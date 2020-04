Ādažu basketbola tradīcijas ir senākas par LBL. Ciema vēsturē ir arī uzvara 1980. gada Latvijas PSR čempionātā. Fotogrāfijā ar 12. numuru vēl kā spēlētājs ir redzams jau neatkarīgās Latvijas Ādažu basketbola komandas ilggadējais menedžeris Kārlis Tjarve (Foto: Kārļa Tjarves personīgais arhīvs). Stāvus (no kreisās): Juris Štāls, Arnis Krištopāns, Kārlis Tjarve, Jānis Laksa, Igors Lūķis, Inārs Vāvere (treneris). Tupus: Andris Kuļikovskis, Ziedonis Jansons, Ainārs Valeiņa. Guļus: Aivars Šeflers, Artis Veigurs

Nosaukuma maiņas 1992.–1993. gads: "Ādaži"/"Interlatvija"

1993./1994. gads: VEF/"Ādaži"

1994./1995. gads: "Metropole"/Ādaži"

1995.–1997. gads: "Metropole"

1997./1998. gads: "Metropole"/I.O.S.

1998./1999. gads: "Skals-Solid"/"Olainfarm"/"Metropole", vēlāk "RBS Skals"/"Jēkabpils"

Kārlis Tjarve ("Metropole"/"Ādaži" menedžeris) – Astoņdesmitajos gados visi spēlētāji strādāja Ādažu kolhozā. Kolhozs beidza pastāvēt. Vienā dienā bija tur darbs, otrā – nebija. Līdz ar to tas pats notika ar komandu. Es pats sāku strādāt par santehniķi firmā "Interlatvija" pie Māra Forsta. Visiem parādījās nauda, komanda vēl eksistēja, prasīju viņam – nevari sponsorēt to komandu? "Jā, labi, sarunāts". Vienā mirklī no santehniķa kļuvu par menedžeri.