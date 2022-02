'Pekina 2022': Miks Zvejnieks cīnās par Top 30 milzu slalomā. Teksta tiešraide

Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs svētdien turpinās cīņa par prestižākajām godalgām pasaules sportā, bet no latviešiem sacensības aizvada kalnu slēpotājs Miks Zvejnieks, biatloniste Baiba Bendika un šorttrekists Roberts Krūzbergs.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no dienas notikumiem Pekinā.

Pekinas olimpiskās spēles, 13. februāris

Latvijas sportistu starti.4.15 – kalnu slēpošana, vīrieši. Milzu slaloma 1. brauciens (Miks Zvejnieks);6.10 – hokejs, vīrieši. Latvija – Slovākija;9.00 – kalnu slēpošana, vīrieši. Milzu slaloma 2. brauciens (Miks Zvejnieks);11.00 – biatlons, sievietes. Iedzīšana (Baiba Bendika);13.00 – šorttreks, vīrieši. 500 metru ceturtdaļfināli (Roberts Krūzbergs).

Distanču slēpošana/ VīriešiPie 25,4 km atzīmes KOK pārsvars pār Norvēģiju, Zviedriju, Franciju un Vāciju ir nepilna minūte. Somija atpaliek no šī kvarteta,

Kalnu slēpošana/VīriešiZvejnieks knapi piekāpjas Latvijas rekordam olimpiskajās spēlēs! Pozīciju augstāk bijušos Goueru un Mulenu-Šuti viņš neapdzen, bet viņš šobrīd ir 26. vietā, apsteidzot kritušo Brenštaineru, kurš, kā minēts, tika līdz finišam. Latvijas labākais rezultāts olimpiskajās spēlēs joprojām pieder Ivaram Ciagunam (25. vieta 2002. gadā slalomā), bet Mika brālis Kristaps Zvejnieks pirms četriem gadiem bija 26. vietā kombinācijā.

Kalnu slēpošana/VīriešiTrasi jau veica 31. un 32. vietas īpašnieks. Tūlīt pat Zvejnieka starts!

Distanču slēpošana/ VīriešiOtro maiņu sasnieguši Igaunijas slēpotāji, kuri, diemžēl, ir stabili pēdējie 15 komandu konkurencē. Līderiem igauņi zaudē 6:15,2 minūtes, bet no 14. vietas atpaliek vairāk nekā minūti.Tikmēr līderi sasnieguši 22,1 km atzīmi. Nedaudz sarucis KOK komandas pārsvars, līderiem praktiski vienā grupā seko Norvēģija, Francija, Zviedrija, Vācija un Somija (+53 sekundes)

Kalnu slēpošana/VīriešiIespējams, sacensību galvenais favorīts Marko Odermats uzvar! 24 gadus vecajam šveicietim pirmā medaļa olimpiskajās spēlēs! Odermatam trases vidusdaļā jau lēnām ruka pārsvars, taču viņš īpaši riskanti un ātri veica pēdējos pāris līkumus, ar 0,19 sekunžu pārsvaru noturot zeltu!Otrajā vietā Kraņecs, bet bronze Fevram.Pēc medaļnieku apsveikšanas pavisam drīz startēs Zvejnieks.

Distanču slēpošana/ VīriešiOtrā maiņa, komandas veikušas 20 km.KOK pārsvars pār Norvēģiju pieaudzis līdz 59,5 sekundēm, norvēgiem blakus slēpo Zviedrija. Savukārt 1:10 līderiem zaudē Somija, Francija un Vācija.

Kalnu slēpošana/VīriešiKrīt arī Brenštainers! Kas par neveiksmi... Otrajā vietā bijušais austrietis lēnām zaudēja pārsvaru pār Kraņecu, taču noteikti pretendēja uz sudrabu. Sportists uz pilnīgi plakanas vietas ar plecu atdūrās pret vārtiņiem, un viņam kopā sasitās slēpes. Viņš gan noslēpoja līdz galam, šobrīd ieņemot 23. vietu no 23 sportistiem.

Kalnu slēpošana/VīriešiTrešajā vietā bijušais Metjū Fevrs par sekundi (+1,15) piekāpjas izcilu braucienu veikušajam Kraņecam. Tādējādi slovēnis piesakās vismaz uz bronza medaļu! Fevram sekos mokošas gaidas...

Kalnu slēpošana/VīriešiKristofersens krīt! Norvēģis parāda fenomenālu izveicību, pieceļoties kājās, lai gan viņš jau uz pleca slīdēja ārpus trases. Finišā uzrādītais rezultāts (+1,71 sekundes) tāpat ir lielisks, ņemot vērā apstākļus, bet Phjončhanas sudraba medaļniekam šajā disciplīnā nāksies samierināties ar zemāku vietu.

Distanču slēpošana/ VīriešiLīderi sasnieguši 17,6 km atzīmi. KOK komandas pārsvars pār Norvēģiju vēl nedaudz pieaudzis un ir 45,5 sekundes. Vācija un Zviedrija līderiem zaudē 1:03, bet vēl četras sekundes aiz šī dueta ir Francija un Itālija.

Kalnu slēpošana/VīriešiTabo Favro (Francija) uzrāda vien 12. labāko rezultātu braucienā. Viņš šobrīd ir trešais, bet cerības uz medaļu praktiski izgaist. Nākamais brauks izcilais Kristofersens!

Kalnu slēpošana/VīriešiKas par braucienu Žanam Kraņecam! Slovēnis par 1,41 sekundi apsteidz Radamusu, bet braucienā labāko laiku uzlabo par sekundi (iepriekš tas piederēja andorietim Verdu). Vai viņš no astotās vietas varētu ielēkt medaļās?Austrietis Manuels Fellers vienā no pirmajiem līkumiem izslīd no trases... Tūlīt pēc tam krīt arī Luka de Aliprandini! Jau seši sportisti no Top 30 nav finišējuši.

Kalnu slēpošana/VīriešiRivers Radamuss (ASV) trases lejasdaļā ar lielu līkumu apbrauc vienu no vārtiem, taču tāpat finišē vadībā. Vēl jābrauc Top 8 sportistiem. Atgādinām, ka īsi pēc medaļnieku noteikšanas trasē dosies Zvejnieks, kurš pirmajā braucienā bija 33. vietā.

Distanču slēpošana/ VīriešiKOK komanda turpina palielināt savu pārsvaru. Otrajā posmā spēcīgi slēpo Norvēģija, kas ātri izvirzījās otrajā vietā un pie 14,3 km atzīmes līderiem zaudē 40,5 sekundes. Vācija un Itālija cīnās par trešo pozīciju (+52 sekundes). 12 sekundes aiz šī dueta ir Francija un Zviedrija.

Daiļslidošana/ Vaļijevas skandālsVisu šo nedēļu praktiski katru dienu Pekinā uzmanības centrā KOK komandas daiļslidotājas Kamilas Vaļijevas skandāls. Svētdien viņas lietu skatīs Sporta arbitrāžas tiesa (CAS), kas lēmumu paziņos pirmdien.Savukārt WADA pēc SOK aicinājuma lietu skatīs citā aspektā – pārbaudīs visu personālu, kas ir ap tikai 15 gadus veco daiļslidotāju un vērtēs pieaugušo iespējamo iesaisti aizliegto preparātu lietošanā. Vaļijevas trenere ir Eteri Tutberidze, kuras personība ir pretrunīga. Krievijā šai trenerei ir arī neviennozīmīga slava saistībā ar viņas treniņu metodēm.

Kalnu slēpošana/VīriešiDivkārtējam olimpiskās bronzas ieguvējam milzu slalomā Aleksim Penturo (Francija) pārsvars trases vidusdaļā jau bija pazudis, taču viņš atgūstas un pārņem vadību no andorieša. Džino Kaviezels (Šveice) piekāpjas Penturo un finišē otrais.

Kalnu slēpošana/VīriešiHoans Verdu pirmais noslēpo ātrāk par minūti un septiņām sekundēm! Andoras pārstāvis ieņem pirmo pozīciju un piesakās vietai Top 10.Norvēģis Lukass Brotens šķietami psiholoģiski neiztur pēc pāris mazām kļūdiņām un pēkšņi izlaiž mēģinājumu veikt pagriezienu. Četri no 19 sportistiem, kuri bija Top 30, nav finišējuši.

Kalnu slēpošana/VīriešiMilzu slaloma speciālists Filips Zubčičs pārvar atduršanos pret vārtiem ar plecu. Zubčics atkārto Hāsera uzrādīto laiku un nosargā vadību. Savukārt 13. vietā bijušais Matiass Rengrēns kļūdās un nefinišē. Zvejniekam noteikti būs iespēja iekļūt Top 30.

Distanču slēpošana/ VīriešiŠodien vīru komandas medaļas izcīna 4x10 km stafetē. Iespaidīgi sacensības sākuši KOK sportisti, pirmajā posmā iegūstot 23 sekunžu pārsvaru pār Vāciju un Itāliju. Spēcīgie norvēģi pagaidām tikai ceturtie, līderiem zaudējot 34,4 sekundes.Igaunija pagaidām ir pēdējā 15 komandu konkurencē.

Kalnu slēpošana/VīriešiVadībā izvirzījies austrietis Rafaels Hāsers. Pirms Top 15 sportistu došanās trasē īsa pauze.

Kalnu slēpošana/VīriešiTitulētais austrietis Marko Švarcs zaudē pārsvaru pār amerikāni Tomiju Fordu. Žampas atstumti uz trešo un ceturto vietu. Arī viņiem visiem rezultāti krietni lēnāki nekā pirmajā braucienā.

Kalnu slēpošana/VīriešiLietuvas sportists Andrejs Drukarovs krīt... Drukarovs pēc pirmā brauciena bija ļoti augstajā 20. vietā, taču viņam neizdodas finišēt negaidīti augstā pozīcijā. Slēpotājam trases augšdaļā izslīdēja kāja, un viņš uzreiz zaudēja līdzsvaru, krītot ar muguru pa priekšu.

Kalnu slēpošana/VīriešiAdams Žampa (Slovākija) apdzen savu brāli Andreasu Žampu. Slovāki pagaidām bauda dubultvadību. Trasē nu jau dosies Top 20 sportisti.

Kalnu slēpošana/VīriešiPagaidām nevar teikt, ka slēpotāji krietni vieglākos nokrišņos slēpotu labāk. Kanādietis Trevors Filps otrajā braucienā bija par četrarpus sekundēm lēnāks, un šobrīd ir piektais no sešiem sportistiem (ieskaitot nefinišējušo Lokmiču). Arī horvāts Samuels Kolega, pamatīgi nokļūdoties, noslēpo par četrām sekundēm lēnāk.

Kalnu slēpošana/VīriešiVadībā izvirzījies bulgārs Alberts Popovs. Lēnāku braucienu aizvadīja čehs Krištofs Krizls, kurš šobrīd ir otrajā vietā.

Distanču slēpošana/VīriešiVīriešu 4x10 kilometru stafete sākusies. Pēc veiktajiem 3,3 kilometriem astoņas valstis slēpo vadošajā grupā. KOK, Norvēģija un Vācija ieņem pirmā trīs vietas.

Kalnu slēpošana/VīriešiPārsteiguma autors Emirs Lokmičs (Bosnija un Hercegovina) diezgan ātri krīt un nesasniedz finišu. Savukārt Barnabass Soloss (Izraēla) zaudē pārsvaru pār Rauhfusu un šobrīd ir otrais.

Kalnu slēpošana/VīriešiTomēr pulksten 9.00 sacensības vēl neatsākas. Organizatori turpina labot trasi, kurā zem sniega slēpjas viltīga ledus kārta. Julians Rauhfuss devies trasē!

Kalnu slēpošana/VīriešiSnigšana šobrīd mitējusies. Tāpēc beidzot varēs sākt otros braucienus, kuri sākotnēji bija plānoti pulksten 7.45. Vispirms trasē dosies Top 30 sportisti, bet pēc tam pārējie, tostarp Miks Zvejnieks.

Kalnu slēpošana/Vīrieši"Putenis, vējš – viss komplekts," sarunā ar Latvijas Radio pēc pirmā brauciena teica Zvejnieks. "Ko domāju, nostājoties uz starta? Ka "jāgāž" ar pārliecību! Zināju, ka nebūs viegli, jo dzirdēju, ka džeki viens pēc otra krīt ārā. Trase objektīvi ir sarežģīta, un apstākļi visu sarežģī."https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/zvejniekam-skarbos-laikapstaklos-33-vieta-milzu-slaloma-pirmaja-brauciena.d?id=54049864

Dienas turpinājumā cerēsim uz Latvijas sportistu veiksmīgāku sniegumu.

Kalnu slēpošana/VīriešiPašā rīta agrumā olimpiskais debitants Miks Zvejnieks pārvarēja skarbos laikapstākļus, milzu slaloma pirmajā braucienā ieņemot 33. vietu. Veseliem 33 sportistiem nesanāca pieveikt trasi.

Latvijas līdzjutējiem diena, iespējams, neiesākās pārāk priecīgi. Latvijas hokeja izlase piedzīvoja diezgan bezcerīgu zaudējumu pret Slovākijas izlasi, grupu turnīru noslēdzot ar trīs zaudējumiem trīs spēlēs. Pēcpusdienā kļūs zināmi pretinieki izslēgšanas spēlēs. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/hokejs/latvijas-hokejisti-netiek-lidzi-slovakijas-aktivitatei-un-grupa-paliek-pedejie.d?id=54049408

Labrīt, portāla "Delfi" lasītāji! Liela daļa no jums, iespējams, cēlās agri no rīta, lai sekotu līdzi Latvijas hokejistu spēlei, taču šodien sagaidāmi arī citu sportistu starti.