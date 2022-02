Karsums Covid-19 dēļ joprojām atrodas pašizolācijā Pekinā

Latvijas hokeja izlase pēc izstāšanās no Pekinas olimpiskajām spēlēm drīz sāks ceļu mājup, bet Ķīnas galvaspilsētā spiests palikt pieredzējušais uzbrucējs Mārtiņš Karsums, kurš Pekinā tā arī neuzspēlēja.

Karsums palika ārpus pieteikuma pirmajā spēlē ar Zviedriju, bet Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš bija plānojis pieredzējušo uzbrucēju izmantot otrajā spēlē pret Somiju. Tomēr spēles rītā Karsumam bija pozitīvs Covid-19 tests, viņš ievietots izolācijā, bet visa komanda skaitījās kontaktpersonas un nācās ievērot papildus ierobežojumus, kā to paredz sanitārais protokols.

Karsums, kurš pirms tam nebija slimojis ar Covid-19, nevarēja palīdzēt Latvijai arī nākamajās divās spēlēs. Latvijas hokejisti otrdien "play off" spēlē zaudēja Dānijai un izstājās no turnīra, līdz ar to komandai drīzumā jāatstāj Pekina. Tomēr Karsumam nāksies vēl palikt Pekinā, vēsta LSM. Karsums "lsm.lv" atklājis, ka jūtas labi, simptomu nav, tomēr pašizolāciju viņš nedrīkst pamest.

Hokejists atklājis, ka uzturēšanās speciālā viesnīcā un izolācija istabiņā ir garlaicīga, viņš skatoties Ķīnas televīzijas kanālus un laiki kavējot sociālajos tīklos. Hokejists neslēpa sarūgtinājumu, ka nav paņēmis līdzi "Play Station".

Kā norāda "lsm.lv", Karsums par došanos mājup drīkstēs domāt tad, kad būs saņemti divi negatīvi Covid-19 testa rezultāti. Sportistam katru rītu tiek veikts tests un vakarā viņš saņem rezultātus.