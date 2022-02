'Pekina 2022': Dukuri pēc pirmā brauciena ārpus Top 5. Teksta tiešraide

Latvijas sportisti Martins Dukurs un Tomass Dukurs ceturtdien uzsāk dalību Pekinas olimpisko spēļu skeletona sacensībās, Martinam pēc pirmā brauciena ieņemot sesto vietu, bet Tomasam atrodoties astotajā pozīcijā.

Martins Dukurs kamanas iestūma ļoti labi (4,70 sekundes), taču, sākot ar lielu kļūdu aplī, neveica precīzu braucienu, līderim Kristoferam Grothēram piekāpjoties par 0,62 sekundēm.

Savukārt Tomass Dukurs veica šķietami precīzāku braucienu, kas ļāva trases lejasdaļā sasniegt lielāku ātrumu nekā brālim. Tomēr viņš pagaidām ir astotais (+0,76).

Pēc pirmā brauciena vadībā ir izcilu braucienu veikušais vācietis Kristofers Grothērs, no viņa par 0,36 sekundēm atpaliek Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) sportists Aleksandrs Tretjakovs, savukārt trešais ir ķīnietis Jaņs Veņgans (+0,43), kuram braucienu pabojāja vien paša uzskatāmās kļūdas.

Dukurus arī apdzina Jevgeņijs Rukosujevs (+0,48) un Aksels Jungs (+0,50), bet vietu starp abiem brāļiem ieņēma Jiņs Džens (+0,74), kurš uzstādīja trases rekordu (4,60), bet trases lejasdaļā pazaudēja savu pārsvaru.

Pekinas olimpiskās spēles: Skeletons, vīrieši. Pirmā sacensību diena

Otrais brauciens gaidāms pulksten 5.00.

Pirmā brauciena Top 10:

Atlikušie četri sportisti diži neietekmē situāciju kopvērtējumā. No viņiem uz Top 20 piesakās tikai kanādietis Bleiks Enzijs, kurš ieņem 19. vietu.

Kas par trases rekordu Jiņam (4,60 sekundes!) Augšdaļu viņš izbrauc kā pārliecinošs līderis, taču kaut kas ap apli viņam pagalam nojūk. Negaidīti lēns ātrums un finišā viņš ir septītais (+0,74). Tiesa, atstumjot Tomasu uz astoto vietu.

Šlintners ieņem 15. vietu, finišējot tieši aiz tautieša Maiera. Nākamais brauks Jiņs, pēc kura varēsim apkopot pirmā brauciena rezultātus.

Markuss Vaiets (Lielbritānija) brauc vēl kaut cik precīzi, taču viņam kamanas pagalam neslīd. Lejasdaļā tikai 17. (no 19) ātrums, un laikam loģiska 15. vieta. Vaietu varbūt pat var izslēgt no to sportistu pulka, kas cer uz Top 10.

Jaņs Veņgans ieņem trešo vietu! Ķīnietis ļoti ilgi ir priekšā pat Grothēram, un viņam uz brīdi ir ātrākais laiks. Taču ar laiku sāk krāties pat ļoti uzkrītošas kļūdas, Jaņam piekāpjoties par 0,43 sekundēm.Martins jau sestais, bet Tomass ir septītais.

Gaspari līdzvērtīgs brauciens savam tautietim. Desmitā vieta un 1,20 sekundes līdz līderim Grothēram. Tagad kārta Veņganam!

Baņiss ieņem astoto vietu (+1,05). Labs starts un ātrums, bet laikam tomēr brauciena kvalitātes ziņā itālis vēl nav spējīgs pacīnīties par pašām augstākajām vietām.

Divi meistarīgie braucēji, bet lēno startu meistari Maiers un Heraskevičs finišē viens aiz otra. Austrietim 11. vieta, bet ukrainis ir 12. pozīcijā. Abi vairāk nekā sekundi atpaliek no Grothēra.Tagad abi itāļi... Baņiss treniņos bija labs, bet mēs noteikti gaidām abus ķīniešus.

Aleksandram Gasneram gan ļoti lēns starts, gan ne pārāk veiksmīgi izbraukta trases augšdaļa. Toties arī viņam ļoti labs ātrums. Septītā vieta, un neatpaliek daudz no Dukuriem (+0,11 no Tomasa).

Rukosujevs iekāpj trijniekā! Lūk, kā... Jauns trases rekords (4,66) varbūt pat bija gaidāms. Jaunais KOK sportists to pierādīja jau treniņos. Taču tam seko arī labs brauciens, Rukosujevam ilgi spēkojoties līdzvērtīgi ar Grothēru. Trases lejasdaļa viņam nesanāk tik labi. 0,48 sekundes līdz Grothēram. Dukuri jau piektais un sestais.

Arī olimpiskajam čempionam Junam Sonbinam kamanas neslīd. Pats gan pēc apļa sāk kļūdu virkni, kuru dēļ pagaidām ir septītajā vietā. Tomēr korejieši jau kādu laiku vairs nav pierādījuši spējas konkurēt par augstām vietām.

Seungi Jungs uzstāda jaunu starta rekordu (4,67). Taču tūlīt pat pieļauj palielu kļūdu, drīz vien nobrauc šķībi, un no ātruma nav ne miņas. Korejietis sestais (+1,18). Martina un Tomasa (4. un 5.) pozīciju apdraudētāji gan vēl tikai sekos...

Brits Vestons trases augšdaļā vēl piesakās konkurencei ar Martinu, taču kļūdiņas krājas, bet kamanas slīd pavisam lēni. Beigās loģiska sestā vieta.

Jungs "izbīda" Dukuru no trešās vietas. Šķiet, ka pagaidām neprecīzākais brauciens, vērtējot tieši medaļu pretendentus. Taču pamazām vācieša ātrums kāpj līdz trases lejasdaļā viņam ir otrais ātrākais laiks. 0,50 sekundes līdz tautietim, bet 0,12 sekunžu pārsvars pār Martinu.

Martins tikai trešais... 0,62 sekundes līdz Grothēram! Negaidīti labs starts (4,70 sekundes), kas ievērojami pārspēj treniņos redzēto. Taču liela kļūda aplī, un vairākas mazākas kļūdas arī pēc tam. Beigās ātrums jau lēnāks nekā Tomasam, un Martins arī ievērojami piekāpjas Tretjakovam.

Martins par 0,76 piekāpjas Grothēram. Trešā vieta... Grūti pat viņam pārmest par brauciena precizitāti. Taču pagaidām lēnākais starts, un arī kamanas lēnāk slīdēja nekā Tretjakovam. Iespējams, ka katra sīkā kļūdiņa viņam tādēļ maksā vairāk.

Tretjakovam ierasti labs starts un pat negaidīti precīzs brauciens. Taču viņš Grothēram piekāpjas par 0,36 sekundēm! Trases beigu daļā KOK sportistam kamanas pat slīdēja ātrāk. Šķiet, ka vācietis būs veicis ļoti labu braucienu.Nākamais brauks Tomass!

Nu jau sacensības sākas pa īstam. Kārta Grothēram... Precīzi vienā minūtē veikts brauciens! Tas ir ļoti labs rezultāts. Vācietis izbrauca teju bez atsitieniem, un pēdējā kontrolatzīmē bija jau 10 km/h ātrāk nekā Romanovs. Grothēru būs grūti pārspēt.

Daniils Romanovs ļoti ātri iestumj kamanas (4,69 – jauns trases rekords, kuru nebūs tik viegli lauzt). Bet vājš brauciens, lēns laiks un trešā vieta.

Olimpiskais debitants Endrjū Bleizers no ASV nav starp favorītiem. Viņam ātrs starts, bet "netīrs" brauciens. Pirmā vieta vien uz īsu laiku.

Sacensības sākušās! Mirambels devis trasē. Spānis "izdauzās" pa apmalēm, bet vismaz pēc vairākām desmitgadēm varēs teikt mazbērniem, ka bijis olimpiskā rekorda īpašnieks. Nebūs melots.

Konkurenti startē gan pirms, gan pēc Dukuriem. Ceturtais brauks Grothērs, piektais – Tretjakovs. Savukārt tieši pēc Dukuriem trasē dosies Jungs.

Dukuri startēs viens pēc otra. Tomass trasē dosies sestais, bet Martins – septītais.

Šogad prognozes izteikt šķiet īpaši grūti. Uz medaļām varētu pretendēt ne tikai brāļi Dukuri, bet arī trīs Vācijas sportisti (Gasners, Grothērs un Jungs), KOK vienības pārstāvji Rukosujevs un Tretjakovs, kā arī mājinieki Jaņs un Jiņs, kuri neizcēlās PK sezonas laikā, bet īpaši ātri bijuši treniņos.

Labrīt visiem, kuri šajā agrajā stundā piecēlušies un pievērsušies portāla "Delfi" teksta tiešraidei! Pulksten 3.30 ar Spānijas sportista Andera Mirambella startu oficiāli sāksies Pekinas olimpisko spēļu sacensības skeletonā!