Vīgants nepieredzēto rezultātu sprintā salīdzina ar iekļūšanu NHL vai NBA

Distanču slēpotājs Raimo Vīgants otrdien kļuva par pirmo šī sporta veida pārstāvi no Latvijas, kurš olimpiskajās spēlēs sasniedzis vietu labāko 30 sportistu pulkā. Vaicāts par šī sasnieguma mērogu, Vīgants izteica domas, ka to var pielīdzināt iekļūšanai Nacionālajā hokeja līgā (NHL) vai Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), ziņots Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) mājaslapā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka distanču slēpotāji Raimo Vīgants un Patrīcija Eiduka otrdien nepilnas stundas laikā divreiz uzlaboja Latvijas rekordu distanču slēpošanas sacensībās olimpiskajās spēlēs.

Vispirms Eiduka sprinta disciplīnas kvalifikācijas kārtā ieņēma 32. vietu, paliekot vien divas sekundes desmitdaļas aiz Top 30 jeb iekļūšanas ceturtdaļfinālā. Savukārt Vīgants kvalifikācijā finišēja 28. pozīcijā, bet ceturtdaļfināla kārtu noslēdza 20. vietā. Abi rezultāti kļuvuši par Latvijas rekordiem sieviešu un vīriešu konkurencē.

Sarunā ar Latvijas sabiedrisko mediju pārstāvjiem Vīgants sākotnēji bija emociju pilns, meklējot vārdus, ar kuriem izteikties: "Tāds sapņu piepildījums. Laikam auditori tomēr arī māk ātri slēpot."

Atbildot uz jautājumu, cik viņam svarīgi bijis pierādīt savas spējas cīnīties par labu rezultātu, sportists vien nobilda, ka tas spēlējis lielu lomu. Tas īpaši esot sakāms pēc skiatlona sacensībās ieņemtās 51. vietas, kas sportistam bija debija olimpiskajās spēlēs.

"Vēlos visiem pateikties," pēc ilgas pauzes stāstīt sāka madonietis. "Ģimenei, draudzenei, [trenerim] Jānim Puidam. Ar viņu visu šo gadu garumā braucām kopā uz sacensībām. Arī Aināram Mirovicam. Bez viņiem droši vien, ka es šeit nebūtu.'

"Bija jauki braukt ar džekiem kopā, bet ir vēl ko strādāt. Darbs vēl nav padarīts. Domāju, ka varu arī cīnīties par augstākām vietām. Mani bišku pievīla slēpes, jo uz vakaru palika diezgan aukstāks. Bet tāpat sakrāju ļoti daudz emociju. Bija prieks braukt," turpināja 22 gadus vecais sportists.

Komandas biedrs Roberts Slotiņš pēc kvalifikācijas kārtas žurnālistiem izteicās, ka Vīgants ir taktiski gudrs slēpotājs. Ceturtdaļfinālā madonietis sešu sportistu konkurencē palika ceturtais, apsteidzot nokritušo norvēģi Pālu Goldbergu, kā arī par šo sadursmi diskvalificēto ķīnieti Vanu Cjanu, kurš gan distanci veica ātrāk.

"Biju izplānojis, ko darīšu taktiski. Biju gaidījis, ka ķīnietis uzreiz sāks diezgan lielu uzbrukumu, bet viņš to nedarīja. Kalna galā norvēģis, ķīnietis un krievs kopā uztaisīja tādu mazu atstarpīti. Nobraucienā tā jau bija liela. Bija grūti pēc tam to atvinnēt. Taktiski līdz ar to nevarēja nekas vairāk izdoties," taktiku komentēja slēpotājs.

Līdz šim Eidukai biežāk sanācis dažādās distanču slēpošanas sacensībās pacīnīties ar pasaules labākajām sportistēm. Vīgants, taujāts par iespēju salīdzināt savus spēkus ar eliti, klāstīja par milzīgo konkurenci sporta veidā.

"Lai tiktu elitē, jāiegulda neskaitāmas stundas treniņiem. Daudzi neaptver, cik daudz mums jātrenējas un jāziedo, lai cīnītos ar eliti, kaut vai par to Top 30. Tā konkurence un slēpotāju kopskaits ir milzīga. Domāju, ka tie, kuri to aptver, ir ļoti priecīgi par rezultātu," saka Vīgants.

Savukārt, aicināts salīdzināt sasniegto rezultātu ar kādu citu sporta veidu, piemēram, basketbolu, sportists minēja spēcīgākās līgas hokejā un basketbolā: "Es teiktu, ka mēs to varam salīdzināt ar tikšanu Nacionālajā hokeja līgā (NHL) vai Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA). Tā ir elite. Ja tu esi ticis Top 30, tevi respektē visi."

Par 2026. gadā gaidāmajām Milānas olimpiskajām spēlēm slēpotājs gan vēl nevēlējās aizrunāties: "Nākamā olimpiāde ir vēl tālu. Noteikti, ka nākamajai sezonai man ir motivācija. Redzēs, kā ar aiznākamo. Prieks redzēt, ka mēs latvieši, es un Patrīcija, varam arī tikt Top 30 un cīnīties par augstākām vietām," atbildēja vidzemnieks.

Vīriešu konkurencē otrās olimpiskās spēles pēc kārtas sprintā triumfēja norvēģis Juhanness Hesflots Klēbo. Pie sudraba tika itālis Federiko Pelegrino, bet bronzas medaļu izcīņija Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) pārstāvis Aleksandrs Terentjevs. Vienīgais Vīganta pārstāvētā ceturtdaļfināla dalībnieks Artjoms Maļcevs finālā palika piektais.

Distanču slēpošanas sacensības turpināsies ceturtdien, kad dāmas piedalīsies desmit kilometru klasikā, bet kungi piektdien startēs 15 kilometru klasikā.