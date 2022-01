Latviešu mākslinieces darbs iekļauts Pekinas olimpiādei veltītā izstādē Ķīnā

Latviešu mākslinieces Li Bond darbs "Reaching the Best Score" iekļauts Pekinas Ziemas Olimpiskajām spēlēm veltītā izstāžu projektā Ķīnā.

Kā "Delfi" stāsta māksliniece, šī gada 18.janvārī vienlaikus Pekinas Mākslas akadēmijas muzejā (Art Museum of Beijing Fine Art Academy), Pekinā un Ķīnas Grafikas muzejā (China Printmaking museum), Šeņžeņā tika atklātas Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm veltītā starptautiskā mākslas projekta izstādes "Focalization – 2022 Beijing Winter Olympics International Printmaking Exchange Exhibition."

Mākslas projektā, ar tam īpaši radītiem jaundarbiem, piedalās 53 mākslinieki no 42 valstīm, tostarp izstādē iekļauts arī latviešu mākslinieces Li Bond darbs "Reaching the Best Score."

Pekinas Ziemas Olimpisko spēļu tematikai veltītā, ceļojošā grafikas darbu izstāde tapusi sadarbojoties vairākām organizācijām: Ķīnas Nacionālajai mākslas akadēmijai (Chinese National Academy of Arts), Ķīnas Guanlanas Grafikas bāzei (China·Guanlan Printmaking Base), VINCI mākslas institūcijai (Beijing VINCI Art Institution) un Ķīnas Grafikas muzejam (China Printmaking Museum). Tas ir apjomīgs starptautisks projekts, dalībai kurā mākslinieki tika personiski uzaicināti, balstoties uz profesionāliem sasniegumiem un veiksmīgu sadarbību iepriekš.

Ķīnas Grafikas muzeja vaditājs Žao Jiačuns (Zhao Jiachun) izstādes ievadtekstā raksta: Projekta iecere ir parādīt Ķīnas laikmetīgās mākslas stilu un dažādu valstu, tautību un kultūru daudzveidību. Mākslinieki no visas pasaules ir attēlojuši ziemas sporta veidu šarmu, "pasaules civilizācijas skaistumu", "sporta skaistumu" un "gara skaistumu". Lu Xun, viens no pazīstamākajiem rakstniekiem Ķīnā, reiz teicis: "Grafika ir "skaidrības" māksla, kas pilna ar "spēka skaistumu". "Šajā ziņā grafiku radīšana Ziemas olimpiskajām spēlēm ir ne vien "mākslas skaistuma" un "spēka skaistuma" apvienojums, bet arī perfekta iespieddarbu estētikas un olimpiāžu gara sintēze.

Abas projekta izstādes Šeņžeņā un Pekinā ir aplūkojamas no 18. janvāra līdz 20. februārim, un tad ceļos tālāk uz Qingdao mākslas muzeju (Qingdao Art Museum).