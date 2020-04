Kevins Niksons – Sākotnēji biju parakstījis līgumu ar komandu no Lionas. Naktī pirms izlidošanas saņēmu zvanu no sava aģenta, kurš teica, ka viņi ir atraduši citu amerikāņu spēlētāju. Viņi anulēja manu līgumu, un tas mani atstāja neērtā pozīcijā. Sezona bija tuvu, vairākas komandas jau bija sākušas spēlēt, un pāris nedēļu vēlāk pienāca piedāvājums no Latvijas. Tobrīd es vienkārši vēlējos nonākt jebkur, lai spēlētu basketbolu. Sapratu – jo ilgāk gaidīšu, jo grūtāk būs atrast komandu. Tas bija mazliet netradicionāls veids, kā uzsākt karjeru, bet tā bija lieliska iespēja iegūt pirmo profesionālo pieredzi un mazliet arī apskatīt pasauli.