Rubeņa izteicieni nav radījuši problēmas LOK vai pašam trenerim

Latvijas kamaniņu sporta komandas trenerea, divkārtējā olimpiskā bronzas medaļnieka ieguvēja Mārtiņa Rubeņa izteicieni Pekinas olimpiskajās spēlēs par Ķīnu nav radījuši sekas ne Latvijas Olimpiskajai komitejai, ne pašam Rubenim, vēsta TV24.

Divkārtējais olimpiskās bronzas ieguvējs Mārtiņš Rubenis jau sportista karjeras laikā paudis nostāju pret Ķīnas Tautas Republikas valdību. Kamaniņu sportists pāris mēnešus pēc bronzas Turīnas spēlēs pie Ķīnas vēstniecības ieturēja diennakti ilgu badastreiku. Toreiz Rubenis bija neizpratnē, ka valstī, "kurā notiek cilvēku apspiešana un masveida nogalināšana", var tikt rīkotas Pekinas 2008. gada vasaras olimpiskās spēles.

Gadus vēlāk viņš arī tibetiešu tautas atbalstam piketējis pie Ķīnas vēstniecības.

Svētdien sarunā ar Latvijas Radio treneris, kurš šobrīd piedalās Pekinas olimpiskajās spēlēs, neslēpa, ka arīdzan šobrīd nav mierā ar notiekošo. "Nevar savu dvēseli pārdot," Latvijas žurnalistiem Pekinā teica Rubenis. "Stāvu es šeit, kur Ķīnas kompartijas karogi plīvo. Mums rāda tādu milzīgu politisko teātri par tēmu: "Redz, cik mums te viss ir labi.""

"Bijām gatavi saņemt aizrādījumus, mājienus, norādījumus, mēs gaidījām kaut ko šādu, bet par lielu izbrīnu ne no Olimpisko spēļu organizētājiem, ne Ķīnas oficiālajām amatpersonām, ne citām iestādēm, vai pat ziņu aģentūrām, neesam saņēmuši neko. Tas mani nedaudz pārsteidza un zināmā mērā runā pretī arī tam, ko sacīja Mārtiņš savā intervijā" par to vai Latvijas Olimpiskajai delegācijai no Pekinas olimpisko spēļu organizētāju puses tika izteikti kādi aizrādījumi vai diplomātiski mājieni par Mārtiņa Rubeņa pausto viedokli medijiem, TV24 raidījumā "Nedēļa. Post Scriptum" atklāja Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītāja vietnieks Raitis Keselis.

Keselis raidījumā arī norādīja, ka pēc viņa rīcībā esošās informācijas jautājums, kas Rubenim ticis uzdots un uz kuru viņš sniedza šādu atbildi esot bijis – kur tad īsti palika Aparjoda medaļa?

Turpinot viņš arī sacīja, ka tēmas, par kurām katrs konkrētais delegācijas dalībnieks izvēlas izteikties televīzijā kā privātpersona, paužot savu personīgo viedokli, no Olimpiskās komitejas puses un Olimpiskās delegācijas puses, turpmāk komentētas un tālāk izvērstas netiks. "Viņam uz šādu viedokli ir tiesības un vēlreiz jāsaka, ka mēs neesam saņēmuši nekādu šī paustā viedokļa vērtējumu, nedz iebildumus pret to. Situācija ir absolūti normāla – cilvēks pauž savu viedokli, mēs to uzklausam" norādīja Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītāja vietnieks.