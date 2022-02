Medijs: Latvija olimpiešiem piešķir vienas no dāsnākajām prēmijām pasaulē

Ietekmīgais medijs "Forbes" apkopojis katras Pekinas olimpisko spēļu dalībvalsts solītās prēmijas saviem sportistiem. Latvija šajā rangā ierindojusies augstajā sestajā vietā pasaulē, bet lielākā daļa no valstīm, kuras ir gatavas sniegt dāsnākas prēmijas, uz medaļām ziemas sporta veidos nepretendē.

Lielākā daļa sportistu olimpiskajās spēlēs var vien cerēt uz ieguldītās naudas atpelnīšanu, raksta medijs "Forbes". Viņiem jācer uz pieticīgām stipendijām un retiem sponsoru līgumiem, kuri parasti nenosedz gadiem ilgos treniņu, ekipējuma, medicīnas un ceļošanas izdevumus. Taču tie, kuri kāps uz olimpiskā pjedestāla, var pretendēt uz vērā ņemamu prēmiju. Tiesa, šim olimpietim jābūt no pareizās valsts, piemin žurnālists Brets Naits.

Medijs "Forbes" tālab pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm uzrunājis katru no 91 dalībvalsts vai teritorijas pārstāvošo olimpisko komiteju vai sporta ministriju, lai noskaidrotu medaļnieku prēmiju apmērus katrā valstī. Gūts apstiprinājums, ka vismaz 32 valstīs medaļniekiem tiks piešķirtas tieši naudas prēmijas, bet tikai četrās valstīs par šādu nopelnu nav plānots piešķirt sportistiem kādu prēmiju.

Katra no dalībvalstīm salīdzināta pēc prēmijas apjoma par Pekinas spēlēs izcīnītu zelta medaļu individuālā sporta veidā, bet summa pārrēķināta uz tās vērtību ASV dolāros.

Latvijas olimpieši Pekinā pretendē uz sesto lielāko prēmiju pasaulē, aplēš "Forbes". Zelta medaļnieki šogad tiks atalgoti ar 142 288 eiro lielu prēmiju (apmēram 159 tūkstoši ASV dolāru), bet komandu sacensībās prēmija būs 462 862 eiro (477 tūkstoši ASV dolāru).

"Forbes" norāda, ka Latvija – gluži kā Vācija un Lihtenšteina – prēmē arī sportistus, kuri finišē dažas vietas aiz goda pjedestāla. Latvijas gadījumā uz prēmiju var pretendēt, finišējot olimpiskajā sešiniekā.

