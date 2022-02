'Pekina 2022': Silovs karjeras pēdējās sacensībās sāpīgi paliek ārpus finālistu pulka masu startā

Latvijas ātrslidotājs Haralds Silovs sestdien dramatiskā veidā tomēr nespēja kvalificēties Pekinas olimpisko spēļu ātrslidošanas masu starta sacensību finālam.

Silovs slidoja pirmajā pusfinālā, un viņš ļoti apņēmīgi sāka sacensības. Latvietis jau pirmajā sprinta starpfinišā veica izrāvienu un izcīnīja trīs punktus, veicot savu pieteikumu uz finālu. Turpinājumā latvietis darbojās neuzkrītošāk, taču viņam neizdevās pietiekami ātrs finišs.

Otrajā starpfinišā pie trīs punktiem tika Svens Krāmers, bet trešajā starpfinišā trīs punktus guva japānis Seitaro Ičinohe. Pusfinālā ar 60 punktiem uzvarēja norvēģis Kristians Ulekleivs, Bārts Svings palika otrajā vietā ar 44 punktiem

Finālam kvalificējās astoņi labākie punktu guvēji no pusfināla. Četri sportisti izcīnīja trīs punktus, ieņemot pozīcijas no sestās līdz devītajai vietai. No šiem ātrslidotājiem Silovam finišā bija sliktākais rezultāts laika izteiksmē, un tas viņu ierindoja devītajā vietā. Astotajā vietā pusfinālu noslēgušais Ičinohe uzrādīja par sekundi ātrāku finiša laiku.

Šīs Silovam, iespējams, bija pēdējās sacensības karjerā, viņš pauda piektdien pēc treniņa. ""Lai arī cik tas būtu nostalģiski un skumji, dzīve iet uz priekšu. Lielākais, kas bijis, ir tas ceļš, kādu esmu gājis – šķēršļi, uzvaras, zaudējumi, asaras – viss kopā," teica Silovs.

Par olimpisko čempionu masu starta sacensību finālā kļuva beļģietis Bārts Svingss, kurš dramatiskā finišā pēdējos metros izrāva sev pirmo vietu, aiz sevis atstājot divus Dienvidkorejas ātrslidotājus Dževonu Čunu un Senhunu Lī.

Jau ziņots, ka Silovs Pekinas olimpiskajās spēlēs ierindojās 24. vietā 1500 metru sacensībās, finišējot vienā minūtē un 48,24 sekundēs