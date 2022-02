'Pekina 2022': gaidot hokeja grupu turnīra atrisinājumu. Teksta tiešraide

Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs svētdien turpinās cīņa par prestižākajām godalgām pasaules sportā, bet no latviešiem sacensības aizvada kalnu slēpotājs Miks Zvejnieks, biatloniste Baiba Bendika un šorttrekists Roberts Krūzbergs.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no dienas notikumiem Pekinā.

Pekinas olimpiskās spēles, 13. februāris

Latvijas sportistu starti.4.15 – kalnu slēpošana, vīrieši. Milzu slaloma 1. brauciens (Miks Zvejnieks);6.10 – hokejs, vīrieši. Latvija – Slovākija;9.00 – kalnu slēpošana, vīrieši. Milzu slaloma 2. brauciens (Miks Zvejnieks);11.00 – biatlons, sievietes. Iedzīšana (Baiba Bendika);13.00 – šorttreks, vīrieši. 500 metru ceturtdaļfināli (Roberts Krūzbergs).

Hokejs/Vīrieši.6:44 min. Ķīna - Kanāda 0:2. Vārti!

Hokejs/Vīrieši3:28 min. Noraidījums Kanādas izlasē. Alekss Grants klupināja Vanu, kurš devās uzbrukumā. Jau pirmajā uzbrukumā šajā vairākumā Jips izdarīja ļoti draudīgu metienu pa vārtiem.

Hokejs/Vīrieši4:36 min. ASV – Vācija 1:1. Rezultāts izlīdzināts!Arī amerikāņi izmanto vairākumu! Pieredzējušais Kazaņas "Ak Bars" aizsargs Stīvens Kempfers, slidojot uz laukuma vidu, ar jaudīgu metienu raida ripu tuvajā vārtu stūrī. Vācijas izlases vārtsargs Denijs aus den Birkens, visticamāk, atstāja šo stūri pārāk brīvu.

Hokejs/Vīrieši. 2:09 min. Ķīna - Kanāda 0:1. Vārti! Kents Džonsons no kreisā laukuma stūra devās uz vārtu priekšu. Viņam pašam gan metiens neizdevās, tomēr ripa kaut kā tika ievirzīta vārtos. Iespējams, ka par vārtu guvēju tiks nosaukts Bens Strīts.

Hokejs/Vīrieši2:00 min. ASV – Vācija 0:1. Vārti!Matiass Plahta vairākumā izpilda viltīgu uzmetienu tieši gar tālo vārtu stabu, kas noteikti bija domāts vairāk kā piespēle. To vārtos meistarīgi pārvirza Patriks Hāgers. Drū Komeso nebija variantu izsekot šādam pavērsienam.

Hokejs/Vīrieši.Ķīna - Kanāda. Arī šī spēle sākusies! 11 kanādieši Ķīnas izlasē spēkojas pret Kanādas izlasi.

Pekinā svētdien vēl atlicis sadalīt vienu medaļu komplektu - ātrslidošanā 500 metros sievietēm. Šīs sacensības sāksies 15:56.Bet šobrīd visa uzmanība hokejam!

Hokejs/Vīrieši ASV – Vācija. Spēle sākusies!

Hokejs/VīriešiTurnīru izspēlējot pēc šādas kārtības, grūti izteikties lakoniski. Pamēģināsim! Ja iztiekam bez milzu pārsteigumiem (Kanāda pamatlaikā uzvar Ķīnu, ASV tiek pie vismaz pie punkta pret Vāciju), tad Latvijas izlase spēlēs pret Dāniju.Grūti saprast, kurš alternatīvais iznākums ir ticamāks. Taču, ja Ķīna dabūs vismaz punktu vai Vācija uzvarēs ar četru vārtu pārsvaru, Latvijai nākamajā kārtā būs cits pretinieks.

Hokejs/VīriešiVīriešu hokeja turnīrā pēc pēcpusdienas spēlēm kļūs zināmas tās komandas, kas iekļūs ceturtdaļfinālā un kas aizvadīs izslēgšanas spēļu pirmo kārtu. B grupā uzvarējusi ir KOK komanda, bet C grupā Somija. Savukārt Zviedrijas hokeja izlase ar septiņiem punktiem kā labākā otras vietas ieguvēja arī nodrošinājusi vietu ceturtdaļfinālā.Pēcpusdienas spēlēs A grupā tiksies ASV un Vācija, kā arī Ķīna un Kanāda.

Šorttreks/ VīriešiUngāriju pārstāvošais Liu Šaoans kļūst par olimpisko čempionu 500 metros. No starta līdz finišam viņš pārliecinoši bija vadībā, kļūstot par olimpisko čempionu un izcīnot savu trešo medaļu Pekinā.Sudrabs KOK sportistam Konstantīnam Ivļevam, bet bronza kanādietim Stīvenam Dibuā.

Šorttreks/ VīriešiMazajā finālā pēc starta Krūzbergs ieņem ceturto pozīciju. Ventspilniekam neizdevās pacīnīties ar priekšā esošajiem sportistiem un palika ceturtais B finālā. Līdz ar to viņam devītā vieta Pekinas olimpiskajās spēlēs!

Šorttreks/ VīriešiTiesneši veikuši precizējumus un Krūzbergs ielikts starp B fināla dalībniekiem! Tādējādi ventspilniekam iespējas uzlabot savu sasniegumu!

Šorttreks/ SievietesNīderlandes šorttrekistes izcīna zeltu 3000 m stafetē!Nīderlandes rindās par trīskārtējo olimpisko čempioni kļūst Suzanna Šultinga. 24 gadus vecā šorttrekiste Pekinā pirms tam Pekinā izcīnīja zeltu 1000 metros. Šajā distancē viņa uzvarēja arī pirms četriem gadiem Phjončhanā.

Šorttreks/ VīriešiOtrajā pusfinālā ir incidents un Kanādas sportists Stīvens Dibuā tiek iecelts A finālā, bet korejietis Dehons Hvans saņem diskvalifikāciju. Tādējādi Krūzbergam kopvērtējumā ir devītā vieta, kas ir visu laiku labākais Latvijas sasniegums šorttrekā olimpiskajās spēlēs!

Šorttreks/ VīriešiKrūzbergs pēc starta piektais. Krūzbergs tiek ceturtajā vietā, bet pēdējā pagriezienā pēc mazas pagrūstīšanās zaudē pozīciju un finišā ir piektais.Tiesneši caurskata skrējiena video atkārtojumu, bet nevienu sportistu nesoda. Tādējādi Krūzbergs netiek pie vēl viena skrējiena.

Biatlons/VīriešiKantēns Fijons-Maijā kļūst par olimpisko čempionu 12,5 km iedzīšanas sacensībās! Viņš distanci veica 39:07,5 minūtēs, četrās šaušanās kļūdas nepieļaujot. Sudrabu uzrāva Tarjei Bē, kuram viena kļūda četrās šaušanās un 28,6 sekunžu deficīts pret uzvarētāju, bet trešo vietu izcīnīja Eduarts Latipovs (+35,3)

Biatlons/VīriešiJohanness Tinjess Bē... ar septiņiem soda apļiem ir piektajā vietā un līderim zaudē 1:35,5 minūtes. Viņa ātrums trasē ir neticams, bet precizitāte gan šoreiz ir zem vidējā.

Šorttreks/ VīriešiKrūzbergs skries jau pirmajā pusfināla skrējienā. Starts pulksten 13:27.

Biatlons/VīriešiFijons-Maijē arī ceturtajā šaušanā šāva perfekti, un viņš devās pēc savas zelta medaļas. Latipovs kļūdījās šāvienā, un viņš zaudēja izredzes cīnīties par zeltu. Tarjei Bē sašāva visus mērķus, arī Hofers šaušanas pabeidza bez kļūdām. Latipovs, Tarjei Bē un Hofers dodas cīņā par sudrabu un bronzu.

Šorttreks/ VīriešiKrūzbergs iekļūst pusfinālā! Tādējādi ventspilnieks sev nodrošinājis vismaz 10. vietu!Krūzbergam šodien varētu būt vēl divi skrējieni. Tūlīt pēc ledus uzkopšanas sāksies pusfināla skrējieni. Pēc tam 14:09 būs B fināls, bet 14:14 - lielais fināls.Finālā iekļūst katra pusfināla divi labākie, bet 3. un 4. vietas ieguvēji tiek B finālā.

Šorttreks/ VīriešiPēc trīs no četriem skrējieniem Krūzbergam ir otrs labākais laiks starp trešo vietu ieguvējiem. Ventspilniekam labas iespējas tikt pusfinālā, bet viss izšķirsies pēdējā ceturtdaļfināla skrējienā

Hokejs/Vīrieši62:01 min. Somija – Zviedrija 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 0:0). Somi paveic izcilu atspēlēšanos!Hari Pesonens ar ļoti spēcīgu metienu pārspēj Helbergu no tuvas distances. Tiesneši skatās video atkārtojumu. Zviedri arī nepiekrīt tam, ka būtu zaudējuši.Vārti tiek ieskaitīti! Kā arī vajadzēja notikt. Savdabīgā, bet interesantā spēle ir noslēgusies.

Hokejs/VīriešiSomija – Zviedrija 3:3 (0:0, 0:3, 3:0, 0:0). Sācies papildlaiks!

Šorttreks/ VīriešiKrūzbergam pāragrs starts. Pēc atkārtotā starta ir ceturtais. Pēdējos apļos viņš spēj pietuvoties līderiem un pēdējā pagriezienā viņš iespraucas cīņā par trešo vietu.Fotofinišā Krūzbergam ir trešā vieta, turklāt viņam ir ļoti labs laiks, kas dod cerības uz iekļūšanu pusfinālā!

Biatlons/ VīriešiJohaness Tinjess Bē otrajā šautuvē pieļauj divas kļūdas!!!Viņš gan ir ātrs slēpošanā un saglabā līderpozīcijas. Fijons-Maijē un Latipovs šauj precīzi un zaudē attiecīgi 12,7 sekundes un 35,4 sekundes

Hokejs/VīriešiSomija – Zviedrija 3:3 (0:0, 0:3, 3:0). Pamatlaiks noslēdziesSomi vēl kādu brīdi šķietami devās pēc ceturtajiem vārtiem, taču ar laiku spēles temps noplaka, abām vienībām sagaidot sev izdevīgo ceturtdaļfinālu. Gan Somijas, gan Zviedrijas izlase jau kvalificējusies aiznākamajai kārtai! Pavisam skaidri zināms, ka Latvijas hokejisti ar nevienu no šīm divām Ziemeļvalstīm "play-off" kārtā nespēlēs.

Šorttreks/ VīriešiSākušās ceturtdaļfināla cīņas 500 metros

Hokejs/Vīrieši57:11 min. Somija – Zviedrija 3:3. Somi atspēlējas no 0:3!Somijas hokejisti vēlreiz uzvarēja cīņā pie Helberga vārtiem. Hartikainens vienkārši uzmeta ripu vārtu virzienā, bet tur otro reizi nepilnu divu minūšu laikā nostrādāja Pakarinens, kurš izlīdzināja rezultātu.

Biatlons/ VīriešiJohaness Tinjess Bē pēc pirmās šautuves palielina savu pārsvaru. Norvēģis sašāva visus mēŗkus. Fijons Majē šāva precīzi, bet piesardzīgāk un atpaliek par 41 sekundi. Trešajā vietā izvirzījies no 11. pozīcijas startējušais Eduars Latipovs (+1:21,9)

Hokejs/Vīrieši55:30 min. Somija – Zviedrija 2:3. Somi atgūst vēl vienus vārtus!Somijas izlase vēlreiz vairākumā piekļuva pārāk tuvu Helberga sargātajiem vārtiem. Pakarinens ar otro piegājienu pēc atlēkušās ripas savākšanas raida to vārtos no gaisa!

Šorttreks/ VīriešiLatvijas līdzjutējiem uzmanība pievērsta šotrreka arēnai, kur pēc brīža sāksies 500 m distances ceturtdaļfināli. Otrajā skrējienā startēs Roberts Krūzbergs. Pusfinālā piekļūs katra skrējiena divi labākie un vēl divi labākie no trešo vietu ieguvējiem.

Hokejs/VīriešiHaoss pie Zviedrijas izlases vārtiem! Flipula gandrīz iebakstīja ripu vārtos, taču Helbergs, guļot uz muguras, nepieļauj vārtu guvumu. Tiesneši drošības labad apskatījās video atkārtojumu, taču ripa nebija vārtos.

Biatlons/ VīriešiPekinā sākušās biatlona vīriešu iedzīšanas sacensības 12,5 km distancē. Atgādinām, ka 10 km sprintā uzvarēja Johaness Tinjess Bē, kurš iedzīšanu sāka 26 sekundes ātrāk par francūzi Kantēnu Fijonu Maijē, bet 39 sekundes aiz sava brāļa startēja Tarjei Bē.

Hokejs/VīriešiVairāki zviedru uzbrukumi pēc kārtas mudina jau nodomāt, ka spēles liktenis tūlīt pat varētu tikt atrisināts. Taču tad somi tiek pie vairākuma un sāk ilgstoši uzbrukt sešatā pret pieciem. Tiesnesim noteikti nogura roka... Piecarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Somijas izlase tiek pie vērtīga vairākuma.

Hokejs/VīriešiKrīgers trāpa pa pārliktni! Interesanti, ka pāris brīžus vēlāk Olkinuora iesit pa seju Fribergam. Tiesneši viņu nesoda.

Hokejs/VīriešiNākamās minūtes pēc vārtu guvuma bijušas bez krasiem notikumu pavērsieniem. Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām zviedri vadībā ar rezultātu 3:1.

Hokejs/Vīrieši45:34 min. Somija – Zviedrija 1:3. Pirmie vārti somiem!Sakari Manninens ar labu piespēli uz laukuma vidu atrod Hartikainenu, kurš no vārtu priekšas realizē "one-timer" metienu.

Hokejs/VīriešiOlkinoura jau paspējis tikt galā ar vienu izgājienu uz viņa vārtiem, taču tagad iespēja pienākusi somiem. Jakobs de la Rouss sodīts par pretinieka turēšanu savā zonā.

Hokejs/VīriešiSomija – Zviedrija 0:3 (0:0, 0:3, 0;0). Sākusies trešā trešdaļa!

Hokejs/VīriešiSomija – Zviedrija 0:3 (0:0, 0:3). Noslēgusies otrā trešdaļaSomiem pavisam neveiksmīgā un brīžiem savādā trešdaļa ir beigusies. Trešdaļas laikā Zviedrijas izlase izpildīja 17 (!) metienus, kamēr somi vārtiem uzbruka tikai četras reizes.

Hokejs/VīriešiLai gan, spēlējot trijatā, somiem brīžiem gāja smagi, viņi iztur skaitlisko mazākumu.

Hokejs/VīriešiVēl viens noraidījums somiem. Tiesneši pēc video atkārtojuma noskatīšanās secina, ka Hietanens sodāms ar 2+2 minūtēm par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju. Vairākumu gan aptur Tēmernesa divas minūtes par bloķēšanu.Noraidījumu sērija noslēdzas ar divām minūtēm Pesonenam par klupināšanu. Zviedri spēlēs četratā pret trim somiem.

Hokejs/Vīrieši31:36 min. Somija – Zviedrija 0:3. Vēl vieni vārti!Zviedriem jau trešie vārti vairākumā! Šoreiz tie tiek gūti pēc sešām sekundēm, Antonam Landeram pavisam netraucēti gūstot vārtus ar atkārtotu metienu.

Hokejs/VīriešiSomi atkal atzīmējas ar dīvainu un rupju spēli pēc svilpes. Holmbergs un Vatanens, metot loku ap vārtiem, nesadala vietu laukumā. Nervi neiztur Vatanenam, kurš iedur Holmbergam ar nūju.

Hokejs/VīriešiKāpis spēles temps. Zviedri aktīvā "forčekā" izpilda trīs spēka paņēmienus pēc kārtas. Ja viņi sagraus somus ar sešu vārtu pārsvaru, tad Latvijai var arī izpalikt it kā neizbēgamā spēle pret Dānijas izlasi.

Hokejs/Vīrieši28:39 min. Somija – Zviedrija 0:2. Vārti!Vairākums jau teju četras minūtes nebija nesis rezultātu, taču tad Lukass Bengtsons jau no otra iemetienu apļa arī pārspēja Olkinuoru ar "one-timer" metienu. Ripa ielidoja vārtos gar tuvāko stabu, vārtsargam nepaspējot pārvietoties vārtos.

Biatlons/SievietesBaiba Bendika olimpiskās spēles noslēdza 48. vietā. Viņa uzvarētājai piekāpās 6:25 minūtes.

Hokejs/VīriešiMarkuss Granlunds ar plecu trāpa Filipam Holmam pa galvu. Diezgan nevajadzīgs spēka paņēmiens. Iespējams, ka neapzināts, bet Granlunds varētu izpelnīties lielu noraidījumu.Granlunds tiek noraidīts uz visu spēli. Hokejists aiz dusmām arēnas gaitenī jau salauž nūju. Zviedrijas izlasei piecu minūšu ilgs vairākums.

Biatlons/Sievietes Marte Olsbu Reiselande kļūst par olimpisko čempioni arī iedzīšanā! Viņas kontā zelts arī jauktajā stafetē un sprintā, bet 15 km sacensībās viņai bronza. Ražīgas olimpiskās spēles... Sudraba medaļu izcīnīja Elvīra Eberga (+1:36,5), bet Tirila Ekhofa pēdējā aplī izrāva sev bronzas godalgu (+1:48,7)

Hokejs/Vīrieši24:24 min. Somija – Zviedrija 0:1. Vārti!Lukass Valmarks ar "one-timer" metienu atklāj rezultātu! Skaista zviedru izspēle skaitliskajā vairākumā. Varbūt tagad abas komandas pamodīsies, jo šāds rezultāts somiem vairs neder.

Biatlons/SievietesBaiba Bendika savās pēdējās biatlona sacensībās Pekinā kļūdījās ceturtās šaušanas pirmajā mērķī. Viņa pēc sestā soda apļa veikšanas trasē atgriezās 50. vietā (+6:38,0). Viņai trasē ir iespēja pakāpties pāris pozīcijas augstāk.

Ziemeļu divcīņaVējainajos un sniegotos laika apstākļos Pekinā ziemeļu divcīņas treniņos no lielā tramplīna piedalījās tikai 17 sportisti. Markusam Vinogradovam 93 metrus tālus lēciens un -12 punkti vērtējumā. Tas bija 16. labākais rezultāts.

Hokejs/VīriešiSomijas un Zviedrijas izlases turpina spēlēt nepiespiesti, bet arī nesteidzīgi. Kāpēc gan, lai skrietu pa galvu, pa kaklu, ja neizšķirts garantē ceturtdaļfinālu?

Biatlons/SievietesDoroteja Vīrere pēdējā šaušanā pieļāva vienu kļūdu un noslīdēja uz ceturto vietu. Elvīra Eberga pēdējo šaušanu veica bez kļūdām un atguva otro vietu, bet Ingrīda Landmarka Tandrevolda bija precīza, dodoties cīņā ar Ebergu par sudrabu.

Biatlons/SievietesMarta Olsbu Reiselande dodas pēc savas trešās zelta medaļas Pekinas olimpiskajās spēlēs. Viņa ceturtajā šaušanā bija precīza! Vēl jānoslēpo nieka divi kilometri!

Hokejs/VīriešiSomija – Zviedrija 0:0. Sākusies otrā trešdaļa!

Biatlons/SievietesBendika trešajā šaušanā ieradās 51. pozīcijā un ugunslīnijā kļūdījās otrajā un piektajā mērķī. Lai cik apņēmīgi viņa cīnās distancē, tomēr kļūdas viņai maksā daudz. Pamattrasē latviete atgriezās 54. vietā (+5:44,5)

Biatlons/SievietesBendika trešajā šaušanā kļūdījās otrajā un piektajā mērķī...

Biatlons/SievietesReiselande pieļāva savu pirmo kļūdu šaušanā šajās sacensībās, taču tas viņas pozīciju nekādā mērā neapdraudēja. Vīrere kļūdījās divos šāvienus, bet arī nākamās sekotājas pieļāva kļūdas. Vīrere ieņem otro vietu (+1:25,1), bet trešā un ceturtā šobrīd ir Hauzere un Tandrevolde, zaudējot vairāk nekā minūti un 40 sekundes.Eberga noslīdēja uz sesto vietu.

Biatlons/SievietesMarte Olsbu Reiselande diezgan pārliecinoši devās pēc savas trešās zelta godalgas Pekinas spēlēs. Viņa savu pārsvaru pār Vīreri pieaudzējusi līdz 45,5 sekundēm.

Biatlons/SievietesBendika sasniegusi savu otro šaušanu, un šoreiz viņa šāva neprecīzi ceturtajā mērķī. Latviete pēc sava trešā soda apļa veikšanas sacensības turpināja 53. vietā (+4:41,)

Biatlons/SievietesArī otrajā šaušanā Reiselande bija precīza, turpinot pārliecinoši saglabāt savu pārsvaru. Eberga pieļāva vienu kļūdu, bet Vīrere arī bija precīza. Itāliete pārņem otro vietu (+38,7), bet Ebergai tagad jāspēkojas ar Hauzeri un Tandrevoldu.

Hokejs/Vīrieši Somija – Zviedrija 0:0. Noslēgusies pirmā trešdaļa

Biatlons/SievietesŠautuvē esam sagaidījuši arī Bendiku. Latviete kļūdījās pirmajā un trešajā mērķī nopelnot divus soda apļus. Viņa distancē atgriezās 54. vietā (+3:37,7)

Biatlons/SievietesSākas īstā jautrība! Līderes šāva bez kļūdām, tāpēc TOP 3 pozīcijas nemainījās. Reiselande par 32 sekundēm apsteidz Ebergu, bet par 37 sekundēm – Vīreri. Arī Hauzere bija precīza visos piecos mērķos.

Biatlons/SievietesDistances pirmo kilometru Marta Olsbu Reiselande veica 3:24,5 minūtēs. Bendika šobrīd ir 43. vietā (+2:29,4). Protams, svarīgākais, lai izdodas precīzi sašaut mērķus.

Hokejs/VīriešiSomija un Zviedrija apmainās ar nerezultatīviem vairākumiem. Abas vienības it kā uzbruka pietiekami bīstami, bet izcilu metienu pietrūka kā vieniem, tā otriem.

Biatlons/SievietesDistancē dodas arī Baiba Bendika.

Biatlons/Sievietes10 km iedzīšanas sacensības sākušās!

Biatlons/SievietesGluži kā kalnu un distanču slēpotājiem, arī biatlonistēm šajās sacensībās snieg sniegs. Tas var ietekmēt sniegumu šaušanās.

Distanču slēpošana/ VīriešiKOK četrinieks Aleksejs Červotkins, Aleksandrs Boļšunovs, Deniss Spicovs un Sergejs Ustjugovs kļūst par olimpiskajiem čempioniem 4x10 km stafetē.Sudrabs tiek Norvēģijai, bet bronza Francijai. Titulētais Klēbo stadionā aizbēga no Manifikata, bet francūži tāpat gavilē par iegūto bronzu

Hokejs/VīriešiPirmo desmit minūšu laikā zviedriem daudz vairāk metienu pa pretinieku vārtiem (deviņi pret četriem).

Distanču slēpošana/ Vīrieši37,6 km atzīmeKOK pārsvars pār Franciju un Norvēģiju ir jau minūte un 11 sekundes. Labāko trijnieks praktiski ir zināms. Jautājums paliek viens - kurai komandai sudrabs un kurai bronza?

Hokejs/VīriešiUn tieši tā portāls "Delfi" piesauc kādu pavērsienu! Jusi Olkinuora efektīgā kritienā glābj komandu no šķietama vārtu zaudējuma! Vārtsargs negaidīti atvairīja Markusa Krīgera atkārtotu metienu no pašas vārtu priekšas. Turklāt sekundi vēlāk Olkinuora, guļot uz ledus, atsita vēl vienu metienu.

Hokejs/VīriešiPiesardzīgs spēles ievads. Vienīgais ļoti labais vārtu gūšanas moments bijis zviedriem.

Biatlons/SievietesUz starta neizies trīs sportistes. Visliktākajā gadījumā Bendika nodrošinājusi sev vismaz 57. vietu.

Distanču slēpošana/ Vīrieši35,4 km atzīmeKOK turpina ceļu pretī zeltam, bet neticami risinās cīņa par sudrabu un bronzu. Norvēģija zaudējusi ātrumu un Klēbo panācis francūzis Morīss Manifikats. Norvēģija un Francija atpaliek 58 sekundes

Biatlons/SievietesBaiba Bendika iedzīšanas sacensības sāks no 50. vietas, distancē dodoties 2 minūtes un 36 sekundes aiz līderes. Viņai ir pietiekami labas izredzes uzlabot savu pozīciju pēc neveiksmīgajām sprinta sacensībām. 30 slēpotājas, kuras startēs pirms Bendikas, slēpos minūtes ietvaros.

Hokejs/Vīrieši Somija – Zviedrija. Spēle sākusies!

Distanču slēpošana/ Vīrieši33,3 km atzīmeKOK pārsvars sarucis, otrajā vietā izvirzās Norvēģija (+42,5 sekundes). Norvēģu titulētais slēpotājs Johaness Klēbo aizbēdzis no sekotāju grupiņas. Francija un Zviedrija no Norvēģijas atpaliek par 13 sekundēm un, visticamāk, sadalīs bronzu.Igaunija apsteigta par apli un noņemta no trases.

Distanču slēpošana/ VīriešiKOK komandai pēdējā posmā slēpo Sergejs Ustjugovs, kurš pie 31 km atzīmes apsteidz NOrvēģiju, Zviedriju un Franciju jau par 58 sekundēm.

Hokejs/VīriešiTūlīt pat sāksies Ziemeļvalstu derbijs jeb spēle starp Somijas un Zviedrijas izlasēm. Uzvarētāji uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā. Kas notiks ar zaudētājiem? Viņi, iespējams, spēlēs pret Latvijas izlasi. To precīzāk varēs pateikt vien pēc pēcpusdienas spēlēm. Šobrīd kaut cik konkrēti var izteikt tikai vienu minējumu. Ja vien Kanādas izlase negaidīti nezaudē punktus Ķīnai, tad papildlaiks šajā spēlē nozīmētu, ka Latvijas izlase noteikti netiekas ar tās zaudētāju.

Distanču slēpošana/ VīriešiTrešā maiņa jeb veikti 30 km. KOK pārsvars pār Norvēģiju un Zviedriju ir 45 sekundes, vēl piecas sekundes vairāk atpaliek Francija.Tikmēr 26,6 km atzīmi sasnieguši igauņi, kuri joprojām ir pēdējie. Priekšpēdējā vieta ir jau vairāk nekā pusotras minūtes attālumā.

Distanču slēpošana/ VīriešiKOK komandas pārsvars nedaudz sarucis. Pie 27,6 km atzīmes sekotāji Norvēģija, Zviedrija un Francija atpaliek par 50 sekundēm. Vācija sāk atpalikt no šīs trijotnes, bet Somija jau vairs nekandidē uz cīņu par medaļām.

Kalnu slēpošana/VīriešiJamaikas sportists Bendžamins Aleksandrs trasi veic teju taisnās kājās un čempionam Odermatam zaudē par minūti un 19 sekundēm. Taču paslavēsim viņu par drosmi un olimpisko garu! Kalnu slēpošanas sacensības ir noslēgušās. Jau oficiāli varam teikt, ka Zvejnieks izcīnījis 26. vietu. Tagad gaidām trešdienu, kad Zvejnieks startēs savā kroņa disciplīnā slalomā.

Distanču slēpošana/ VīriešiPie 25,4 km atzīmes KOK pārsvars pār Norvēģiju, Zviedriju, Franciju un Vāciju ir nepilna minūte. Somija atpaliek no šī kvarteta,

Kalnu slēpošana/VīriešiZvejnieks knapi piekāpjas Latvijas rekordam olimpiskajās spēlēs! Pozīciju augstāk bijušos Goueru un Mulenu-Šuti viņš neapdzen, bet viņš šobrīd ir 26. vietā, apsteidzot kritušo Brenštaineru, kurš, kā minēts, tika līdz finišam. Latvijas labākais rezultāts olimpiskajās spēlēs joprojām pieder Ivaram Ciagunam (25. vieta 2002. gadā slalomā), bet Mika brālis Kristaps Zvejnieks pirms četriem gadiem bija 26. vietā kombinācijā.

Kalnu slēpošana/VīriešiTrasi jau veica 31. un 32. vietas īpašnieks. Tūlīt pat Zvejnieka starts!

Distanču slēpošana/ VīriešiOtro maiņu sasnieguši Igaunijas slēpotāji, kuri, diemžēl, ir stabili pēdējie 15 komandu konkurencē. Līderiem igauņi zaudē 6:15,2 minūtes, bet no 14. vietas atpaliek vairāk nekā minūti.Tikmēr līderi sasnieguši 22,1 km atzīmi. Nedaudz sarucis KOK komandas pārsvars, līderiem praktiski vienā grupā seko Norvēģija, Francija, Zviedrija, Vācija un Somija (+53 sekundes)

Kalnu slēpošana/VīriešiIespējams, sacensību galvenais favorīts Marko Odermats uzvar! 24 gadus vecajam šveicietim pirmā medaļa olimpiskajās spēlēs! Odermatam trases vidusdaļā jau lēnām ruka pārsvars, taču viņš īpaši riskanti un ātri veica pēdējos pāris līkumus, ar 0,19 sekunžu pārsvaru noturot zeltu!Otrajā vietā Kraņecs, bet bronze Fevram.Pēc medaļnieku apsveikšanas pavisam drīz startēs Zvejnieks.

Distanču slēpošana/ VīriešiOtrā maiņa, komandas veikušas 20 km.KOK pārsvars pār Norvēģiju pieaudzis līdz 59,5 sekundēm, norvēgiem blakus slēpo Zviedrija. Savukārt 1:10 līderiem zaudē Somija, Francija un Vācija.

Kalnu slēpošana/VīriešiKrīt arī Brenštainers! Kas par neveiksmi... Otrajā vietā bijušais austrietis lēnām zaudēja pārsvaru pār Kraņecu, taču noteikti pretendēja uz sudrabu. Sportists uz pilnīgi plakanas vietas ar plecu atdūrās pret vārtiņiem, un viņam kopā sasitās slēpes. Viņš gan noslēpoja līdz galam, šobrīd ieņemot 23. vietu no 23 sportistiem.

Kalnu slēpošana/VīriešiTrešajā vietā bijušais Metjū Fevrs par sekundi (+1,15) piekāpjas izcilu braucienu veikušajam Kraņecam. Tādējādi slovēnis piesakās vismaz uz bronza medaļu! Fevram sekos mokošas gaidas...

Kalnu slēpošana/VīriešiKristofersens krīt! Norvēģis parāda fenomenālu izveicību, pieceļoties kājās, lai gan viņš jau uz pleca slīdēja ārpus trases. Finišā uzrādītais rezultāts (+1,71 sekundes) tāpat ir lielisks, ņemot vērā apstākļus, bet Phjončhanas sudraba medaļniekam šajā disciplīnā nāksies samierināties ar zemāku vietu.

Distanču slēpošana/ VīriešiLīderi sasnieguši 17,6 km atzīmi. KOK komandas pārsvars pār Norvēģiju vēl nedaudz pieaudzis un ir 45,5 sekundes. Vācija un Zviedrija līderiem zaudē 1:03, bet vēl četras sekundes aiz šī dueta ir Francija un Itālija.

Kalnu slēpošana/VīriešiTabo Favro (Francija) uzrāda vien 12. labāko rezultātu braucienā. Viņš šobrīd ir trešais, bet cerības uz medaļu praktiski izgaist. Nākamais brauks izcilais Kristofersens!

Kalnu slēpošana/VīriešiKas par braucienu Žanam Kraņecam! Slovēnis par 1,41 sekundi apsteidz Radamusu, bet braucienā labāko laiku uzlabo par sekundi (iepriekš tas piederēja andorietim Verdu). Vai viņš no astotās vietas varētu ielēkt medaļās?Austrietis Manuels Fellers vienā no pirmajiem līkumiem izslīd no trases... Tūlīt pēc tam krīt arī Luka de Aliprandini! Jau seši sportisti no Top 30 nav finišējuši.

Kalnu slēpošana/VīriešiRivers Radamuss (ASV) trases lejasdaļā ar lielu līkumu apbrauc vienu no vārtiem, taču tāpat finišē vadībā. Vēl jābrauc Top 8 sportistiem. Atgādinām, ka īsi pēc medaļnieku noteikšanas trasē dosies Zvejnieks, kurš pirmajā braucienā bija 33. vietā.

Distanču slēpošana/ VīriešiKOK komanda turpina palielināt savu pārsvaru. Otrajā posmā spēcīgi slēpo Norvēģija, kas ātri izvirzījās otrajā vietā un pie 14,3 km atzīmes līderiem zaudē 40,5 sekundes. Vācija un Itālija cīnās par trešo pozīciju (+52 sekundes). 12 sekundes aiz šī dueta ir Francija un Zviedrija.

Daiļslidošana/ Vaļijevas skandālsVisu šo nedēļu praktiski katru dienu Pekinā uzmanības centrā KOK komandas daiļslidotājas Kamilas Vaļijevas skandāls. Svētdien viņas lietu skatīs Sporta arbitrāžas tiesa (CAS), kas lēmumu paziņos pirmdien.Savukārt WADA pēc SOK aicinājuma lietu skatīs citā aspektā – pārbaudīs visu personālu, kas ir ap tikai 15 gadus veco daiļslidotāju un vērtēs pieaugušo iespējamo iesaisti aizliegto preparātu lietošanā. Vaļijevas trenere ir Eteri Tutberidze, kuras personība ir pretrunīga. Krievijā šai trenerei ir arī neviennozīmīga slava saistībā ar viņas treniņu metodēm.

Kalnu slēpošana/VīriešiDivkārtējam olimpiskās bronzas ieguvējam milzu slalomā Aleksim Penturo (Francija) pārsvars trases vidusdaļā jau bija pazudis, taču viņš atgūstas un pārņem vadību no andorieša. Džino Kaviezels (Šveice) piekāpjas Penturo un finišē otrais.

Kalnu slēpošana/VīriešiHoans Verdu pirmais noslēpo ātrāk par minūti un septiņām sekundēm! Andoras pārstāvis ieņem pirmo pozīciju un piesakās vietai Top 10.Norvēģis Lukass Brotens šķietami psiholoģiski neiztur pēc pāris mazām kļūdiņām un pēkšņi izlaiž mēģinājumu veikt pagriezienu. Četri no 19 sportistiem, kuri bija Top 30, nav finišējuši.

Kalnu slēpošana/VīriešiMilzu slaloma speciālists Filips Zubčičs pārvar atduršanos pret vārtiem ar plecu. Zubčics atkārto Hāsera uzrādīto laiku un nosargā vadību. Savukārt 13. vietā bijušais Matiass Rengrēns kļūdās un nefinišē. Zvejniekam noteikti būs iespēja iekļūt Top 30.

Distanču slēpošana/ VīriešiŠodien vīru komandas medaļas izcīna 4x10 km stafetē. Iespaidīgi sacensības sākuši KOK sportisti, pirmajā posmā iegūstot 23 sekunžu pārsvaru pār Vāciju un Itāliju. Spēcīgie norvēģi pagaidām tikai ceturtie, līderiem zaudējot 34,4 sekundes.Igaunija pagaidām ir pēdējā 15 komandu konkurencē.

Kalnu slēpošana/VīriešiVadībā izvirzījies austrietis Rafaels Hāsers. Pirms Top 15 sportistu došanās trasē īsa pauze.

Kalnu slēpošana/VīriešiTitulētais austrietis Marko Švarcs zaudē pārsvaru pār amerikāni Tomiju Fordu. Žampas atstumti uz trešo un ceturto vietu. Arī viņiem visiem rezultāti krietni lēnāki nekā pirmajā braucienā.

Kalnu slēpošana/VīriešiLietuvas sportists Andrejs Drukarovs krīt... Drukarovs pēc pirmā brauciena bija ļoti augstajā 20. vietā, taču viņam neizdodas finišēt negaidīti augstā pozīcijā. Slēpotājam trases augšdaļā izslīdēja kāja, un viņš uzreiz zaudēja līdzsvaru, krītot ar muguru pa priekšu.

Kalnu slēpošana/VīriešiAdams Žampa (Slovākija) apdzen savu brāli Andreasu Žampu. Slovāki pagaidām bauda dubultvadību. Trasē nu jau dosies Top 20 sportisti.

Kalnu slēpošana/VīriešiPagaidām nevar teikt, ka slēpotāji krietni vieglākos nokrišņos slēpotu labāk. Kanādietis Trevors Filps otrajā braucienā bija par četrarpus sekundēm lēnāks, un šobrīd ir piektais no sešiem sportistiem (ieskaitot nefinišējušo Lokmiču). Arī horvāts Samuels Kolega, pamatīgi nokļūdoties, noslēpo par četrām sekundēm lēnāk.

Kalnu slēpošana/VīriešiVadībā izvirzījies bulgārs Alberts Popovs. Lēnāku braucienu aizvadīja čehs Krištofs Krizls, kurš šobrīd ir otrajā vietā.

Distanču slēpošana/VīriešiVīriešu 4x10 kilometru stafete sākusies. Pēc veiktajiem 3,3 kilometriem astoņas valstis slēpo vadošajā grupā. KOK, Norvēģija un Vācija ieņem pirmā trīs vietas.

Kalnu slēpošana/VīriešiPārsteiguma autors Emirs Lokmičs (Bosnija un Hercegovina) diezgan ātri krīt un nesasniedz finišu. Savukārt Barnabass Soloss (Izraēla) zaudē pārsvaru pār Rauhfusu un šobrīd ir otrais.

Kalnu slēpošana/VīriešiTomēr pulksten 9.00 sacensības vēl neatsākas. Organizatori turpina labot trasi, kurā zem sniega slēpjas viltīga ledus kārta. Julians Rauhfuss devies trasē!

Kalnu slēpošana/VīriešiSnigšana šobrīd mitējusies. Tāpēc beidzot varēs sākt otros braucienus, kuri sākotnēji bija plānoti pulksten 7.45. Vispirms trasē dosies Top 30 sportisti, bet pēc tam pārējie, tostarp Miks Zvejnieks.

Kalnu slēpošana/Vīrieši"Putenis, vējš – viss komplekts," sarunā ar Latvijas Radio pēc pirmā brauciena teica Zvejnieks. "Ko domāju, nostājoties uz starta? Ka "jāgāž" ar pārliecību! Zināju, ka nebūs viegli, jo dzirdēju, ka džeki viens pēc otra krīt ārā. Trase objektīvi ir sarežģīta, un apstākļi visu sarežģī."https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/zvejniekam-skarbos-laikapstaklos-33-vieta-milzu-slaloma-pirmaja-brauciena.d?id=54049864

Dienas turpinājumā cerēsim uz Latvijas sportistu veiksmīgāku sniegumu.

Kalnu slēpošana/VīriešiPašā rīta agrumā olimpiskais debitants Miks Zvejnieks pārvarēja skarbos laikapstākļus, milzu slaloma pirmajā braucienā ieņemot 33. vietu. Veseliem 33 sportistiem nesanāca pieveikt trasi.

Latvijas līdzjutējiem diena, iespējams, neiesākās pārāk priecīgi. Latvijas hokeja izlase piedzīvoja diezgan bezcerīgu zaudējumu pret Slovākijas izlasi, grupu turnīru noslēdzot ar trīs zaudējumiem trīs spēlēs. Pēcpusdienā kļūs zināmi pretinieki izslēgšanas spēlēs. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/hokejs/latvijas-hokejisti-netiek-lidzi-slovakijas-aktivitatei-un-grupa-paliek-pedejie.d?id=54049408

Labrīt, portāla "Delfi" lasītāji! Liela daļa no jums, iespējams, cēlās agri no rīta, lai sekotu līdzi Latvijas hokejistu spēlei, taču šodien sagaidāmi arī citu sportistu starti.