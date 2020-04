Šons Šeltons – Viņš [Valdis Muižnieks] un viņa sieva no rītiem mani aicināja uz brokastīm. Viņi nerunāja labi angliski. Kādu reizi, kad man piedāvāja kafiju, es sajaucu cukura trauciņu ar sāli un piebēru to savai kafijai. Lai gan pie sevis nodomāju, ka tā garšo drausmīgi, pieklājības pēc piekritu, ka tā ir garšīga (smejas). Viņš mani rītos mēdza modināt. Treniņi bija piecos, sešos no rīta, man liekas. Viņš nāca manā istabā un teica "Stājies augšā!" ["Stand up!"] (smejas). Viņš neteica "celies augšā", bet gan "stājies augšā".