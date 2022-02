'Pekina 2022': Tīruma pēc pirmā brauciena ieņem astoto vietu. Teksta tiešraide

Latvijas kamaniņu braucējs Elīza Tīruma, Kendija Aparjode un Elīna Ieva Vītola pirmdien Pekinas olimpiskajās spēlēs Jaņcjinas trasē aizvada pirmos divus braucienus.

Tīruma pirmajā braucienā startēja ar devīto starta numuru. Viņai neizdevās pietiekami labs starts, taču līdz trases beigu daļai viņas kamanas bija labi ieskrējušās, kas deva vienu no labākajiem ātrumiem. Finišā Tīrumas rezultāts bija 58,956 sekundes, kad deva astoto vietu. Viņa pirmā brauciena līderei Jūlija Taubicai piekāpās 0,611 sekundes.

Elīna Ieva Vītola startēja ceturtā, un viņai arī izdevās izvairīties no rupjām kļūdām. Jaunā latviete uzrādīja rezultātu 59,025 sekundes, pirmo braucienu slēdzot 12. pozīcijā (+0,680).

Savukārt Kendijai Aparjodei bija jāstartē ar 28. numuru, taču arī viņa aizvadīja labu braucienu, lai arī sīka kļūda tika pieļauta trases augšdaļā. Viņa finišēja 13. vietā ar laiku 59,107 sekundes (+0,762).

Pēc pirmā brauciena līdere Taubica tikai par 0,057 sekundēm apsteidza citu vācieti Natāliju Geizenbergeri, bet labāko trijniekā ielauzās austriete Līza Šulce (+0,178). Tikai 0,002 sekundes aiz Šulces ierindojas Vācijas sportiste Anna Bereitere.

Pirmais brauciens noslēdzies. Latvijas sportistes saglabāja savas pozīcijas. Otrā brauciena starts pulksten 15:30.

Kanādiete Natālija Korlesa pirmajā braucienā izcīnīja 15. pozīciju (+0,848).

Televīzijas tiešraidē varēja dzirdēt, ka Aparjode nebija apmierināta ar to, kā veica trešo virāžu.

Kendija Aparjode olimpiskajā trasē devās ar 14. starta laiku (7,263). Trasē viņa brauca pietiekami stabili, līdz finišā iebrauca 13. pozīcijā (+0,762), ierindojoties tieši aiz Elīnas Ievas Vītolas.

Kamēr gaidām Kendijas Aparjodes braucienu, citu valstu sportistes cīnās par vietu TOP 20.

ASV kamaniņu braucēja Sammera Bričere lūkoja ielauzties labāko desmitniekā, bet atkal... kritiens. Tas maksāja divas sekundes un viņai priekšpēdējā vieta (+2,641)

Ukrainiete Oļena Steckiva un slovākiete Katarina Simonakova pēc rupjām kļūdām bija ļoti tuvu kritienam, taču finišu sasniedza bez tā. Abas gan apsteidz tikai Stramaturaru.

Itāliete Verena Hofera arī ielauzās labāko desmitniekā, uzrādot devīto ātrāko laiku (+0,615).

Šveiciete Natālija Māga izstūma Elīnu Ievu Vītolu no TOP 10. Viņa uzrādīja par 0,007 sekundēm labāku rezultātu nekā jaunā latviete.

Kanādiete Trinitija Elisa trases lejasdaļā izvairījās no kritiena, taču nespēja izvairīties no pamatīgas sānslīdes. Viņa apsteidza tikai Egli un Zīgleri (+0,874). Pēc tam Raluka Stramaturu no Rumānijas brauca ar ļoti daudzām kļūdām, finišējot trīs sekundes lēnāk nekā līdere.

Amerikāniete Emīlija Svīnija iespraucās starp abām Latvijas kamaniņu braucējām, ieņemot devīto vietu (+0,626).

Itāliete Nina Cīglere aizvadīja līdz šim vājāko braucienu no tām sportistēm, kurām izdevās sasniegt finišu. Jau trases augšdaļā viņa nesavaldīja kamanas, un šādu laika deficītu turpinājumā neizdevās atspēlēt (+1,119).

Austrijas kamaniņu braucēja Hanna Proka aizvadīja diezgan labu braucienu, kas ļāva ierindoties sestajā vietā (+0,417), tādējādi latvietes nobīdot par pozīciju zemāk. Trases lejasdaļā viņa brauca riskanti, bet izvairījās no ietriekšanās apmalē.

KOK kamaniņu braucēja Viktorija Demčenko bija ātrāka par abām latvietēm, uzrādot sesto rezultātu (+0,524). Tīruma šobrīd septītajā vietā, Vītola – astotajā.

Austriete Līza Šulce iespraucās starp trīs labākajām, sasniedzot trešo pozīciju (+0,178) un neļaujot vācietēm ieņemt vadošās vietas pirmajā braucienā.

Latvijas izlases karognesēja Elīza Tīruma startā uzrādīja tikai astoto ātrāko laiku (7,259), un viņas deficīts pret līderi trases vidusdaļā bija aptuveni trīs desmitdaļas. Deficīts turpināja pieaugt, lai arī viņa brauca “tīri” un kamanas slīdēja ātri. Finišā latviete apsteidza savu tautieti Vītolu un ierindojās piektajā vietā (+611).

Pēc šī kritiena itālietei Andrea Veterei vajadzēja pagaidīt, lai veiktu savu pirmo braucienu. Viņa finišā iebrauca, uzrādot vājāku rezultātu nekā Vītola, un ieņēma sesto pozīciju (+0,800)

Cita KOK izlases sportiste Jekaterina Katņikova arī piedzīvoja neveiksmi. Viņa piedzīvoja ļoti nepatīkamu kritienu un nesasniedza finišu. Viņa pret apmali spēcīgi sasita ceļgalu, palīgā tika saukti mediķi.

Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) sportiste Tatjana Ivanova bija ātrāka par Vītolu. Krieviete līderei zaudē 0,388 sekundes, bet par 0,292 sekundēm apsteidz Vītolu.

Trešā Vācijas kamaniņu braucēja Jūlija Taubica teicami veica trases lejasdaļu, un viņa kļuva par sacensību līderi, uzrādot laiku 58,345 sekundes, kas ir par 0,057 sekundēm ātrāk nekā Geizenbergerei. Jauns trases rekords

Elīna Ieva Vītola startēja 7,212 sekundēs, un trasē viņas deficīts pret Geizenbergeri pakāpeniski pieauga. Rupju kļūdu viņai nebija, bet sīkas nianses trajektorijās varēja saskatīt. Viņa finišēja 0,623 sekundes lēnāk nekā līdere.

Cita vāciete Anna Bereitere savā braucienā bija par 0,123 sekundēm lēnāka par savu tautieti.

Kā nākamā trasē devās Madeleine Egle no Austrijas. Startā viņa bija labāka par Geizerbergeri, taču brauciens viņai izdevās līdz lejasdaļai, kur viņa piedzīvoja kritienu. Pēdējā virāžā kamanās viņa atkal iekāpa, taču medaļu cerības ar to tika pazaudētas. Finišā viņa iebrauca teju ar sekundes deficītu (+0,940).

Natālija Geizenbergere, kura ir viena no sacensību favorītēm, trasi veica 58,408 sekundēs, kas ir trases rekords. Viņas sniegumā kļūdas saskatīt nevarēja.

Sacensības sākušās! Pirmā trasē dodas Vācijas kamaniņu braucēja Natālija Geizenbergere

Elīna Ieva Vītola trasē dosies ar ceturto starta numuru, Elīzai Tīrumai ticis devītais starta numurs, bet Kendija Aparjode startēs 28. Jau vēstīts, ka Aparjodes sezonu ietekmēja savainojums, tāpēc viņai nav pats labākais starta numurs.

Pekinas olimpiskajās spēlēs iesaistās arī dāmu kamaniņu braucējas, un Latviju arī šajā konkurencē pārstāvēs trīs sportistes - Kendija Aparjode, Elīza Tīruma un Elīna Ieva Vītola.