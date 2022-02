'Pekina 2022': Aparjods otrs ātrākais abos treniņbraucienos savā grupā

Latvijas kamaniņbraucējs Kristers Aparjods ceturtdien abos olimpisko spēļu treniņbraucienos finišēja otrajā vietā B grupā, liecina sacensību mājaslapā publicētā informācija.

B grupas trešajā treniņbraucienā Aparjods finišēja pēc 58,297 sekundēm, par 0,289 sekundēm atpaliekot no līdera itāļa Dominika Fišnallera. Artūrs Dārznieks šajā braucienā finišēja 14.vietā (+1,701), bet Gints Bērziņš finišēja pēdējais 18 sportistu konkurencē (+3,542).

Arī ceturtajā treniņbraucienā Aparjods piekāpās Fišnalleram (+0,146), savukārt Dārznieks uzrādīja 13.labāko laiku (+1,259), bet Bērziņš uz starta neizgāja.

Jau vēstīts, ka trešdien notika pirmie divi olimpisko spēļu treniņbraucieni.

Pirmajā braucienā Artūrs Dārznieks par 0,63 sekundēm atpalika no līdera itāļa Fišnallera un ieņēma astoto vietu. Devītajā vietā ierindojās Aparjods, no līdera atpaliekot par 0,666 sekundēm, bet Bērziņš bija vienīgais no 18 grupā startējušajiem sportistiem, kas nefinišēja.

Otrajā braucienā no Latvijas sportistiem pārliecinošākais sniegums bija Aparjodam, kurš finišēja pēc 57,906 un atpalika tikai no Fišnallera (+0,096). Bērziņš otrajā braucienā ieņēma piekto vietu (+0,708) un Dārznieks finišēja desmitajā vietā, no līdera atpaliekot par 1,017 sekundēm.

Ceturtdien pirmos divus treniņbraucienus aizvadīs arī sievietes. Piektdien būs vīriešu piektais un sestais treniņbrauciens.

Savukārt sestdien pirmos divus sacensību braucienus aizvadīs kamaniņbraucēji, bet kamaniņbraucējas turpinās oficiālos treniņus.

Svētdien, kad turpināsies sieviešu treniņbraucieni un tos sāks divnieku ekipāžas, medaļas tiks sadalītas vīru konkurencē.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.