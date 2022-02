'Uz redzēšanos, Pekina!' – svinīgi noslēgušās XXIV ziemas olimpiskās spēles

XXIV ziemas olimpiskās spēles sasniegušas savu izskaņu, un svētdien Pekinas nacionālajā stadionā norisinās svinīgā noslēguma ceremonija.

Noslēguma ceremonija sākās ar mākslinieciskiem priekšnesumiem, bet pēc tam stadionā iesoļoja valstu karognesēji, Latvijas karogu nesot bobsleja stūmējam Matīsam Miknim. Pēc karognesējiem stadionā ienāca arī pārējie sportisti, kuri vēl nav atstājuši Pekinu.

Noslēguma ceremonijā tika pasniegtas medaļas distanču slēpošanas pēdējo divu distanču labākajiem sportistiem. 30 kilometru distancē ar kopēju startu brīvajā stilā triumfēja norvēģiete Terēze Juhauga, tiekot pie savas trešās zelta medaļas šajā olimpiādē. Otro vietu ieņēma amerikāniete Džesika Diginsa, bet labāko trijnieku noslēdza somiete Kertu Niskanena.

Savukārt vīriešu 50 kilometru sacensībās, kas laika apstākļu dēļ tika saīsinātas līdz 28,4 kilometriem, zeltu izcīnīja Krievijas olimpiskās komitejas (KOK) pārstāvis Aleksandrs Boļšunovs, kuram Pekinas olimpiskajās spēlēs jau bija divas zelta medaļas, ka arī pa vienai sudraba un bronzas godalgai. Pie sudraba tika viņa tautietis Ivans Jakimuškins, bet bronzas godalgu saņēma norvēģis Sīmens Hegstads Krīgers.

Medaļu ieskaitē Pekinas olimpiskajās spēlēs triumfēja Norvēģija, kas izcīnīja 37 godalgas, no kurām 16 bija zelta, kas ir par divām vairāk nekā pagājušajās spēlēs Phjončhanā, kad Norvēģijas un Vācijas sportisti ar 14 zelta medaļām atkārtoja pirms 12 gadiem Kanādas sasniegto rekordu Vankūveras spēlēs.

Savukārt Latvija tāpat kā pirms četriem gadiem Phjončanā izcīnīja vienu bronzas godalgu un ierindojās dalītā 27. vietā medaļu ieskaitē. Šoreiz pie medaļas tika kamaniņbraucēju stafetes komanda – Elīza Tīruma, Kristers Aparjods un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs vienīgo godalgu izcīnīja bobslejistu Oskara Melbārža un Jāņa Strengas ekipāža.

Ceremonijas turpinājumā tika sveikti brīvprātīgie un nodots olimpiskais karogs nākamās ziemas olimpisko spēļu mājvietai Milānai un Kortīnai D'Ampeco, to saņemot Itālijas pilsētu mēriem Džuzepem Salam un Džanpjetro Gedinam.

Pēc tam savas svinīgās uzrunas teica Pekinas olimpisko un paraolimpisko spēļu organizācijas komitejas prezidents Cai Cji kā arī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Tomass Bahs.

"Pēdējās 16 dienas esam apbrīnojuši jūsu izcilo sniegumu," olimpisko spēļu dalībniekiem noslēguma ceremonijā pateicās Bahs. "Mūs dziļi aizkustināja kā jūs centāties un arī atbalstījāt savus konkurentus, lai arī viņi sasniegtu labākos rezultātus."

"Mūsu sirdis lūzt par tiem, kas nevarēja piepildīt savu olimpisko sapni [Covid-19] pandēmijas dēļ," SOK prezidents Bahs neaizmirsa pieminēt sportistus, kas pandēmijas dēļ četrgades lielākajā sporta forumā nevarēja piedalīties."

"Pasludinu 24. ziemas olimpiskās spēles par noslēgtām. Saskaņā ar tradīcijām, aicinu visu pasaules jaunatni pulcēties, lai pēc četriem gadiem Milānā un Kortīnā d'Ampeco svinētu 25.Ziemas olimpiskās spēles. Uz redzēšanos, Pekina!," uzrunu noslēdza Bahs.

Pēc tam mūzikas pavadībā tika nodzēsta olimpiskā lāpa un notika svētku uguņošana.

Pekinas olimpiskajās spēlēs tika sadalīti 109 medaļu komplekti 15 dažādos sporta veidos, sasniedzot jaunu rekordu. Šī bija otrā reize, kad ziemas olimpiskajās spēlēs tika izdalīti vairāk nekā simts godalgu komplekti – pirms četriem gadiem Phjončanā bija 102. Sacensību programmā debitēja divas disciplīnas – "Big Air" frīstaila slēpošana un monobobu sacensības sievietēm. Kopumā šajās olimpiskajās spēlēs piedalījās 91 valsts, bet uz starta devās 2871 sportists. Debijas ziemas olimpiskajās spēlēs piedzīvoja Haiti un Saūda Arābijas sportisti.

Pekina par 2022. gada ziemas olimpisko spēļu mājvietu tika izraudzīta 2015. gada jūlijā, SOK 128. Sesijā balsojumā apsteidzot Kazahstānas pilsētu Almati. Pekina kļuva par pirmo pilsētu olimpisko spēļu vēsturē, kas uzņēmusi gan vasaras, gan ziemas olimpiskās spēles. Vasaras olimpiskās spēles Pekinā norisinājās 2008. gadā.

Nākamās ziemas olimpiskās spēles 2026. gadā notiks Itālijas pilsētās Milānā un Kortīnā d'Ampeco, bet 2030.gada olimpisko spēļu norises vieta vēl nav izvēlēta.

Pēc olimpiskajām spēlēm turpat Pekinā no 4. līdz 13. martam norisināsies paralimpiskās spēles.

Pekinā olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēja 57 sportisti 11 sporta veidos.

Portāls "Delfi" piedāvāja noslēguma ceremonijas teksta tiešraidi.

Pekinas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija

Sakām arī paldies visa portāla "Delfi" vārdā par mūsu satura patērēšanu visu šo Pekinas olimpisko spēļu laikā!

Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas izskaņā nodziest Pekinas olimpiskā lāpa. Pekinas debesis vēl izdaiļo grandioza uguņošana.Pekinas olimpiskās spēles oficiāli noslēgušās!

https://twitter.com/Olimpiade_lv/status/1495388596358025218

Tomass Bahs pasludina Pekinas olimpiskās spēles par slēgtām!

Bahs savā uzrunā pieskārās arī Covid-19 situācijai, un uzsvēra, ka vakcīnām jābūt pieejamām pilnīgi visiem cilvēkiem. Viņš izteica pateicību Pekinas olimpisko spēļu rīkotājiem, slavējot katru spēļu aspektu, tostarp arī drošību.

SOK prezidents Tomass Bahs savā uzrunā izteica pateicību Ķīnai. Viņš sacīja, ka šīs 16 dienas visi ir apbrīnojuši sportistu sniegumus un apbrīnojuši viņu neatlaidību. Bahs norādīja, ka sportisti ir cienījuši viens otru pat situācijās, kad viņu pārstāvētās valstis ir konfliktā. Vienojošais olimpisko spēļu spēks esot spēcīgāks par to, kas cenšas to šķelt. “Jūs dodat cerību mieram. Lai pasaules līderi iedvesmojas no jūsu solidaritātes un miera,” sportistiem teica Bahs.

Pekinas spēļu orgkomitejas pārstāvis uzrunā pasaka paldies visiem spēļu dalībniekiem, kā arī uzsver, ka Pekina kļuvusi par pirmo pilsētu, kura veiksmīgi uzņēmusi gan vasaras, gan ziemas olimpiskās spēles.

Elektroniskās mūzikas pavadījumā uzstājas Itālijas orgkomiteju pārstāvoši mākslinieki.

Tagad stadionā tiek pacelts arī Itālijas karogs, māksliniekiem paralēli nodziedot šīs valsts himnu. Tieši Milānā notiks 2026. gada olimpiskās spēles.Atgādinām, ka uz 2026. gada olimpisko spēļu rīkošanu pretendēja arī Stokholmas un Siguldas kopīgā kandidatūra. https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/others/stokholma-un-sigulda-netiek-pie-2026-gada-ziemas-olimpisko-spelu-rikosanas.d?id=51217559

Jaukā priekšnesumā Ķīnas valsts himnu nodzied tas pats bērnu koris, kurš priecēja cilvēkus atklāšanas ceremonijas laikā.

Vērojot skaistu montāžu, varam atcerēties brīžus, kuros sportisti viens pret otru izturējušies ne tikai korekti, bet pat negaidīti draudzīgi, apsveicot sīvākos konkurentus. Montāžā arī iekļauti dažādi asaru pilnu brīži. Piemēram, leģendārā Šona Vaita atvadīšanās no snovborda.

Dāvanas brīvprātīgajiem pasniedz izcilais biatlonists Martēns Furkads, kurš šobrīd jau strādā kā 2024. gada Parīzes spēļu orgkomitejas Atlētu komisijas prezidents.

https://twitter.com/Olympics/status/1495380201865637891

Ar īpašu video sižetu tiek pausta pateicība brīvprātīgajiem cilvēkiem, bez kuriem olimpiskās spēles nevarētu norisināties. Gluži kā sportisti, arī viņi par dalību spēlēs nedabū ne centa, bet palīdz Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai pelnīt miljardus.

Un tūlīt pēc tam kārta apbalvot vīrus, kuri laikapstākļu dēļ pieveica 28,4 kilometru, nevis 50 kilometru garu distanci. Šajās sacensībās pie medaļām tika KOK sportisti Aleksandrs Boļšunovs un Ivans Jakimuškins, bet bronzu ieguva norvēģis Sīmens Krīgers.Raimo Vīgants, ierindojoties 44. vietā, uzrādīja jaunu Latvijas rekordu šajā smagajā disciplīnā. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/vigantam-jauns-latvijas-rekords-klasika-lieliskais-bolsunovs-turpina-krat-medalas.d?id=54075516

Pāris kadri no sportistu svinībām Pekinas nacionālajā stadionā. https://twitter.com/Athlete365/status/1495373720998891521

Noslēguma ceremonija dod iespēju godalgot vēl neapsveiktos sportistus. Pie savām medaļām nupat tika 30 kilometru klasikas medaļnieces Terēze Juhauga, Džesija Diginsa un Kertu Niskanena. Juhaugai par godu stadionā skan Norvēģijas himna.Ziņots, ka Latvijas pārstāves Baiba Bendika un Patrīcija Eiduka finišēja tieši ārpus Top 30.https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/bendika-un-eiduka-uzreiz-aiz-top-30-olimpisko-spelu-30-kilometru-distance.d?id=54077268

https://twitter.com/Olympics/status/1495375824442499072

Pirms Covid-19 pārņēma pasauli olimpiskās spēles sportistiem bija ne tikai svarīgākās dzīves sacensības, bet iespēja arī uzdzīvot kopā ar amata brāļiem un māsām. Daudzi savus olimpiskos startus atzīmējuši tā, ka pēc svinībām tiek stāstīti leģendāri stāsti. https://www.delfi.lv/mvp/pa-pedam/viena-diena-izcinit-zelta-medalu-un-pargulet-ar-seksigako-cali-olimpiska-ciemata-noslepumi?id=53397333

Sportistu ilgās izpriecas noteikti piespiedīs ceremonijas norisei aizkavēties. Taču tas nekādā gadījumā nav jāuztver, kā pārmetums sportistiem. Viņi šo brīdi ir godam nopelnījuši! Ierobežotās iespējas Pekinā šīs noteikti padarīja par psiholoģiski smagām spēlēm.

Gājiens ir apstājies. Visu valstu sportisti ieņēmuši savas pozīcijas stadionā. Dažu valstu pārstāvji izceļas uz citu fona, priecīgi lēkājot un dejojot.

Televīzijas tiešraidē varēja saskatīt arī Latvijas komandu, kuri baudīja atmosfēru un fotografējās.

Pekinas olimpiskās spēles pēc iespējas ātrāk vēlēsies aizmirst Mikaēla Šifrina, kurai tā arī neizdevās izcīnīt nevienu medaļu. Viņa bija viena no favorītēm savā sporta veidā, kura palika "sausā". https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/pekinas-vilsanas-sportisti-kuriem-cetrgade-beidzas-ar-sarugtinajumu.d?id=54070266

Daudziem Pekinas olimpiskās spēles paliks atmiņā ar skandālu daiļslidošanā. Pastāv neliela iespēja, ka pēc Kamilas Vaļijevas skandāla tiks noteikts minimālais vecums ne tikai olimpiskajās daiļslidošanas sacensībās, bet arī citos sporta veidos. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/sausminosi-redzet-tadu-aukstumu-sok-prezidents-satriekts-par-kok-dailslidosanas-treneru-ricibu.d?id=54073260

Stadionā vērojams liels prieks. Sportisti priecīgi māj kamerām, iemūžina ceremoniju savos telefonos. Daži staigā apskāvušies.

Iespējams, kāds palaidis garām, ka 17 gadus vecais Jurajs Slafkovskis tika atzīts par hokeja turnīra vērtīgāko spēlētāju. Viņš nupat izpelnījās translācijas režisora uzmanību arī noslēguma ceremonijā.https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/hokejs/par-olimpiska-hokeja-turnira-mvp-atzits-slovakijas-jauna-zvaigzne-slafkovskis.d?id=54077708

https://twitter.com/Olympics/status/1495368472968192004

Slovākijas delegāciju pārstāv hokejists un karognesējs Peters Cehlariks. Ceremonijā piedalās šķietami visi Slovākijas izlases hokejisti. KOK karogu lepni tur Aleksandrs Boļšunovs. Stadionā manāmi vēl vairāki sporta līdzjutējiem tuvi varoņi.

Noslēguma ceremonija turpinājās ar sniegpārsliņas tēmas apspēlēšanu. Televīzijas tiešraidē tika parādīts grafika, kas atgādina tradicionālo ķīniešu mezglu. https://twitter.com/Olympics/status/1495371952545943554

Divās kolonnās stadionā iesoļo katras valsts pārstāvji, lepni vēzējot savus karogus. Starp viņiem ir arī Ķibermaņa ekipāžas stūmējs Matīss Miknis, kurš vēl pirms dažām stundām startēja četriniekos.

Pekinas nacionālajā stadionā skan Ķīnas himna.

Pekinas nacionālajā stadionā bērni skraida zem Pekinas olimpisko spēļu simbola - sniegpārslas. Viņiem pašiem rokā dzeltenas sniegpārsliņas. Pēc tam tiek stādīti priekšā Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins un SOK prezidents Tomass Bahs.

Atklāšanas ceremonija sākusies!

Pēc četriem gadiem ziemas olimpiskās spēles risināsies Milānā-Kortīnā. Pekinas spēļu noslēguma ceremonijā nākamie rīkotāji svinīgi saņems olimpisko karogu.

Pekinas olimpiskajās spēlēs Latvija izcīnīja vienu bronzas medaļu, kas valstu vērtējumā deva dalītu 27. vietu. Labākā medaļu kolekcionētāja Pekinā bija Norvēģija. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/medalu-kopvertejums-slepju-meistari-garante-norvegijai-triumfu-vacija-domine-rene.d?id=54077536

Latvijas karogu noslēguma ceremonijā nesīs bobsleja stūmējs Matīss Miknis. Daudzi Latvijas sportisti jau atgriezušies mājās, tāpēc Latvijas telegācija nebūs kuplākajā sastāvā. https://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/miknis-bus-latvijas-karognesejs-olimpisko-spelu-nosleguma-ceremonija.d?id=54077580

Pekinas nacionālajā stadionā svētdien tiek pielikts punkts 2022. gada ziemas olimpiskajām spēlēm. Iespējams, sportistiem šīs bija vissarežģītākās olimpiskās spēles Covid-19 protokola dēļ. Tomēr divarpus nedēļu ilgās sacensības ir aizvadītas.