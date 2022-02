'Pekina 2022': Aparjods pēdējā braucienā cīnās par bronzas medaļu. Teksta tiešraide

Pekinas olimpiskajās spēlēs svētdien noslēdzas sacensības kamaniņu sportā vīriešiem, kurās Kristers Aparjods un Gints Bērziņš turpina cīņu par augstu vietu, bet Artūrs Dārznieks lūkos atgriezties labāko divdesmitniekā.

Jau vēstīts, ka pēc pirmās sacensību dienas Aparjods un Bērziņš ierindojās piektajā un sestajā vietā, daudz neatpaliekot no cīņas par vietu uz goda pjedestālu. Savukārt Dārzniekam abi braucieni bija kļūdaini, un viņš ierindojās 22. vietā.

Savā trešajā braucienā Kristers Aparjods trasi veica 57,399 sekundēs, un tas summā ļāva apsteigt vācieti Fēliksu Lohu un ar rezultātu 2:52,360 minūtes atgūt ceturto pozīciju. Summā viņš līderim Johannesam Ludvigam no Vācijas piekāpjas 0,816 sekundes, taču trešajā vietā esošais itālis Dominiks Fišnallers latvieti apsteidz par 0,094 sekundēm.

Trešajā braucienā līderis Ludvigs savu pārsvaru pār tuvāko sekotāju Volfgangu Kindlu no Austrijas palielināja līdz 0,113 sekundēm.

Gints Bērziņš trešajā braucienā saglabāja sesto vietu, taču braucienā viņš bija ātrāks par Lohu. Viņa rezultāts bija 57,480 sekundes, bet summā no līdera 19 gadus vecais latvietis atpaliek 1,059 sekundes.

Trešais latvietis Artūrs Dārznieks aizvadīja līdz šim labāko braucienu šajās sacensībās. Viņš trasi veica 57,932 sekundēs, kas ļāva summā no 22. vietas pakāpties līdz 18. pozīcijai, kas nodrošināja vietu ceturtajā braucienā.

Trešais brauciens noslēdzies! Mēs atvadāmies no 14 sportistiem, kuri nekvalificējās ceturtajam braucienam un ar nepacietību gaidām izšķirošos notikumus. Ceturtā brauciena sākums pulksten 15.15.

Trešais brauciens noslēdzas ar zemākas klases sportistu cīņu par pēc iespējas labāku pozīciju. Olimpiskā trase viņiem ir pamatīgs pārbaudījums, tāpēc var redzēt diezgan rupjas kļūdas.

Dārznieks sagaidīja iespēju doties trešajā braucienā. Viņš startēja 2,518 sekundēs un aizvadīja līdz šim savu labāko braucienu. Viņam braucienā 12. ātrākais rezultāts, kas summā ļāva pakāpties uz 18. vietu (+3,924).

Pirms Dārznieka brauciena neliela pauze trasē. Trases darbinieki risina kaut kādas problēmas ar laika mērīšanas sistēmu.

Austrietis Niko Gleiršers no 21. pozīcijas spēja pakāpties uz 15. vietu, summā līderim zaudējot 3,287 sekundes. Turklāt viņš braucienā uzrādīja trešo ātrāko laiku. Nākamais trasē Dārznieks.

Šobrīd trasē rit cīņa par vietu TOP 20, kas dos iespēju piedalīties ceturtajā braucienā. Artūram Dārzniekam ir ļoti labas izredzes to izdarīt, jo vairāki sportisti aizvadījuši kļūdainus braucienus.

Neveiksme Rumānijas sportistam Valentīnam Kretu. Viņš pirms pēdējās virāžas piedzīvoja diezgan nepatīkamu kritienu, ja salīdzina ar to, kāds bija Gleiršeram. KOK sportists Aleksandrs Gorbatcevičs bez kritiena nespēja summā apsteigt Gleiršeru.

Pirms ceturtā brauciena saasinās cīņa par vietu TOP 10, arī Romāns Repilovs no KOK komandas lūkos paspēkoties ar Feldereru, Pavļičenko un varbūt pat ar Mazdzeru. Visus četrus sportistus šķir 0,4 sekundes.

Krievijas Olimpiskās komandas (KOK) sportists Semjons Pavļičenko vēl mēģinās cīnīties ar Mazdzeru par vietu labāko astotniekā, un pirms pēdējā brauciena abus šķir 0,3 sekundes. Takers Vests no ASV aizvadīja kļūdainu braucienu, un to izmantoja itālis Leons Felderers, kurš pakāpās no 12. uz 10. pozīciju (+2,336).

Kriss Mazdzers no ASV savu laika deficītu pret priekšā esošajiem nesamazināja, taču viņš izmantoja iespēju apsteigt kritienu piedzīvojušajo Gleiršeru. Amerikāņa rezultāts ir par 2,054 sekundēm lēnāks nekā līderim.

Phjončhanas olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējs Gleiršers piedzīvoja kritienu trases lejasdaļā, bet virāžā viņš ierāpās atpakaļ kamanās. Finišu viņš sasniedza ar 3,011 sekunžu deficītu. Vai viņš tiks pie ceturtā brauciena?

Trešais vācietis Makss Langenhans savā braucienā nespēja tikt garām Bērziņam, turklāt viņa deficīts pret latvieti nedaudz pieauga. Viņš šobrīd līderim zaudē 1,119 sekundes.

Gints Bērziņš savā trešajā braucienā devās 2,518 sekundēs. Trases augšdaļu viņš veica precīzi, uz brīdi latvietis bija apsteidzis Lohu, tomēr summā apsteigt titulēto vācieti neizdevās. Braucienā viņš bija ātrāks par Lohu, bet summā saglabāja sesto vietu, bet no Ludviga viņš atpaliek 1,059 sekundes

Kristers Aparjods uzrādīja trešo labāko starta laiku līdz šim (2,497). Latvijas vadošais kamaniņu braucējs izmantoja iespēju apsteigt Lohu, veica pietiekami “tīru” braucienu. Nedaudz pietrūka ātruma, lai tiktu garām arī Fišnalleram. Finišā Aparjods iebrauca ceturtajā vietā (+0,816).

Vācietis Fēlikss Lohs lūkoja izkarot sev vietu labāko trijniekā. Trases vidusdaļā viņš uz brīdi apsteidza Fišnalleru, tomēr pēdējos kontrolpunktos titulētais vācietis zaudēja laiku pēc sīkas neprecizitātes (+0,849). Pagaidām neviens nav spējis uzlabot savu pozīciju.

Itālijas kamaniņu braucējs Dominiks Fišnallers nespēja pietuvoties abiem līderiem. Viņš pieļāva sīkas kļūdas, un tagad itālis no līdera atpaliek jau 0,722 sekundes.

Austrietis Volfgangs Kindls pretī lika 2,490 sekunžu starta laiku, un visa brauciena garumā viņš bija nelielos iedzinējos, ja salīdzina ar Ludvigu. Summā Kindla deficīts pieauga līdz 0,113 sekundēm.

Otro dienu atklāja līderis Johanness Ludvigs no Vācijas trešajā braucienā devās ar 2,458 sekunžu starta laiku. Viņš aizvadīja līdz šim ātrāko braucienu šajās sacensībās, uzrādot rezultātu 57,043 sekundes. Summā viņa rezultāts šobrīd ir 2:51,544 minūtes.

Sacensības sākušās!

Trešā brauciena starts pulksten 13.30.

Trešajā braucienā dalībnieki trasē ar tādu starta numuru, kādu pozīciju viņi ieņem pēc pirmās sacensību dienas.

