sevī vīlies, ka iepriekšējās divas distances nesanāca tā, kā vēlētos. Varbūt tas mani motivēja vairāk un piespieda no sevis dabūt ārā visus 100%. Ceturtdaļfinālā arī labi noslidoju, neskatoties uz to, ka ungāru sportists man startā nostājās ļoti tuvu. Atlika gaidīt līdz pēdējam apli un taisīju apdzīšanu, tālāk tiekot ar rezultātu," skaidroja Krūzbergs, kurš ceturtdaļfinālā par pirkstgala tiesu pārspēja titulēto Ungārijas šorttrekistu Šaoliņu Sāndoru Liu.

Tāpat Krūzbergs stāstīja, ka nevērtē visu olimpisko spēļu startu kopēji, bet gan skatās uz katru distanci atsevišķi. Viņš arī guvis vērtīgas atziņas savās pirmajās olimpiskajās spēlēs.

"1000 metros darīju visu, ko varēju. 20. vieta nav tas augstākais rezultāts, bet arī nav slikti debijas olimpiskajās spēlēs. Vislabāk tomēr gāja 500 metros, kam arī Vācijā gatavojos un trenēju ātrumu," atzīmēja 20 gadus vecais sportists.

"Man nevajadzētu ietekmēties no neveiksmēm un katrā distancē jāiet ar svaigu galvu. Vienkārši katru reizi darīt tik, cik vien labi iespējams, mācīties no kļūdām un izbaudīt olimpisko spēļu procesu," teica Krūzbergs.

Iepriekš Robertam Krūzbergam palīdzēja gatavoties Jēkabs Saulītis, bet tagad vairāk palīdz vecākais brālis Kārlis Krūzbergs, kurš strādā par treneri Ventspils sporta skolā "Spars". Ikdienā gan Krūzbergs trenējas Vācijā.

"Jēkabs nekur nav pazudis, viņš man šad tad uzraksta, kā man Vācijā treniņos sokas. Kad esmu Ventspilī, viņš atnāk pie manis uz treniņu. Ceru, ka nekur nepazudīs un palīdzēs arī joprojām. Kārlis skaitās kā mans treneris. Varbūt viņam nav tik liela pieredze, bet viņš pats ir bijis slidotājs un taisa man slidas, gatavo asmeņus. Bez viņa arī nebūtu nekāda rezultāta," stāstīja Krūzbergs.

Marta otrajā pusē Monreālā iecerēts pasaules čempionāts šorttrekā, tāpēc šī sporta veida pārstāvjiem sezona vēl nav noslēgusies.

"Vēl ir mēnesis laika, ko gatavoties. Galvenais ir nezaudēt fizisko formu. Šeit esmu jau no 26. janvāra, protams, ka mēs šeit trenējamies, bet pietrūkst garo treniņu, kurā mēs gatavojam izturību. Šeit vairāk piespicējam ātrumu un noturam to treniņu darbu, kas iepriekš ieguldīts," stāstīja Krūzbergs, kura gatavošanās vieta būs atkarīga no Polijas izlases plāniem. "Laiks rādīs. Kur būs sparinga partneri, tur arī došos un gatavošos pēdējām sacensībām."

Latviju šorttrekā Pekinas olimpiskajās spēlēs pārstāvēja arī Reinis Bērziņš, kurš 1500 metros izcīnīja 15. vietu.