Bendika un pārējās biatlonistes aizvada sprinta sacensībās. Teksta tiešraide

Pekinā piektdien, 11. februārī, turpinās XXIV ziemas olimpiskās spēles.

Portāls "Delfi" visas dienas gaitā informē par notikumiem Pekinas arēnās.

Pekinas olimpiskās spēles, 11. februāris

Latvijas starti 11. februārī:3.30 un 5.00 – skeletons, sievietes (E.Tērauda);9.00 – distanču slēpošana, vīrieši, 15 km klasiskajā stilā (R.Vīgants, R.Slotiņš);11.00 – biatlons, sievietes, 7,5km sprints (B.Bendika);13.18 – šorttreks, vīrieši, 500m priekšskrējieni (R.Krūzbergs);14.20 – skeletons, vīrieši, 3. brauciens (M.Dukurs, T.Dukurs);15.10 – hokejs, vīrieši, Latvija – Somija15.55 – skeletons, vīrieši, 4. brauciens (M.Dukurs, T.Dukurs).

Ātrslidošana/ VīriešiFenomenāli! Nilss van der Pols var vairāk nekā divām sekundēm labo sev piederošo pasaules rekordu 10 000 metru distancē!

Biatlons/SievietesDistancē Vīrere tomēr nespēja turēt līdzi Reiselandes tempam. Viņa finišēja par 37,2 sekundēm lēnāk, ieņemot otro vietu. Uz godalgu pretendē arī austriete Līze Terēze Hauzere un Ingrīda Tandrevolda no Norvēģijas. Viņas abas visus mērķus nogāza bez lielām problēmām.

Biatlons/SievietesTrasē dodas Baiba Bendika!

Hokejs/ VīriešiZviedrija - Slovākija 3:0. Sākas 2. periods

Hokejs/VīriešiČehija – Šveice 1:1. Sākusies otrā trešdaļa!

Ātrslidošana/VīriešiOtrajā vietā izvirzījies cits nīderlandietis Jorits Bergsma, kurš piekāpās tikai savam tautietim Restam. Viņš 10 km veica 12:48,94 minūtēs. Trešais šobrīd ir KOK slidotājs Aleksandrs Rumjancevs (12:51,33).

Biatlons/SievietesOtro šaušanu bez kļūdām veica arī Doroteja Vīrere! Viņa distancē tagad ir jāatspēlē 12,9 sekundes, lai finišā ieslēpotu pirmajā vietā.

Biatlons/SievietesMarta Olsbu Reiselande finišu sasniedza 20 minūtēs un 44,3 sekundēs, abās šaušanās trāpot visos desmit mērķos. Viņa savu tautieti Tirilu Ekhofu pārspēja par 1:16,2 minūtēm.

Biatlons/SievietesArī otro šaušanu bez kļūdām veica Marte Olsbu Reiselande. Viņa tagad dodas uz finišu, veicot savu pieteikumu uz godalgu. Taču pirmo šaušanu bez kļūdām veikušas arī itāliete Doroteja Vīrere (+4,4), baltkrieviete Dināra Aļimbekova (+18,2) un Paulīne Fialkova (+12,3)

Hokejs/ VīriešiČehija - Šveice 1:1. Noslēdzies 1. periods

Hokejs/ VīriešiZviedrija - Slovākija 3:0. Noslēdzies 1. periodsPirmā perioda izskaņā zviedri izmantoja divu hokejistu skaistlisko pārsvaru un panāca 2:0, bet 4,5 sekundes pirms pārtraukuma palielina pārsvaru līdz 3:0.

Biatlons/SievietesTirila Ekhofa jau ieradusies pirmajā šaušanā, un viņa pieļāva vienu kļūdu. Viens soda aplis arī Francijas sportistei Žistīnei Brezā-Bušē. Vēl viena medaļu pretendente Marte Olsbu Reiselande bija precīza piecos šāvienos.

Hokejs/ VīriešiŠobrīd divas spēles risinās Pekinā. B grupas mačā Čehijas un Šveices cīņā neizšķirts 1:1, bet Latvijas jeb C grupā zviedri pagaidām ir vadībā spēlē pret Slovākiju

Biatlons/SievietesAr Tirilas Ekhofas došanas trasē sākas 7,5 kilometru sprinta sacensības.

Ātrslidošana/Vīrieši Šobrīd risinās sacensības vīriešu ātrslidošanā 10000 metru distancē. Pēc trim skrējieniem līderis ar rezultātu 12:44,59 minūtes ir Nīderlandes ātrslidotājs Patriks Rests. Aiz viņa ierindojas kanādietis Greiems Fišs (12:58,80), bet vācietis Bekerts ir trešajā vietā (13:01,23). Tiesa distancē vēl jādodas vairākiem skaļiem vārdiem, kuri šajā iespaidīgajā distancē var cīnīties par zeltu.

Distanču slēpošana/VīriešiRoberts Slotiņš sacensības noslēdz 74. vietā. Viņu vēl apdzina Baltkrievijas un Mongolijas sportisti.

Distanču slēpošana/VīriešiŠķiet, ka puslīdz droši varam teikt – Vīgants sacensības noslēdzis 62. vietā. Slotiņu vēl daži sportisti, visticamāk, apsteigs. Viņam šis pēdējais kāpums tomēr nav sanācis pārāk labi.

Biatlons/SievietesBaiba Bendika 7,5 kilometru sprinta sacensības sāks ar 62. starta numuru, distancē dodoties pulksten 11.31 pēc Latvijas laika.

Distanču slēpošana/VīriešiFinišē Slotiņš! Tātad pēc 76 sportistu finiša Vīgants ir 62. vietā (+5:16,1), bet Slotiņš ir 70. pozīcijā (+6:50,0).

Distanču slēpošana/VīriešiVīgants šobrīd ir 59. no 63 finišējušajiem sportistiem. Apmēram šādu pozīciju viņš arī varētu saglabāt. Slotiņš ir sasniedzis 10,5km atzīmi, un ir atkāpies uz 71. vietu. Viņu vēl sagaida pēdējais smagais kāpums.

Distanču slēpošana/VīriešiBoļšunovs izcīna sudrabu! Labāko trijnieks ir noteikts. Niskanens, Boļšunovs, Klēbo. KOK sportista startu ar skaļu kliedzienu sagaida soms, kurš saprot, ka kļuvis par olimpisko čempionu.

Distanču slēpošana/VīriešiĪvo Niskanens notur tempu! Soms finālā saļimst, bet 37,5 sekunžu pārsvars pār Klēbo dod viņam izcilas iespējas uz zeltu. Boļšunovs atzīmi iepriekš somam zaudēja 29,1 sekundi. KOK sportistam jāsargā sudrabs no Klēbo,

Distanču slēpošana/VīriešiNiskanenam arī 13,8 atzīmē 42 sekunžu pārsvars pār Klēbo! Vai soms noturēs tempu? Viņš jau veic pēdējos metrus.

Distanču slēpošana/VīriešiArīdzan Boļšunovs vēl 10,5 kilometru atzīmē ieslēpo ātrāk nekā norvēģi. Milzu interese par to, kāds būs rezultāts trīs kilometrus vēlāk. Šajā posmā tempu kāpināja Klēbo un Holunds.

Distanču slēpošana/VīriešiHolunds finišā piekāpjas Klēbo par 12 sekundēm! Goldbergs ir "noplīsis", un būs tālu no trijnieka. Aiz Vīganta joprojām tikai Mijazava. Latvietis ir 41. no 42 sportistiem. Viņš šodien būs galvenokārt apdzinis tikai ne pārāk augstas klases sportistus.

Distanču slēpošana/VīriešiSlotiņš turpina kontrolpunktos atzīmēties 69. pozīcijā.

Distanču slēpošana/Vīrieši10,5km atzīmē Niskanens norvēģiem ir priekšā par 50 sekundēm! Vai viņš noturēs šādu tempu? Šajā atzīmē vēl jāsagaida Boļšunovs.Klēbo finišā, protams, ieslēpo pirmais. Tas nav pārsteigums. Jāgaida konkurentus.

Distanču slēpošana/VīriešiKlēbo 13,9 kilometru atzīmē Goldbergu apsteidz par 49,9 sekundēm. Viņš trijos kilometros bijis praktiski par minūti ātrāks. Holunds viņam piekāpjas septiņas sekundes.

Distanču slēpošana/Vīrieši10,5 kilometru atzīmē Klēbo no Goldberga atpaliek tikai par 0,8 sekundēm, bet Holunds par 2,8! Šķiet, ka abi norvēģi ir gatavi apdzīt tautieti.

Distanču slēpošana/VīrietisVīgants šobrīd finišā ir priekšpēdējais. Aiz viņa, protams, Mijazava. Interesanti, ka Žuvs galīgi nenoturēja sākuma tempu, un ir tikai 21. vietā no 25 sportistiem.Slotiņš trīs kilometru atzīmē ir 69. vietā, tātad mazliet pakāpies.

Distanču slēpošana/Vīrieši6,3 kilometru atzīmē līderis joprojām Niskanens, bet viņa tempam gandrīz tur līdzi Bolšunovs (+13,4). Līdz šim punktam viņi bijuši ātrāki par norvēģiem.

Distanču slēpošana/VīriešiKlēbo turpina slēpot neiedomājamā tempā! 9,3 kilometru atzīmē līderi ir trīs norvēģi. Goldbergs, Klēbo (+12,4 sekundes) un Holunds (+13,2).

Snovbords/Vīrieši Izcilais snovbordists Šons Vaits no ASV savu karjeru noslēdza ar ceturto vietu sacensībās rampā. Viņš pēc sacensībām atzina, ka jūtas atvieglots par savu rezultātu. “Kad braucu rampā, redzēju, ka pār kalnu aust saule. Mēs esam tik skaistā vietā. Es centos šī momenta izspiest pilnīgi visu.” https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/japanis-hirano-triumfe-sacensibas-rampa-sons-vaits-karjeru-nosledz-ar-ceturto-vietu.d?id=54043664

Distanču slēpošana/VīriešiRaimo Vīgants finišē! Pagaidām desmitā vieta desmit sportistu konkurencē. Rezultāts 43 minūtes un 10,9 sekundes.

Distanču slēpošana/VīriešiJa vien slovēnis Miha Licefs pēkšņi nav "nometis" minūti, jāsecina, ka Pekinas olimpisko spēļu mājaslapa atkal nespēj nodrošināt statistiku. 13,8km atzīmē Vīgants pēkšņi ir pēdējais (japānis Mijazava to vēl nav sasniedzis).

Distanču slēpošana/VīriešiTrasē devies arī Slotiņš! Viņš pirmajā atzīmē ir 70. no 73 sportistiem, jaunajam atzīmes līderim Niskanenam zaudējot 50 sekundes. Vīgants bija par astoņām sekundēm ātrāks.

Distanču slēpošana/VīriešiNo 9,3 līdz 10,5 kilometru atzīmes Vīgants slēpojis kā vienā tempā ar Žuvu, tā čehu Petru Knopu, kurš viņam visu šo laiku bijis pozīciju priekšā. Latvietis tuvojas finišam...

Distanču/Slēpošana vīriešiKlēbo pēkšņi krietni kāpinājis tempu! 6,3 kilometru atzīmē pirmais ir Goldbergs, bet otrais ir Klēbo (+20,1). Žuvs palicis tikai piektais (+30,6) aiz Hivarinena, Holunda un Poromā.

Distanču slēpošana/VīriešiPēc 9,3 kilometriem Vīgants no Žuva atpaliek par minūti un 38 sekundēm. Abi sportisti patiešām slēpo jau vienlīdzīgā tempā. Vienīgi latvietis joprojām aiz sevis notur tikai divus sportistus. Vai patiešām neviens cits no viņa meistarības sportistiem "nenoplīsīs"?Tā kā distancē sākuši doties vairāki vājāki sportisti, 3,0km atzīmē Vīgants ir 49. vietā no 58 sportistiem.

Kamaniņu sports/StafeteLatvijas bronzas medaļnieki Latvijā atgriezīsies šovakar. https://twitter.com/Olimpiade_lv/status/1491841494948655104

Hokejs/SievietesNedomājiet, ka esam aizmirsuši arī par sieviešu hokeja turnīru. ASV dāmas pusfināla mačā ar rezultātu 4:1 Čehijas hokejistes, sasniedzot pusfinālu.Vēl ceturtdaļfināla mačos spēkosies Kanāda un Zviedrija, Somija un Japāna, kā arī KOK hokejistes un Šveice.

Distanču slēpošana/VīriešiPēc 6,3 kilometriem Vīgants līderim Žuvam zaudē minūti un 22,6 sekundes. Tātad latvietis patiešām attiecībā pret citu tempu sācis slēpot ātrāk. Viņš arī apdzinis japāni Hirojuki Mijazavu.Francūzim pirmajā kontrolatzīmē tikai par 6,4 sekundēm piekāpjas Pāls Goldbergs. Negaidīti daudz atpaliek izcilais Juhanness Klēbo (+26,6 sekundes). Vīgants pirmajā atzīmē ir 41. no 45 sportistiem.

Distanču slēpošana/VīriešiAizvien vairāk sportisti atzīmējās kontrolatzīmēs. Aiz Vīganta joprojām divi sportisti (ieskaitot, čehu Pehouseku, kurš nav izgājis uz starta). Temps līdz 3,0km atzīmei gan bijis mazliet labāks. Līderim Žuvam viņš piekāpjas par 50 sekundēm.

Hokejs/ VīriešiLatvijas sporta līdzjutējiem šodien lielā uzmanība spēlei pret Somiju. Taču pirms mača satraucošas ziņas pienāk no Pekinas...https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/hokejs/karsumam-pozitivs-tests-latvijas-hokeja-izlase-kluvusi-par-kontaktpersonam.d?id=54043808

Distanču slēpošana/VīriešiAugstais starta numurs ļauj Vīgantam pagozēties tiešraidē. 1,8 kilometru kontrolpunktā viņš ieslēpo sestais no pagaidām astoņiem startējušajiem sportistiem.Uzreiz jāuzsver, ka šī nav Vīganta disciplīna. Līdzjutējiem jānovērtē madonieša sasniegtais sprintā, un jāapzinās viņa spējas klasikā.

Distanču slēpošana/VīriešiVīgants devies trasē! Sekosim līdzi, kā viņam veicas dažādos kontrolpunktos.

Distanču slēpošana/VīriešiSacensības sākušās!

Raimo Vīgants trasē dosies jau pulksten 9.04. Viņam piešķiets astotais starta numurs. Savukārt Robertam Slotiņam ir vien 75. starta numurs (pulksten 9:37,30 dosies trasē).

Pirmais notikums gaidāms tūlīt pat. Jau pulksten 9.00 sākas distanču slēpošanas sacensības 15 kilometru klasikā!

Ievelkam elpu un uzskaitām. Latvijas hokeja izlase spēkosies ar Somiju, brāļi Dukuri cīnīsies par medaļām, Baiba Bendika startēs sprinta disciplīnā, Raimo Vīgants un Roberts Slotiņš piedalīsies 15 kilometru klasikā, bet Roberts Krūzbergs veiks 500 metru priekšskrējienu. Mūs gaida notikumiem pilna diena!

Sveicināti septītajā pilnajā sacensību dienā Pekinas olimpiskajās spēlēs. 11. februārī Ķīnas galvaspilsētā sacensībās sadala septiņus medaļu komplektus, bet pietiekami intensīva diena ir Latvijas sportistiem.