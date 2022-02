Latvijas distanču slēpošanas sprinta komandām 20. un 21. vieta

Latvijas distanču slēpotāji Raimo Vīgants un Roberts Slotiņš trešdien Pekinas olimpiskajās spēlēs komandu sprinta pusfinālā klasiskajā stilā ieņēma 11. vietu, bet kopvērtējumā atzīmējās 20. pozīcijā. Šādu pašu pozīciju dāmu konkurencē pusfinālā ieņēma Kitija Auziņa un Estere Volfa, kuras visu komandu konkurencē uzrādīja 21. labāko rezultātu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vispirms sacīkstes aizvadīja dāmas. Pirmajā pusfinālā ātrākās bija Vācijas distanču slēpotājas Katarina Henniga un Viktorija Karla, finišējot 23 minūtēs un divās sekundēs, bet otrās bija ASV sportistes Rouzija Brenana un Džesija Diginsa, kuras atpalika no vācietēm 4,1 sekundi.

Trešās bija austrietes Terēze Štadlobere un Līza Untervēgere, bet ceturtajā pozīcijā ierindojās Šveices sportistes Lorīna van der Grāfa un Nadīne Fēndriha.

Finālam kvalificējas katra pusfināla četras ātrākās vienības, kā arī vēl divas ātrākos laikus uzrādījušās vienības.

Latvijas sportistes startēja pirmajā pusfinālā ar 13. numuru un finišā no vācietēm atpalika trīs minūtes un 44,18 sekundes. Kitija Auziņa pirmo no trim posmiem veica kā devītā ātrākā slēpotāja, turklāt vēlāk arī vēl reizi trasē apsteidza konkurenti no Horvātijas. Taču šajā cīņā par desmito vietu uzvarēja Horvātija.

Aiz Latvijas palika Turcijas un Baltkrievijas sportistes, kuras tika apdzītas pa apli un tāpēc tika noņemtas no distances.

Savukārt otrajā pusfinālā ātrākās bija Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) distanču slēpotājas Jūlija Stupaka un Natālija Ņeprjajeva, kuras finišēja 23 minūtes un 0,4 sekundēs, bet otrās, atpaliekot tikai 0,4 sekundes, bija somietes Kertu Niskanena un Krista Parmakoski.

No otrā pusfināla kvalificējās arī Zviedrijas sportistes Maja Dālkvista un Jonna Sundlinga, kā arī norvēģietes Tīrila Ūdnesa Venga un Maikena Kaspersena Falla. Vēl divas ātrākās komandas, kas sev nodrošināja vietu finālā bija Francija un Polija.

Lēnāku laiku par latvietēm uzrādīja Dienvidkoreja, bet no distances tika noņemtas Brazīlijas, Grieķijas un Lietuvas slēpotājas.

Savukārt kungi startēja otrajā pusfinālā, kurš bija ievērojami ātrāks nekā pirmais pusfināls. Tajā ātrākie bija Itālijas slēpotāji, kas finišu sasniedza pēc 20 minūtēm un 6,99 sekundēm. Otrie finišēja šveicieši, trešie – zviedri, bet četrinieku, kas garantē dalību finālā, noslēdza austrieši.

Latvijas slēpotāji no uzvarētājiem atpalika 59,83 sekundes. Pirmos trīs posmus latvieši veica kopējā grupā, bet Slotiņš ceturtajā posmā sāka atpalikt no līderiem, kuri kāpināja tempu. Noslēdzošajā posmā Slotiņš apsteidza Vācijas slēpotāju Janošu Brugeru, kuram distancē nokrita viena slēpe. Vācietis šādi arī sasniedza finišu.

Pirmajā pusfinālā ātrākie bija norvēģi, otrajā vietā finišēja Francijas duets, kam sekoja Somija un Kanāda, bet Igaunijas slēpotāji ierindojās piektajā vietā, ar ko nepietika, lai kvalificētos finālam.

Finālam kvalificējas katra pusfināla četras ātrākās vienības, kā arī vēl divas ātrākos laikus uzrādījušās vienības, kuras abas bija no otrā pusfināla – Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) vienība un ASV.

Fināls dāmām paredzēts plkst.11.15, bet vīriešiem plkst.11.45 pēc Latvijas laika.

4x5 kilometru stafetē Patrīcija Eiduka, Auziņa, Baiba Bendika un Samanta Krampe ieņēma 17. vietu.