'Pekina 2022': Ķīnas hokeja izlase piesaka 15 ārzemēs dzimušus spēlētājus

Ķīnas hokeja izlasi februārī gaidāmajās Pekinas olimpiskajās spēlēs pārstāvēs tikai Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Pekinas "Kuņluņ Red Star" hokejisti, no kuriem 15 dzimuši ārpus Ķīnas, liecina komandas pieteikums olimpisko spēļu mājaslapā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kuņluņ" vienība KHL čempionātā spēlē jau kopš 2016./2017. gada sezonas, kad arī vienīgo reizi sasniedza izslēgšanas spēles. Šosezon komanda ar 48 spēlēs sakrātiem 25 punktiem ir pārliecinošā pēdējā vietā līgā.

Lielākā daļa no ārzemniekiem, kuri pārstāv Pekinas klubu, pieteikti arī Ķīnas izlases sastāvā gaidāmajām olimpiskajām spēlēm. 11 no hokejistiem dzimuši Kanādā, trīs ir no ASV, bet viens (Deniss Osipovs) dzimis Krievijā.

Olimpisko spēļu mājaslapā ārpus Ķīnas dzimušajiem hokejistiem nav gan norādīts viņu īstais dzimšanas vārds. Piemēram, Kanādā dzimušais Tajs Šulcs – kuram tēvs ir vācietis, bet māte ir ķīniete – pieteikts kā Džens Enlai. Savukārt uzbrucējs Spensers Fū pārdēvēts par Dzjanu Fu.

Pieci no hokejistiem karjeras laikā spēlējuši Nacionālajā hokeja līgā (NHL). Īpaši izceļams Kanādā dzimušais Brendons Jips, kurš pasaules spēcīgākajā līgā aizvadījis 174 spēles, bet jau trešo sezonu pēc kārtas pilda "Kuņluņ" komandas kapteiņa pienākumus.

Savukārt uzvārda ziņā izceļas aizsargs Džeiks Čelioss, kurš NHL aizvadījis piecas spēles. Viņa tēvs ir NHL Slavas zālē iekļautais hokejists Kriss Čelioss, kurš NHL spēlēja līdz 48 gadu vecumam, kā arī ar ASV izlasi 2002. gada olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudrabu.

Ķīnas izlase kā olimpisko spēļu saimniece automātiski kvalificējās hokeja turnīram, bet Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) jaunais prezidents Liks Tārdifs pagājušā gada rudenī izteica bažas par komandas kvalitāti. IIHF padome gan lēma saglabāt pieņemto lēmumu par mājinieku kvotas piešķiršanu Ķīnas izlasei.

Ķīnas hokejisti spēlēs vienā grupā ar ASV, Kanādas un Vācijas valstsvienībām. Laukuma saimnieki turnīru uzsāks 10. februārī, kad spēkosies ar amerikāņiem.