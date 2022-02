Portāls: Daugaviņš kritizē LOK par epidemioloģiski nedrošu ceļošanu uz Pekinu

Karjeru Latvijas hokeja izlasē noslēgušais Kaspars Daugaviņš pēc atgriešanās no Pekinas olimpiskajām spēlēm veltīja kritisku Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) par došanos uz Ķīnu, jo, iespējams, tieši lidojumā vairākas personas tika pie Covid-19, vēsta "sportacentrs.com".

Latvijas hokeja izlase Pekinas olimpiskajās spēlēs piedzīvoja četrus zaudējumus četrās spēlēs un ieņēma 11. vietu 12 komandu konkurencē. Daugaviņš pēc Pekinas turnīra paziņoja par aiziešanu no valstsvienības, kurā karjeru beidza arī Mārtiņš Karsums un Lauris Dārziņš.

Karsums pēc ierašanās Pekinā nonāca izolācijā, jo viņam bija pozitīvs Covid-19 tests. Pieredzējušais uzbrucējs joprojām atrodas Pekinā, jo nav sagaidījis negatīvus testus.

""Bija izaicinājumi, kas saistīti ar Covid-19, ēdiens nebija pats labākais, bet kopumā par sadzīvi nevar sūdzēties. Dzīvošanas apstākļi kopumā bija ļoti labi. Jā, iespējams, gribējās apmeklēt citu latviešu startus, taču tas šoreiz izpalika mums visiem saprotamu iemeslu dēļ," portālam "sporyacentrs.com" teica Daugaviņš. "Rūgtums palicis par apstākļiem, kādos ceļojām uz Pekinu. Nezinu, kurš par to bija atbildīgs, taču normāli tas nebija. Pieļauju, ka vairāki mūsējie ar Covid 19 inficējās tieši ceļā uz Pekinu, bet Karsums joprojām ir tur tieši vairāku neizdarību un neorganizētības dēļ. Manuprāt, uz četrgades lielāko sporta notikumu Latvijas labākie sportisti un visa olimpiskā delegācija bija pelnījusi lidot ar čarterreisu. "

Daugaviņš neslēpj sašutumu, ka ceļā uz Pekinu pirmo posmu līdz Helsinkiem nācies mērot publiskā reisā, kur, iespējams, sportisti arī inficējušies. "Nekas jauns nav jāizdomā, Rīgas "Dinamo" hokejisti tā ceļo regulāri. Ir viena pietura degvielas uzpildīšanai un komandai pat nav jākāpj ārā no lidmašīnas. Atbraucot no klubiem, mēs dzīvojām burbulī, nesatikām ģimenes, ievērojām piesardzību, taču lidmašīnā uz Helsinkiem lidojām kopā ar cilvēkiem, kuri neesmu drošs, ka bija testēti un bija veseli. Tas nav normāli! Pieļauju, ka gan Andris Džeriņš un Rodrigo Ābols inficējās tieši lidojuma laikā. "airBaltic" ir nacionālā aviosabiedrība, kurā gadu no gada tiek ieguldīti milzu līdzekļi, bet uz Ķīnu mēs lidojām šādi."

"sportacentrs.com" norāda, ka kopā ar Latvijas hokeja izlasi šajā reisā lidojuši arī Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka un viņas brālis - treneris Valts Eiduks. Patrīcija šaubīgu Covid-19 pārbaužu rezultātu dēļ netika pielaista startam skiatlona distancē, bet Valts sākotnēji saņēma pozitīvu Covid 19 testu.