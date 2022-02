'Pekina 2022': Vīriešu snovbordkrosa finālā zelta medaļas noteikšanai vajadzīgs fotofinišs

Pekinas olimpisko spēļu snovbordkrosa sacensību finālā dramatiskā cīņā zelta medaļu ieguva Austrijas sportists Alesandro Hemmerle.

Finālā Hemmerle sīvi spēkojās ar kanādieti Eliotu Grondēnu, un abi finišā iebrauca ļoti cieši viens otram. Sacensību organizatori talkā ņēma fotofinišu, un ar tā palīdzību kļuva zināms, ka Hemmerle kļuva par olimpisko čempionu. Abus sportistus šķīra snovborda dēļa purngala tiesa.

