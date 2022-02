Krūzbergs: plāns bija jau no paša sākuma slidot pa priekšu un vadīt skrējienu

Latvijas šorttrekistam Robertam Krūzbergam Pekinas olimpisko spēļu 1500 metru ceturtdaļfinālā plāns bija jau no paša sākuma slidot pa priekšu un vadīt skrējienu, teica sportists.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Krūzbergs trešdien ceturtdaļfinālā savā slidojumā finišēja piektais un ar rezultātu divas minūtes un 10,999 ierindojās 26. pozīcijā.

"Plāns bija jau no paša sākuma slidot pa priekšu un vadīt skrējienu. To arī darīju, bet četrus apļus pirms beigām, kad kanādietis [Paskāls Dions] mani apdzina, šķita, ka būs no tiesnešiem "advanced" uz pusfinālu, taču viņi uzskatīja, ka nebija tiks liels kontakts un neko neiedeva. Vēlāk arī krievs [Deniss Airapetjans] patraucēja un pazuda viss ātrums. Skrējiens bija ļoti ātrs un uzrādīju Latvijas rekordu, bet kaut kā neveicas, ne 1000 metros, ne 1500," stāstīja Krūzbergs.

Otrs Latvijas pārstāvis šajā distancē Reinis Bērziņš pārvarēja ceturtdaļfinālu, lielā mērā pateicoties tam, ka viņam patraucēja amerikānis Raiens Piviroto.

"Reinis ļoti labi taktiski noslidoja. Amerikānis gāja bez ātruma garām un pirms ieejas līkumā izgāja uz ārpusi un patraucēja Reini. Prieks, ka viņš tika pusfinālā," par tautieti, kurš izcīnīja 15.vietu, teica Krūzbergs.

Atšķirībā no Pasaules kausa posmiem, kur sacensības notiek trīs dienās, olimpiskajās spēlēs grafiks nav tik blīvs.

"Man patīk labāk, ka sacensības notiek trīs dienās, nevis ir tik izstiepts, cik tagad. Pats grūtākais ir noskaņoties. Rīt slidosim ātruma treniņu un gatavosim startu. Jāskatās, kāds tiks slidojuma celiņš un atkarībā no tā izvēlēsimies taktiku," stāstīja Krūzbergs.

Olimpisko spēļu sacensību turpinājumā Krūzbergs piektdien startēs 500 metru priekšsacīkstēs.