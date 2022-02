'Pekina 2022': pirmās medaļas hokeja turnīros. Teksta tiešraide

Pekinas olimpiskajās spēlēs trešdien noskaidrojas pusfinālisti olimpisko spēļu hokeja turnīrā, kā arī tiek noskaidroti olimpiskie čempioni slēpošanas disciplīnās, biatlona stafetē sievietēm un šorttrekā.

Pekinas olimpiskās spēles, 16. februāris

Hokejs/Sievietes9:02 min. Noraidījums Somijas izlasē. Somijas hokejistes sāka izspēlēt draudīgus uzbrukumus, taču Tanja Niskanena bija pārāk aktīva vārtu priekšā un uzgrūdās virsū vārtsardzei no Šveices izlases

ŠorttreksŠorttrekā sākusies pēdējā sacensību diena. Šajā sporta veidā atlikuši divi medaļu komplekti - vīriešim 5000 metru stafetē un sievietēm 1500 metros. Sākumā sievietes veiks ceturtdaļfināla un pusfināla skrējienus, tad sekos vīriešu stafetes mazais un lielais fināls, bet dienas noslēgumā 1500 metru abi fināli sievietēm.

Hokejs/SievietesSpēli somietes un šveicietes iesākušas ļoti piesardzīgi. Mača likme ir pietiekami augsta, to apzinās spēlētājas, tomēr kādā brīdī kādai komandai būs jāsāk darboties agresīvāk.

Hokejs/SievietesSomija – Šveice. Spēle par bronzas medaļām sākusies!

Frīstails/ AkrobātikaPirmajā finālā noskaidroti seši labākie, kuri veiks superfināla lēcienu. Viss izšķirsies tieši pēdējā lēcienā, jo pirmā fināla lēciena punkti dzēšas pirms superfināla.

Hokejs/SievietesŠodien vēlreiz spēkosies Somijas un Šveices izlases. Pulksten 13.30 šo valstu dāmu valstsvienības cīnīsies par bronzas medaļām.

Frīstails/ VīriešiKamēr hokejā vēl divas ar pusi stundas līdz pēdējai ceturtdaļfināla cīņai, Pekinā šobrīd medaļas sāk dalīt frīstailisti akrobātikas disciplīnā. Finālā piedalās 12 sportisti. Pēc pirmā lēciena seši labākie veiks vēl otro mēģinājumu.

Hokejs/VīriešiSomija – Šveice 5:1. Spēle noslēgusies.Trīs no četriem pusfinālistiem noskaidroti.

Hokejs/Vīrieši56:47. min. Somija – Šveice 5:1.Šveice turpināja spēlēt ar sešiem laukuma spēlētājiem un bez vārtsarga. Tēmu Hartikainens izdarīja precīzu metienu no savas zonas.

Hokejs/Vīrieši55:28. min. Somija – Šveice 4:1. Šveicieši zināja, kas ir uz likmes, tāpēc šajā vairākumā vārtsargu mainīja pret sesto laukuma spēlētāju. Tas tomēr nedeva cerēto rezultātu. Somi dabūja ripu ārā no savas zonas, un pretuzbrukumā Īro Pakarainens no Valteri Filpulas saņēma piespēli un meta tukšos vārtos.

Hokejs/Vīrieši53:15 min. Šveices izlase ieguva iespēju vairākumā, taču viņu izspēle iekavējās. Soms meta ripu ārā no savas zonas, taču trāpīja līnijtiesnesim pa galvu. Tiesnesis gan ir izturīgs un pēc mazas pauzes norādīja, ka viņam viss kārtībā.

Hokejs/Vīrieši48:13 min. Noraidījums Šveices izlasē. Holenštains pārcentās uzbrukuma zonā, un tagad somi varēs tikt ārā no savas aizsardzības zonas.

Hokejs/Vīrieši. Somijas hokejisti šobrīd atvaira nepārtrauktos Šveices izlases uzbrukumus.

Hokejs/VīriešiŠveices hokejisti teju atspēlē vēl vienus vārtus. Malgins izdarīja metienu no labās malas un norībināja vārtu stabu.

Hokejs/VīriešiSomija – Šveice 3:1. Sākas izšķirošās 20 minūtes trešajā ceturtdaļfinālā.

Distanču slēpošana/VīriešiLaikus izveidojās trīs medaļu pretendentu grupiņa – Norvēģija, Somija un KOK. Izcilais Klēbo finišā konkurentus pameta, bet Maki pieveica Terentjevu, nodrošinot sudrabu somiem. Klēbo jau ceturtā medaļa Pekinā!

Hokejs/VīriešiSomija – Šveice 3:1. Noslēdzies 2. periods

Hokejs/Vīrieši37:49 min. Somija – Šveice 3:1. Somijas izlase palika mazākumā pēc skaitliskā sastāva pārkāpuma. Šveices izlase vairākumu realizēja pēc lieliskas izspēles, kuras noslēgumā Enzo Korvi piespēlēja veterānam Andreasam Ambilam, un viņš no vārtu priekšas bija precīzs.

Hokejs/VīriešiŠveices hokeja izlasei ik pa laikam izdodas izspēlēt labu uzbrukumu uz Sateri sargātajiem vārtiem. Korvi trāpīja pa somu vārtsarga plecu. Būtu pāris centimetrus augstāk, būtu gūti vārti.

Hokejs/VīriešiReto Berra pamet Šveices izlases vārtus. Viņa vietā stājas Leonardo Dženoni

Distanču slēpošana/SievietesVācietes ļoti negaidīti kļūst par olimpiskajām čempionēm! Viktorija Karla finiša taisnē apsteidz titulēto Jonnu Sundlingu, bet trešā vieta paliek KOK sportistēm. Norvēģija tikai astotajā vietā...

Hokejs/Vīrieši23:08 min. Somija – Šveice 3:0.Marko Antila panāk jau trīs vārtu pārsvaru Somijai. Hanness Bjorninens neitrālajā zonā pārtvēra ripu un iesāka pretuzbrukumu, kurā perfekti piespēlēja milzim Antilam, un viņš šādas iespējas nelaida garām.

Hokejs/VīriešiSomija – Šveice 2:0. Sācies 2. periods.

Hokejs/VīriešiSomija – Šveice 2:0. Noslēdzies 1. periods.Cīņa joprojām bija diezgan līdzīga, vienīgā starpība ir tajā, ka somi prata radīt saasinājumu pretinieku vārtu priekšā un izmantot izveidotās iespējas.

Hokejs/Vīrieši10:45 min. Somija – Šveice 2:0. Miko Lehtonens izdarīja metienu no distances, bet vārtu priekšā cīnījās Mikaels Granlunds. Viņš gan ripu neskāra, taču tā pēc rikošeta no aizsarga nūjas ielidoja vārtos. Somijas izlase šobrīd šajā mačā ir ļoti labā situācijā.

Distanču slēpošana/VīriešiJanošam Brugeram (Vācija) no pēdas noslīd slēpe! Vācieši no Top 8 atbirst, bet pats sportists distanci turpina uz vienas slēpes.Šis bija krietni ātrāks slēpojums. Itālija, Zviedrija, Šveice un Austrija kvalificējas kā četras labākās, bet KOK un ASV finālā iekļūst, pateicoties uzrādītajam laikam. Igaunija tomēr neiekļūst finālā.Slotiņš finišē 11. pozīcijā (+59,9), sekundi aiz Islandes sportista, bet apdzenot Vāciju. Latvija no otra slēpojuma apdzinusi Lielbritāniju, Austrāliju, Lietuvu un Dienvidkoreju. Tātad kungu konkurencē Latvija ieņem 20. vietu.

Hokejs/Vīrieši10. minūtē teicama iespēja gūt vārtus bija Hercogam, viņš vārtu priekšā ieguva ripu un izdarīja metienu, bet Hari Sateri ripu tvēra un saglabāja Somijas izlases vadību.

Distanču slēpošana/VīriešiPirms pēdējā posma deviņas komandas sešās sekundēs! Vīgantam vairs nav izdevies atgūties. Latvija šobrīd jau ir pēdējā, 12. vietā (+22,3 sekundes).

Biatlons/ SievietesZviedrija triumfē Pekinas olimpisko spēļu 4x6 km stafetē!Otrā vieta KOK komandai, bet Vācija nosargā bronzas pozīciju

Hokejs/Vīrieši8:37 min. Somija – Šveice 1:0.Miro Altonens dod Somijas izlasei vadību, kad viņš vārtu priekšā bija palicis pilnīgi nepieskatīts. Reto Berra atvairīja ripu tieši virsū Altonenam, kurš izdarīja precīzu metienu no tuvas distances.

Biatlons/ SievietesKilometru pirms finiša Nigmatuļina par septiņām sekundēm samazinājusi starpību no Elvīras Ēbergas. Vācijai jāutzraucas par bronzas pozīciju, jo Norvēģijai pēdējā posmā "lido" Marte Olsbu Reiselande.

Distanču slēpošana/VīriešiPirms noslēdzošā Vīganta posma Slotiņš ieslēpo jau vairs tikai 11. vietā. No līderiem Latvija atpaliek par 9,1 sekundēm. Top 10 būtībā vēl ir vienā pulciņā.

Distanču slēpošana/VīriešiTemps krietni kāpis! Turklāt nobraucienā krīt KOK pārstāvis Aleksandrs Terentjevs. Slotiņš cenšas turēt līdzi līderiem.

Biatlons/ SievietesElvīra Ēberga netrāpa vienā mērķī, bet to atri aizver ar pirmo papildus patronu. Nigmatuļina arī izmanto vienu papildus patronu, līderei zaudē 24,7 sekundes. Trešajā vietā Vācija, kurai pēdējā posmā ir Denīze Hermane. Vācija no līderes atpaliek par 34,6 sekundēm, bet no otrās vietas 10,1 sekundi.

Hokejs/VīriešiDiezgan līdzīgā cīņā iesākusies spēle. Abas komandas izdarījuši metienus pa vārtiem, bet par lieliskām vārtu gūšanas iespējām šīs epizodes nosaukt nevar.

Distanču slēpošana/VīriešiVanam tomēr neizdodas aizbēgt. Poromā viņu noķer, un trešais posms noslēdzas vēl bez lieliem atstatumiem. Slēpotāji ir izkliedēti, bet tuvu viens otram. Trasē otro reizi dodas Slotiņš.

Distanču slēpošana/VīriešiProm bēg ķīnietis Vans! Viņam seko Zviedrijas pārstāvis Poromā! Vīgants slēpo kopā ar olimpisko čempionu Boļšunovu, kurš vēl lieki spēkus netērē.

Distanču slēpošana/VīriešiArī otro posmu visas 12 valstis noslēdz vienā pulciņā. Latvija nomināli astotajā vietā. Tagad otrais stafetes posms Vīgantam.

Biatlons/ SievietesElvīra Ēberga ātri sašauj visus mērķus un palielina Zviedrijas pārsvaru. Nigmatuļina bez papildus patronam arī sašauj visus mērķus, līderēm zaudējot 26,6 sekundes. Trešajā vietā Itālija (+35,3 sekundes)

Distanču slēpošana/VīriešiSlotiņš vienā no četrām špūrēm lepni slēpo pa priekšu, esot plecu pie pleca ar pārējiem līderiem. Vismaz fotoaģentūras latviešus šoreiz noteikti būs iemūžinājušas.

Distanču slēpošana/VīriešiPirmajā nomaiņā visas 12 komandas finišē kopā. Latvija nosacīti bija devītā, taču tam nav dižas nozīmes. Tagad jau trasē devies Slotiņš!

Hokejs/VīriešiSomija - Šveice. Spēle sākusiesViens pusfināla pāris noskaidrots, un tajā tiksies Slovākija un KOK. Ķeramies klāt otrā pāra noskaidrošanai. Spēli sāk Somijas un Šveices hokeja izlases, un šī pāra uzvarētājs tiksies ar Kanādas un Zviedrijas dueļa uzvarētāju.

Biatlons/ SievietesHanna Ēberga aizbēg no konkurentēm un Zviedrija pēdējā posmā dodas kā pirmā. Pēdējo posmu zviedrietēm veic jaunākā no Ēbergām - Elvīra. 7,4 sekundes zviedrietēm zaudē Itālija, kurai pēdējā posmā slēpo Federika Sanfilipo. KOK komanda atpaliek 13,5 sekundes, pēdējā posmā slēpo Uļjana Nigmatuļina.

Distanču slēpošana/VīriešiSācies otrais pusfināls! Latvija cīnās ar 11 citām komandām. Raimo Vīgants ir pašā, pašā vidū līderu grupiņā.

Distanču slēpošana/VīriešiFinālam piesakās Norvēģija, Francija, Somija un Kanāda. Uzvarētājus no kanādiešiem šķīra vien 1,5 sekundes. Taču augstajā piektajā vietā finišē igauņi! Vai viņi tiks finālā? Viņiem jāgaida otrs slēpojums.

Biatlons/ SievietesViss mainās trešā posma otrajā šautuvē! Mironova izmanto trīs papildus patronas un tomēr neaizver vienu mērķi.Itālija (Samuela Komola) izmanto vienu papildus patronu un kļūst par līderi. Zviedrija (Hanna Ēberga) neizmantoja iespēju, bet sašāva mērķus ar trīs papildus patronām. Ēberga zaudē tikai vienu sekundi, bet Mironova pēc soda apļa veikšanas līderei zaudē 5,7 sekundes

Biatlons/ SievietesKOK komandā trešo posmu veic Mironova, kura pēc pirmās šaušanas palielina pārsvaru. Zviedrija un Itālija no līderes atpaliek 24 sekundes.

Biatlons/ SievietesRezcova fantastiskā ātrumā veikusi distanci līdz otrajai maiņai. Viņa apsteidza Vīreri un ieguva KOK komandai 10 sekunžu handikapu. Trešajā vietā ir Zviedrija, līderēm zaudējot 27 sekundes.

Biatlons/ SievietesVīrere saglabā Itālijai pirmo vietu, bet otrajā vietā KOK komandu izvirza Rezcova. Trešā ir Zviedrija, kurai otro posmu veic Brorsone.

Distanču slēpošana/VīriešiTagad kārta kungu stafetei. Latvija šoreiz ir otrajā pusfinālā. Gaidām Vīganta un Slotiņa startu...

Distanču slēpošana/SievetesDienvidkoreja finišē kā pēdējā (11.) starp tām valstīm, kuras netika noņemtas no trases. Korejietes distanci veica lēnāk nekā Latvija. Latvija dalību komandu sprinta sacensībās noslēdz 21. vietā!

Biatlons/ SievietesDorotija Vīrere ātri sašauj un trasē Itālija dodas pirmā. Nepilnas piecas sekundes atpaliek Zviedrija, bet sešas sekundes - Vācija. 14 sekundes zaudē KOK komanda, tālāk ir Kanāda un Baltkrievija.Izstājusies Šveice, jo jau pirmajā posmā slikti kļuvis Irēnai Kadurišai. Viņa nodota mediķu rīcībā un uz speciālām kamanām nogādāta medicīnas centrā.

Distanču slēpošana/SievietesKOK, Somija, Zviedrija un Norvēģija iekļūst finālā. Savukārt Francija ar Poliju (piektā un sestā vieta) tiek ar rezultātu, aizliekot kāju priekšā Ķīnai.Igaunija savā pusfinālā finišā ieņem devīto vietu, bet Lietuva ir noņemta no trases.

Hokejs/VīriešiKOK – Dānija 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Spēle noslēgusies.Dānijas olimpiskais piedzīvojums, kuru starpā ir Latvijas izslēgšana no turnīra, ir noslēdzies. KOK hokejisti nepieļāva sensāciju un turpina cīņa par augstākā kaluma godalgām.

Biatlons/ SievietesPirmajā stafetes maiņā izveidojis līderu trio - Vācija, Zviedrija un Itālija. 12 sekundes līderēm zaudē Bulgārija, Francija un Norvēģija.

Hokejs/VīriešiDānija turpināja spēlēt nepiekāpīgi. Pēdējā minūtē ripa pēc rikošeta vārtu priekšā uzlidoja uz vārtiem. KOK hokejisti spiesti aizsargāties ar visiem spēkiem

Biatlons/ SievietesPēc otrās šaušanas līdere ir Zviedrija, bet turpat blakus ir Itālija, Vācija, Norvēģija un Austrija. 20 sekundēs pēc pirmās šautuves ir 12 komandas.

Hokejs/Vīrieši55:45 min. KOK – Dānija 3:1.Vjačeslavs Voinovs kļūst par KOK komandas varoni. Pirms tam viņš bloķēja ripu, neļaujot tai ielidot tukšos vārtos, bet tagad viņš izdarīja precīzu metienu vairākumā, kad komandas biedri nosedza skatu Sebastjanam Dāmam.

Hokejs/VīriešiBedekers pārtvēra ripu un devās pretuzbrukumā, viņš piespēlēja Nīlsenam, kura metienu atvairīja Fedetovs, kurš svarīgā brīdī nospēlēja bez kļūdām. Teicama iespēja dāņiem mazākumā.

Hokejs/Vīrieši58:08 min. Jakobsena noraidījums trešās trešdaļas beigu daļā var izrādīties izšķirošs.

Biatlons/ SievietesPēc pirmās šautuves komandas nedaudz izretinājušās, bet tāpat 17 komandas ir 16 sekunžu ietvaros. Pēc pirmās šautuves pirmā trasē devās ASV komanda, kurai uz papēžiem min Austrija un Zviedrija.

Hokejs/VīriešiDānijas izlase pārņēmusi spēles kontroli. Fedetovs turpināja spēlēt nedroši, viņa piespēle no aizvārtes bija ļoti neprecīza, un Vojnovs bloķēja ripu, kas lidoja tukšos vārtos. Olesens šo epizodi noteikti neaizmirsīs.

Biatlons/ SievietesSlēpošanas un biatlona centrā sākušās vēl vienas sacensības blakus distanču slēpotājām. Šodien medaļas sadala biatlonistes 4x6 km stafetē. Sacensībās startē 20 komandas, starp kurām ir arī Igaunija.

Distanču slēpošana/SievietesAr vienu aci uzmanīsim arī otro pusfinālu, lai zinātu, kurā vietā kopvērtējumā finišē Latvijas komanda.

Hokejs/VīriešiĀgārdam bija labs metiena pa vārtiem, kas deva iemetienu KOK zonā. Dāņi uzvarēja iemetienā un uzreiz izspēlēja vārtu gūšanas iespēju no pašas vārtu priekšas. Bedekers trāpīja pa vārtu stabu, bet tad pēc atkārtota mēģinājuma ripa izslīdēja cauri vārtsarga laukumam. Šajā mačā vēl nekas nav beidzies

Distanču slēpošana/SievietesVolfa atkal savā posmā tomēr piekāpusies horvātietei Maličai. Latvijas komanda pretendē uz 11. vietu starp 13 pusfināla komandām.Latvijas komanda finišē pēc 26 minūtēm un 46,26 sekundēm. Tātad aiz latvietēm palika Turcija un Baltkrievija.

Hokejs/VīriešiKOK vārtsarga Fedetova nedrošais sniegums dod cerības Dānijas izlasei, lai arī dāņi ļoti reti met pa vārtiem. Savukārt Dāms Dānijas izlases vārtos darbojas lieliski, bet viņa aizsargi pārsvarā nepieļauj pārāk bīstamus metienus.

Distanču slēpošana/SievietesVācija un ASV nodrošina vietu finālā. Austrija un Šveice arī tam kvalificējas kā trešās un ceturtās vietas ieguvējas, bet Ķīnai būs jāseko līdzi otram pusfinālam.

Distanču slēpošana/SievietesVēl trešo reizi izcils sprints Auziņai! Viņa ne tikai apdzina horvātieti, bet arī līderēm piekāpās tikai par 20 sekundēm. Latvijas komandai desmitā vieta, un iespēja arī finišēt, jo līderes tātad vienību vairs neapsteigs.

Hokejs/VīriešiKOK – Dānija 2:1. Sācies 3. periods.Dānijas sīkstā aizsardzība mēģinās turpināt radīt problēmas KOK izlasei.

Distanču slēpošana/SievietesASV, Vācija un Austrija veikusi pēdējo maiņu, aizsākot sesto sprinta posmu.

Distanču slēpošana/SievietesVolfa nomaiņu veic 11. vietā, par 19 sekundēm atpaliekot no Horvātijas. Savukārt Baltkrievija un Turcija jau ir noņemta no trases, jo tika apdzītas par apli. Vai Latvija sasniegs finišu?

Distanču slēpošana/SievietesAustrija, Vācija un ASV cīnās par uzvaru! Viņas ir atrāvušās no pārējām komandām. Gaidām nomaiņas punktā Auziņu, kuru veic savu otro sprinta posmu... Joprojām 11. vieta. Bet vairs tikai divas sekundes līdz Horvātijai. Auziņa par 23 sekundēm samazinājusi atstatumu! Viņa ir krietni spēcīgāka nekā savas stafetes posma konkurente.

Distanču slēpošana/SievietesTop 8 kļūst jau par Top 7, no sava pulciņa izmetot Austrāliju. Estere Volfa stafeti nodod jau vairs 11. vietā (+56,3). Viņu apsteidza Ukrainas un Horvātijas pārstāve.

Hokejs/VīriešiKOK – Dānija 2:1. Noslēdzies 2. periods.Zinot Dānijas spēles stilu, šajā mačā joprojām viss ir iespējams.

Distanču slēpošana/SievietesAuziņa stafeti nodod devītajā vietā, 17,5 sekundes aiz ASV izlases. Top 8 bija atrāvies pa desmit sekundēm, bet aiz latvietēm palika Ukraina, Horvātija, Turcija un Baltkrievija.

Distanču slēpošana/SievietesSacensības sākušās! Pirmo posmu aizvada Kitija Auziņa, kura pagaidām cenšas turēt līdzi spēcīgajām slēpotajām. Savukārt no latvietes jau atpaliek Turcijas pārstāve.Vadību uzņēmusies ASV izlase. Auziņa ar laiku atpalikusi no līderēm.

Distanču slēpošana/SievietesVēsturiski kuplā Latvijas slēpotāju komanda turpina savu dalību Pekinas spēlēs! Latvietes jau tūlīt pat piedalīsies pirmajā komandu sprinta disciplīnas pusfinālā! Latvijas izlasei būs 12 konkurentes, savukārt otrajā pusfinālā startē 14 izlases.Finālā tiek katra slēpojuma četras labākās valstis, kā arī no pārējām divas labākās pēc rezultāta.

Hokejs/Vīrieši34:36 min. KOK – Dānija 2:1.Ņikita Ņesterovs ar spēcīgu metienu pārspēja Sebastjanu Dāmu. Ripa trāpīja pa vārtu pārliktni, tad pa vārtu kameru un uzreiz izlidoja ārā no vārtiem, bet tiesneša vanaga cienīgā redze visu piefiksēja, un viņš bez vilcināšanās norādīja, ka vārti tika gūti.

Hokejs/Vīrieši Detalizēts spēles aprasts par šodienas pirmo ceturtdaļfināla spēli, kuru ASV hokejisti vēlēsies aizmirst pēc iespējas ātrāk. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/hokejs/slovakijas-hokejisti-izglabjas-pamatlaika-izskana-un-bullisos-parspej-asv.d?id=54061246

Hokejs/Vīrieši30:30 min. KOK izlases pārsvars laukumā nav tik liels kā pirmajā trešdaļā. Dāņi izteikti turpina spēlē no aizsardzības, taču pirms brīža KOK vārtsargs Ivans Fedetovs vienkāršā situācijā nospēlēja nedroši. Tad dāņi palika mazākumā pēc Regina noraidījuma

Frīstaila slēpošana/VīriešiAleksandrs Hols un Nikolass Gepers no ASV izcīnīja zelta un sudraba medaļu sloupstaila sacensībās. Hols labākajā braucienā tika novērtēts ar 90,01 punktu, Gepers saņema 86,48 punktus, bet labāko trijnieku noslēdza Zviedrijas sportists Jespers Tjaders, kurš tika novērtēts ar 85,35 punktiem.

Hokejs/Vīrieši22:57 min. KOK – Dānija 1:1. Dānijas izlase spēlēja skaitliskajā vairākumā, kurā viņi nostiprinājās uzbrukuma zonā. Pēc Markusa Lauridsena metiena ripa no Matiasa Bau nonāca pie Frana Nīlsena, kurš precīzi meta no vārtu kreisās puses.

Hokejs/VīriešiASV – Slovākija 2:3. Spēle noslēgusiesPar pirmo olimpisko spēļu pusfinālistu kļuvusi Slovākijas izlase, kas pēcspēles metienu sērijā pārspēja ASV. “Bullīšos” uzvaru slovākiem izrāva Peters Cehlāriks.

Hokejs/VīriešiKOK - Dānija 1:0. Sācies 2. perids.Pēc pirmās trešdaļas Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) izlase ir vadībā ar vienu vārtu pārsvaru. Vienīgos vārtus 14. minūtē līdz šim guvis Vadims Šipačovs. Spēle gan rit uz vieniem vārtiem, Dānijas izlase izdarījusi tikai vienu metienu, bet KOK – 18.

Mikam Zvejniekam otrās sacensības Pekinā bija daudz neveiksmīgākas, un viņš finišu savā slēpojumā nesasniedza. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/pekina-2022-zvejnieks-pirmaja-brauciena-slaloma-nesasniedz-finisu.d?id=54061162

Pekinas olimpisko spēļu diena jau rit pilnā sparā. Olimpiskajā hokeja turnīrā rit divas ceturtdaļfināla spēles. Risinās cīņas kalnu slēpošanas slaloma sacensībās, kā arī noskaidroti čempioni frīstaila slēpošanas sloupstailā.