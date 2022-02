'Pekina 2022': ASV hokejisti pārbauda Ķīnas izlases meistarību. Teksta tiešraide

Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs ceturtdien, 10. februārī, kopā tiek sadalīti astoņi medaļu komplekti.

Portāla "Delfi" sporta redakcija turpina informēt par notikumiem Pekinas olimpiskajās arēnās.

Pekina 2022: 10. februāra sacensības

Latvijas starti 10. februārī:3.30 skeletons, vīrieši (Martins Dukurs, Tomass Dukurs)4.48 daiļslidošana, vīrieši; izvēles programma (Deniss Vasiļjevs)6.10 hokejs, Latvija - Zviedrija 2:39.00 distanču slēpošana; sievietes, 10 km klasiskajā stilā (P.Eiduka, S.Krampe, K.Auziņa, E.Volfa)15.30 kamaniņas, komandu stafete

Hokejs/VīriešiASV – Ķīna 1:0. Noslēgusies pirmā trešdaļaASV izlase izpildījusi 16 metienus, bet Ķīna – 11. Atklāts, brīžiem pārgalvīgs hokejs.

Hokejs/VīriešiJāatzīst, ka gados ļoti jaunā ASV izlase pāris minūšu laikā izniekojusi pāris izcilas iespējas. Taču tam seko divi šķīlieni Denisa Osipova izpildījumā! ASV vienība var būt priecīga, ka nav ielaidusi vārtus. Agresīvie mājinieki nekautrējas uzbrukt vārtiem. Uzdevuma augstumos ir 19 gadus vecais Komeso.

Hokejs/VīriešiĶīnas hokejisti aizslido ātrajā uzbrukumā trijatā pret diviem aizsargiem, bet Rūdijs Jins lemj par labu tālam metienam. Mājinieki izpildījuši septiņus raidījumus, bet ASV izlase Smita vārtus apdraudējusi 12 reizes.

Hokejs/Vīrieši Jaņs Dzuņčens nonāk ļoti labā metiena pozīcijā Ķīnas izlases pirmajā vairākumā! Seko spēcīgs metiens, bet Komeso ripu tver un piespiež.

Kamaniņu sports/StafeteParalēli notiekošajām kamaniņu sporta sacensībām var sekot līdzi šeit:

Hokejs/Vīrieši10:38 min. ASV – Ķīna 1:0. Vārti!Metjū Naizs viltīgi izlien vārtu priekšā un izpilda pēkšņu metienu. Seko cīņa par ripu, bet pirmās pie tās tiek Brendens Brisons, kurš ar spēcīgu metienu tuvajā stūrī pārsteidz Smitu! Vārtsargs skāra ripu ar plecu, bet "neaizvēra" tuvo "devītnieku".

Hokejs/ Vīrieši10:19 min. Kanāda - Vācija 3:0Un atkal kanādieši! Vācijas hokejisti slikti nospēlēja pie zilās līnijas, bet tad arī nedroši darbojās vārtsargs Matiass Nīderbergers pēc Daniela Vinnika metiena.

Hokejs/VīriešiSpensers Fū ar Beļavska cienīgu pirueti apspēlē aizsargu un tiek līdz vārtiem! Tur viņam metiens neizdodas, turklāt viņš uztriecas virsū Komeso, par ko nopelna divas minūtes. Ķīnas izlase aizvadījusi atzīstamas desmit minūtes.

Hokejs/ Vīrieši9:47 min. Kanāda - Vācija 2:0Vācija cenšas, bet vārtos met kanādieši. Vācija zaudēja cīņu pie apmales, viena piespēle un Bens Strīts ar "one timer" metienu panāk divu vārtu pārsvaru

Hokejs/VīriešiJau otrais bīstamais ASV pārejas uzbrukums pēc kārtas noslēdzas ar asumiem. Ķīnas hokejisti neļauj nevienam tuvoties vārtiem pēc atlēkušās ripas.

Hokejs/VīriešiVārtos varonīgi cīnās ASV dzimušais Džeremijs Smits. Piebildīsim, ka viņš ir Ķīnas izlases vārtsargs. Laukuma spēlētāji šķiet sagatavoti spēlēt īpaši agresīvi. ASV izlases pārstāvji jau pāris reizes atstāti uz ledus. Savus tautiešus nežēlo arī Džeiks Čelioss.

Hokejs/ Vīrieši4:43 min. Kanāda - Vācija 1:0Vācu hokejists aiz vārtiem saņēma pamatīgu spēka paņēmienu no kanādiešiem, kas ļāva Kanādai tikt pie ripas. Seko saspēle un Alekss Grants ar plaukstas metienu gūst vārtus

Hokejs/VīriešiĶīnas izlase godam iztur mazākumu. Sekojošajā uzbrukumā Brendons Jips jau apdraud Drū Komeso sargātos vārtus. Pirmā iespēja mājiniekiem!

Ātrslidošana/SievietesNīderlandes ātrslidotāja Irēna Shautena Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīna otro zelta medaļu, un viņa vēlreiz labo olimpisko rekordu, šoreiz to paveicot 5000 metru distancē. Viņa visas distances garumā uzturēja fantastisku tempu un finišā ieslidoja 6:43,51 minūtēs. Iepriekšējais olimpiskais rekords tika iznīcināts, tas bija 6:46,91 minūtes un piederēja Klaudijai Pehšteinei.Uz goda pjedestāla kāpa arī Izabella Veidemane no Kanādas (+4,67), bet bronza Martinai Sabļikovai no Čehijas (+6,58)

Hokejs/VīriešiĶīnas izlase jau pēc vienas minūtes mazākumā. Noraidījums kanādietim Ītenam Verekam jeb Žuikem Vei. Lieku reizi atgādinām, ka visi ārzemnieki Ķīnas izlasē nav pieteikti zem saviem dzimšanas vārdiem.

Hokejs/VīriešiASV – Ķīna 0:0. Spēle sākusies!

Hokejs/ VīriešiParalēli mājinieces Ķīnas spēlei ar ASV sākusies arī Vācijas cīņa pret Kanādu. Visas šīs četras komandas spēlē A grupā

Hokejs/VīriešiPirms ASV un Ķīnas izlašu spēles uz ledus tiek projicēts īpašs video. Skaidrs, ka šī ir Ķīnai vēsturiska spēle, komandai debitējot olimpiskajās spēlēs.Sapulcē tieši pirms spēles sākuma pie Ķīnas izlases vārtiem tiek noteikts "Šokējam pasauli!".

Ātrslidošana/SievietesKanādas ātrslidotāja Izabella Veidemane nodrošina sev medaļu! Viņa nenobijās no Sabļikovas uzrādītā laika un ar pārliecinošu slidojumu finišēja 6:48,18 minūtēs. Viņas konkurente skrējienā Ranje Viklunda no Norvēģijas šādu tempu nespēja noturēt, un pēdējos apļos viņas deficīts pieauga līdz 8,16 sekundēm.

Ātrslidošana/SievietesPēc ledus sagatavošanas čehiete Martina Sabļikova kļuva par līderi, finišējot 6:50,09 minūtēs. Viņa iepriekšējo līderi Voroņinu no KOK pārspēja par 6,9 sekundēm.

Hokejs/VīriešiParedzams, ka tieši Ķīnas izlases spēles uzrunās vairākus neitrālus vērotājus. Vai nostrādās viņu eksperiments? Turnīrā praktiski piedalīsies KHL vienība "Kuņluņ Red Star" ar tās rindās spēlējošajiem ārzemniekiem. Dažiem patiešām ir saknes Ķīnā, bet dažiem ar valsti iepriekšējas saistības nav bijušas.

Ātrslidošanā šobrīd tiek uzkopts ledus. Vēl pēcpusdienā mūs sagaida vīriešu hokeja turnīra divas A grupas spēles starp Kanādu un Vāciju, kā arī ASV un Ķīnu.

Ātrslidošanā/SievietesPar sacensību līderi kļūst Krievijas Olimpiskās komitejas sportiste Natālija Voroņina, kura uzrādīja laiku 6:56,99 minūtes. Viņa bija par 2,78 sekundēm apsteidza Nīderlandes sportisti Sanni Inethofa

Ātrslidošana/SievietesOtrajā skrējienā rezultāti bija vājāki nekā pirmajā - ķīniete Mei Haņa bija par 5,46 sekundēm lēnāka nekā Zujeva, bet poliete Magdalēna Čiščona – 18,58 sekundes.

Frīstails/Jauktās komandasDžastins Šonfelds veiksmīgi atkārto Lilisa paveikto! ASV teju nodrošinājusi zeltu. Ķīnai nepieciešams kas teicams.Guanpu, gluži kā pusfinālā, izpilda izcilu lēcienu! Vai tas būs 136 punktu vērts? Tik daudz vajadzīgs zeltam. ASV notur zeltu! Ķīnai sudrabs, bet Kanādai bronza.

Ātrslidošana/SievietesBaltkrievijas ātrslidotāja Marina Zujeva 5000 metru distanci veica 7 minūtēs un 2,91 sekundē, kas ir par 4,01 sekundi ātrāk nekā viņa konkurente šajā skrējienā Momoka Horikava no Japānas.

Frīstails/Jauktās komandasKristofers Liliss par "Back Double Full-Full-Double Full" nopelna 133 punktus! Milzīgs spiediens uz Ķīnas sportistu.Dzunjanam bīstama piezemēšanās! Viņš uz slēpēm nejauši apmet vēl vienu salto, bet noturas kājās. Tas pagaidām maksā Ķīnai pirmo vietu.Vadībā ASV (223,86), otrā Ķīna (202,05), trešā Kanāda (179,22), bet ceturtā Šveice (166,01).

Ātrslidošana/Sievietes5000 metru distancē startēs 12 sportistes. Tātad mūs sagaida seši skrējieni.

Frīstails/Jauktās komandasGan Koldvela (ASV), gan Mentao (Ķīna) piezemējas veiksmīgi pēc "Back Full-Full-Full" (trīskāršā reversā salto). Ķīnai 106,03 punkti, ASV 88,86 punkti. Trešā ir Kanāda (62,74), bet ceturtā Šveice (57,01).Vēl pa diviem lēcieniem katrai komandai. Jau iezīmējas dueļi par zeltu un bronzu.

Frīstails/Jauktās komandasSācies fināls! Marionai Teno (Kanāda) neizdodas sekmīgi piezemēties. Tādēļ kanādieši finālu uzsāk tikai ar 62,74 punktiem.

Āzijā daiļslidošana ir ļoti populāra un fani nekautrējas paust savu atbalstu sportistiem. Japānis Juzuru Hanju saņēmis "nelielu" pastu ar fanu atbalstu https://twitter.com/Olympics/status/1491716970034917381

Frīstails/Jauktās komandasIzcils Guanpu leciens palīdz Ķīnai triufmēt "mazajā finālā". Finālam kvalificējas Ķīna, ASV, Kanāda un Šveice, bet ārpus tā paliek KOK un Baltkrievija.

Frīstails/Jauktās komandasŠo sporta veidu neiesakām līdzjutējiem ar vājiem nerviem. Nupat baltkrievs Staņislavs Hladčenka pēc sarežģīta trika ("Back Full-Double Full-Full") šķietami varēja piezemēties uz muguras, tomēr nošļūc uz pēcpuses, spējot arī piecelties kājās. Baltkrievijas izlase konkurē par vietu finālā.

Fristails/Jauktās komandasNupat sācies pirmais fināls akrobātikas disciplīnā. Kanāda, Baltkrievija, KOK, Šveice, ASV un Ķīna cīnās par četrām vietām lielajā finālā, kas gaidāms pulksten 13.50. Šīs pirmās olimpiskās sacensības akrobātikā tieši jauktajām komandām.Šobrīd šīs ir vienīgas sacensības Pekinā.

Hokejs/VīriešiNupat noslēgtās spēles apraksts. Somijas un Zviedrijas izlases izvirzījušās vadībā C apakšgrupā. Atgādinām, ka Latvijas izlase rīt spēkosies ar somu hokejistiem, bet slovāki tiksies ar zviedriem.https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/hokejs/somijas-izlase-pirms-speles-ar-latviju-sagrauj-slovakijas-vienibu.d?id=54040868

DopingsKOK daiļslidošanas iespējamā dopinga skandālā ēnā zināms pirmais oficiālais dopinga lietošanas gadījums Pekinā. Iekritis ir Irānas kalnu slēpotājs Hoseins Savehs Šemšaki, kuram pozitīvas bijušas 7. februārī Pekinā ņemtās analīzes.Savehs Šemšaki bija Irānas karognesējs Pekinas olimpisko spēļu atklāšanā kopā ar Atefehi Ahmadi, kura arī startēs kalnu slēpošanā. Šemšaki un Ahmadi ir vienīgie Irānas sportisti Pekinā.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). Spēle noslēgusiesSomi spēles pēdējā minūtē gandrīz vēl aizskrēja pretuzbrukumā. Latvijas izlasei rīt neies viegli... Somiem pelnīta un skaista uzvara.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 6:2. Vārti!Otrie vārti jau Altonenam! Lūk, kā jārealizē vairākums! Šķita, ka Ojamaki pēc Vatanena diagonālēs piespēles varēja mest pats. Taču uzbrucējs vēl izpildīja radošu piespēli zilās līnijas virzienā. Tur jau gaidīja Altonens, kurš, neapturot ripu, trieca ripu "devītniekā"!

Hokejs/VīriešiPie teikšanas tūlīt pat pēc Daņo noraidījuma tiek somi. Jau desmit sekunžu laikā varēja būt arī sestie vārti, taču viens no Somijas izlases uzbrucējiem netrāpa pa ripu bez tās apturēšanas.

Hokejs/VīriešiSlovāki vēlreiz iznieko vairākumu. Pamatlaikā septiņas minūtes. Pamazām varam aprast ar domu, ka Somijas izlase izvirzās vadībā C apakšgrupā.

Jāpiemin, ka šī hokeja spēle jau labu laiku ir vienīgais oficiālo sacensību notikums Pekinā. Paralēli treniņus sākušas bobslejistes, bet otro reizi uz lielā kalna kāpuši tramplīnlēcēji, kuri atkal gatavojas sacensībām.

Kalnu slēpošanaPasaules kalnu slēpošanas zvaigzne Mikaela Šifrina savos divos startos Pekinas olimpiskajās spēlēs piedzīvojusi lielas vilšanās. Taču viņa priecājās par sava dzīves biedra Aleksandera Omoda Kildes izcīnīto sudraba medaļu kalnu slēpošanas kombinācijā. https://twitter.com/MikaelaShiffrin/status/1491679080521031683

Hokejs/VīriešiSomi iespiež slovākus savā zonā. Bīstamu metienu izpilda Vatanens. Ripa nonāk pie Granlunda, kurš nepaspēj noorientēties telpā, lai ieraidītu ripu tukšā vārtu stūrī. Rodas iespaids, ka somi varētu gūt vēl un vēl vārtus. Ļoti augsta līmeņa spēle uzbrukumā.

Hokejs/VīriešiKā neiet Slovākijas izlasei vairākums, tā neiet. Vēlreiz somi mazākumā diezgan labi tiek galā. Pamatlaikā mazāk nekā 13 minūtes.

Hokejs/VīriešiAtkal uzmanības centrā Slafkovskis. Šoreiz viņš izprovocē Kemilainenu uz divu minūšu noraidījumu.

Hokejs/VīriešiHolešinskis vārtu priekšā viltīgi pielabo metienu no zilās līnijas, bet ripa pēc šī pieskāriena nūjai lido pārāk lēni, un Sateri paspēj pārvietoties vārtos. Slovākiem vajag vārtus, un tas jāpaveic drīz.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 4:2 (3:1, 1:1). Sākusies trešā trešdaļa!

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 5:2. Vārti!Manninenam jau pašā perioda ievadā sanāk tikt pie "hat-trick"! Uzbrucējs vispirms cītīgi nostrādāja presingā, neļaujot Peteram Čerešņakam uzsākt uzbrukumu. Slovāks ripu pazaudēja, bet to savāca Hartikainens, kurš to uzreiz nogādāja uz vārtu priekšu aizslidojušajam Manninenam. Otrā trāpīgā piespēle Hartikainenam!

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 4:2 (3:1, 1:1). Noslēgusies otrā trešdaļa

Hokejs/VīriešiPēc tāla Jurčo metiena ripa atsitas pret Sateri sejas masku! Pēc tam pie viņa vārtiem ir sīva cīņa par atlēkušo ripu. Vēl viens slovāku "gols" padarītu šo spēli vēl intriģējošāku.

Hokejs/VīriešiSlovākijas izlase, iespējams, mācījusies no kļūdām un ar labu pretestību sākusi apturēt somu uzbrukumus. Iniciatīva gandrīz vai pārgājusi slovāku pusē.

Hokejs/VīriešiSlovākijas izlase nonāk mazākumā, bet Krištofs varēja panākt rezultātu 4:3. Somi kļūdījās savā zonā, slovākiem uzreiz izveidojot metienu no bīstami tuvas distances.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 4:2. Vārti!Vēl vieni vārti nepilngadīgajam Slafkovskim! Uzbrucējs meistarīgi savāca atlēkušo ripu, pacietīgi izslidoja no aizvārtes un pēkšņi pagrieza galvu vārtu virzienā, pārspējot Sateri ar skaistu metienu tālajā stūrī.Somi bijuši pārāki realizācijā, bet šāds rezultāts jau vairāk atbilst spēles gaitai. Slovākijas izlase izpildījusi vairāk metienu (18 pret 15).

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 4:1. Vārti!Manninens vēlreiz izslido vienatnē pret Konrādu! Somi slovākus nežēlo. Slovākijas izlase pazaudēja ripu neitrālajā zonā. Tā aizslīdēja līdz somu zilajai līnijai, bet Miko Lehtonens ar vienu kustību to nogādāja pie Granlunda, kurš ar Manninenu praktiski bija divatā aiz slovāku mugurām.

Hokejs/VīriešiSlovāki atkal izpilda diezgan pablāvu vairākumu.

Hokejs/VīriešiKomarovs par šo epizodi nopelna negaidītu noraidījumu. Atkārtojums liecina, ka Mislavs Rosandičs viņu iestūma savā vārtsargā. Iespējams, ka viltīgs gājiens.

Hokejs/VīriešiKomarovs gandrīz ripu iestumj vārtus kopā ar Konrādu! Somi turpina bez jebkādas piesardzības spēlēt atklātu spēli un uzbrukt. Skaists hokejs.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 3:1. Sākusies otrā trešdaļa!

Bobslejs/VīriešiPirmie rezultāti divnieku treniņos bobslejā neļauj optimistiski skatīties uz iespēju izcīnīt augstas vietas.https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/cipulis-divnieku-treninos-sasniedz-top-10-kibermanim-zemas-vietas.d?id=54040164

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 3:1. Noslēgusies pirmā trešdaļaSpēle bijusi līdzvērtīga, bet somi demonstrējuši izcilu prasmi izkārtot lieliskas iespējas un tās arī realizēt.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 3:1. Vārti!Somi uzreiz pēc abu spēlētāju atgriešanās laukumā gūst vārtus! Natinens un Altonens aizslido ātrajā uzbrukumā, Altonenam izpildot netveramu metienu bez ripas apstrādāšanas.Pieci metieni, trīs vārti, LTV komentētāja Jāņa Stepīša vārdiem.

Hokejs/VīriešiSlovākijas izlase iespieda pretiniekus savā zonā, bet no lielā vairākuma varēja sagaidīt vairāk... Jāuzteic arī somi par spēli aizsardzībā.

Hokejs/VīriešiSlovākiem lielais vairākums! Uzreiz pēc Pakarinena sitiena ar nūju divas minūtes nopilda arī Lindboms, kurš ripu izraidīja ārpus laukuma.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 2:1. Vārti!Filpula un Altonens ar divām diagonālēm piespēlēm "sarausta" Slovākijas izlase aizsardzību. Hari Pesonenam atliek ripu nogādāt pustukšos vārtos. Īpaši skaista bija Miro Altonena piespēle. Soms to izpildīja, nemaz neapturot ripu.

Hokejs/VīriešiDaļējā izgājienā pret Konrādu nonāk arī Ojamaki, bet viņam patraucē cita 17 gadus vecā zvaigzne Šimons Nemecs. Tūlīt pēc tam Marko Daņo nopelna divas minūtes. Somi spēlēs vairākumā.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 1:1. Vārti!Pietiekami atklātā spēle sarūpē vēl vienus vārtus. Tēmu Hartikainens neitrālajā zonā izpilda izcilu piespēli starp aizsargiem, pēkšņi izvirzot komandas biedrus divatā pret vienu pašu Konrādu. Sakari Manninens slovāku nepažēlo un triec ripu augšējā stūrī.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija 0:1. Vārti!Ar precīzu metienu no kāda pusmetra attāluma izceļas 17 gadus vecais Jurajs Slafkovskis! Ļoti talantīgais hokejists pierāda sevi uz OS skatuves.Epizode sākās ar Ojamaki kļūdu aiz saviem vārtiem. Slovāki "iesēdās" pretinieku zonā līdz Milošs Romans apslidoja vārtus un meta pa Sateri cietoksni. Soms metienu atvairīja, bet ripa nonāca tieši pie Slafkovska.

Hokejs/VīriešiRipa trāpa pa Braņislava Konrāda sargāto vārtu stabu! Grūti pateikt, vai tā atsitās pret kādu no vārtu priekšā esošajiem hokejistiem. Vārtsargs noreaģēja novēloti, jo ripa patiešām lidoja neprognozējami.

Hokejs/VīriešiCehlariks jau pašā spēles ievadā izkārto izcilu iespēju Hrivikam, kurš no tuvas distances met pa Sateri vārtiem. Uzbrucējs vārtsargu pat samulsināja, bet pārcēla ripu pāri vārtiem.

Hokejs/VīriešiSomija – Slovākija. Spēle sākusies!

Hokejs/VīriešiJau pēc trim minūtēm otrajā C apakšgrupas spēlē tiksies Somijas un Slovākijas izlases. Būs interesanti pavērot, cik labi izskatās Latvijas izlases gaidāmie pretinieki.

Kalnu slēpošana/VīriešiPirms 34 gadiem par čempionu kalnu slēpošanā kombinācijā kļuva viņa tēvs Huberts Štrolcs. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/kalnu-slepotajs-strolcs-atkarto-teva-sasniegumu-un-uzstada-unikalu-rekordu.d?id=54040000

Distanču slēpošana/SievietesSamanta Krampe distanci veica 39 minūtēs 34,2 sekundēs (+11:27,9), ieņemot 92. pozīciju 97 sportistu konkurencē.

Distanču slēpošana/SievietesEstere Volfa finišēja 36 minūtēs 36,9 sekundēs. Tas dod 84. vietu.

Distanču slēpošana/SievietesPatrīcija Eiduka ar 23. vietu šajās sacensībās sasniegs jaunu Latvijas sieviešu slēpotāju rekordu. Pirms tam sprintā viņai 32. vieta, bet pirms četriem gadiem Phjončhanā viņa ierindojās 44. pozīcijā.

Distanču slēpošana/SievietesKitija Auziņa finišu sasniedza 33 minūtēs un 26,3 sekundēs, ieņemot 64. pozīciju, kad finišu sasniegušas 73 slēpotājas. Finišam tuvojas arī Volfa un Krampe.

Distanču slēpošana/SievietesLīderes neviens vairs apdraudēt nespēs. Tēreza Johauga kļuva par divkārtējo Pekinas olimpisko spēļu čempioni, par 0,4 sekundēm apsteidzot Kertu Niskanenu. Trešajā vietā ierindojās cita somiete Krista Parmakoski (+31,5), bet 0,1 sekundi aiz viņas ierindojās KOK sportiste Natālija Ņeprjajeva.

Daiļslidošana/ DopingsJaunākā informācija saistībā ar iespējamo KOK komandas dopinga pārkāpumu netieši apstiprina Starptautiskā slidošanas savienība (ISU). Savā paziņojumā slidošanas galvenā organizācija norāda, ka "nedrīkst atklāt nekādu informāciju par iespējamiem dopinga pārkāpumiem", jo to neļauj antidopinga kodekss un Pekinas olimpisko spēļu antidopinga noteikumi.Kā zināms, dopinga skandāla centrā ir tikai 15 gadus vecā KOK komandas daiļslidotāja Kamila Vaļijeva. Šobrīd šajā lietā risinās juridiskas konsultācijas sportistes vecuma dēļ. Vaļijeva ir "aizsargātā persona", jo antidopinga noteikumu pārkāpuma brīdī nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Tas nozīmē, ka SOK vai WADA nedrīkst identificēt Vaļijevu, ja viņa izrādās noteikumu pārkāpēja.https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/dailslidosanas-dopinga-skandals-aizdomas-krit-uz-15-gadus-veco-valijevu.d?id=54038824

Skeletons/VīriešiSarunā ar Latvijas Radio brāļi Dukuri atzīst, ka kļūdas pieļautas ne tikai trasē, bet arī, lemjot par ekipējumu. Tomass prognozē, ka rīt šajā ziņā sagaidāms risks.https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/dukuri-secina-ka-nav-pietiekami-riskejusi-tehnikas-izvele.d?id=54039628

Distanču slēpošana/SievietesEiduka šobrīd ieņem 23. pozīciju. Tikmēr sāpīgs finišs Ņeprajevai, kura no bronzas medaļas pozīcijas atpalika tikai 0,1 sekundi, finišējot ceturtajā vietā.

Distanču slēpošana/SievietesKitija Auziņa pēc 5 km ieņem 65 vietu no 73 sportistēm, kuras sasniegušas distances pusi. Viņa slēpojusi par 2 minūtēm 42,6 sekundēm lēnāk nekā tā brīža līdere.

Distanču slēpošana/SievietesSamanta Krampe un Estere Volfa arī devušās distancē.

Distanču slēpošana/SievietesJohauga priekā skaļi sauca, kad redzēja, ka Kertu Niskanena viņai finišā zaudēja 0,4 sekundes. Visticamāk, viņai nodrošināta godalga.

Distanču slēpošana/SievietesOlimpiskā čempione Terēza Johauga kļūst par pārliecinošu līderi. Eiduka viņai desmit kilometros piekāpās 2 minūtes un 28,4 sekundes.

Distanču slēpošana/SievietesVāciete Katarina Heninga pārņēmusi līderpozīciju, un Vasiļjevu apsteidza par 42,7 sekundēm. Šobrīd finišu sasniegušas 31 slēpotāja, Eiduka ierindojas devītajā pozīcijā.

Distanču slēpošana/SievietesSavu iespēju doties olimpiskajā trasē sagaidījusi arī Kitija Auziņa.

Distanču slēpošana/SievietesPatrīcija Eiduka 10 kilometru distanci klasikā klasiskajā solī veica 30 minūtēs un 34,7 sekundēs. Pagaidu līderei Lilijai Vasiļjevai viņa piekāpās minūti un 2,3 sekundes. Tagad viņai jāgaida, cik ātri slēpos konkurentes un favorītes, lai noskaidrotu, kuru pozīciju viņa ieņems šajā sacensībās.

Distanču slēpošana/Sievietes6,8 kilometru atzīmē Eiduka 30 sekundes piekāpjas tā brīža līderei Lilijai Vasiļjevai no KOK komandas. Latviete distancē jau pavadījusi 21:30,0 minūtes.

Distanču slēpošana/SievietesPatrīcija Eiduka distances pirmo pusi veica 14:52,6 minūtēs. Tas starp 18 sportistēm, kas sasniegušas 5 km, dod ceturto labāko rezultātu, bet tūlīt jau arī favorītes būs tikušas līdz turienei.

Snovborda kross/VīriešiŠajās aizraujošajās sacensībās olimpiskā zelta medaļas noskaidrošanai vajadzēja izmantot foto finišu. Par olimpisko čempionu kļuva austrietis Alesandro Hamerls, kurš par mata tiesu apsteidza kanādieti Eliotu Grondēnu. Bronzas medaļu ieguva itālis Omārs Visintins.https://twitter.com/Olympics/status/1491677209433571336

Distanču slēpošana/Sievietes1,8 km distancē Eiduka ieslēpoja 6:21,5 minūtēs, un viņai šajā posmā ir trešā ātrākā, kad 17 slēpotājas devušās distancē. 10,4 sekundes viņa atpaliek no polietes Izabelas Marcisas. Tūdaļ trasē dosies arī vadošās grupas slēpotājas.

Distanču slēpošana/SievietesPatrīcija Eiduka 1,3 km distanci veica 4:22,3 minūtēs, kas viņai šajā kontrolpunktā dod ceturto rezultātu, kad sacensības sākušas 15 slēpotājas.

Distanču slēpošana/SievietesDistancē devusies ar Latvijas galvenā cerība šajās sacensībās Patrīcija Eiduka! Pasekosim, kā viņai klāsies kontrolpunktos.

Distanču slēpošana/Sievietes.Sacensības sākušās!

Snovbords/ SievietesPirmo zelta medaļu šodien izcīnīja amerikāņu snovbordiste Hloja Kima, kura bija labākā "halfpipe" disciplīnā jeb rampā. Viņa labāko rezultātu sasniedza jau pirmajā mēģinājumāhttps://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/asv-snovbordiste-kima-klust-par-divkarteju-olimpisko-cempioni-sacensibas-rampa.d?id=54039184

Distanču slēpošana/ SievietesSacensībās startēs 98 sportistes. Eidukai 15. starta numurs, Auziņai - 73., Krampei - 89., bet Volfai - 92.

Latvijas līdzjutējiem lielākā uzmanība šorīt bija pievērsta hokejam. Latvija pēc vienu olimpisko spēļu izlaišanas atgriezās olimpiskajā turnīrā. Latvijas izlase pirmajā mačā parādīja raksturu un cīņassparu, atspēlējās, tomēr ar 2:3 piekāpās Zviedrijai.https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/hokejs/latvijas-hokejisti-par-velu-pamostas-un-pekinas-turniru-sak-ar-zaudejumu.d?id=54038758

Latvijas līdzjutējiem aktīvs rīts, jo vairāki starti. Bet pēc brīža distanču slēpošana sievietēm - Patrīcijai Eidukai, Kitijai Auziņai, Samantai Krampei un Esterei Volfai 10 km distance klasiskajā stilā.

Sveicināti kārtējā sacensību dienā Pekinas olimpiskajās spēlēs. Šodien sacensību arēnās tiek sadalīti astoņu medaļu komplekti. Visas dienas gaitā informēsim par notikumiem Pekinā!