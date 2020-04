Ralfs Pleinics ("Ventspils" menedžeris) – Tagad es nevaru saskaitīt, ar cik aģentiem mēs vispār strādājam, bet tajā brīdī mums palīdzēja viens aģents – [Petri] Rozenkvists no Zviedrijas. Tajā laikā viņi principā nāca no "top" augstskolām. Kā viņi nokļuva līdz Ventspilij, kāpēc viņi brauca uz Latviju – par to grūti spriest. Es varu mēģināt vilkt paralēles, ka arī Eiropā tolaik amerikāņu piedāvājums nebija tik liels kā tagad. Katrā komandā – arī spānijās, vācijās – bija divi, maksimums trīs spēlētāji no Amerikas [Eiropā bija divu ārzemnieku limits, ko gan vietām pārsniedza, piešķirot pilsonības]. Līdz ar to tu pabeidz koledžu un nokļūsti NBA, vai spēlē CBA [tā brīža nosacītā NBA fārmklubu līga], vai arī brauc uz Eiropu. Tas skaits, kas brauc uz Eiropu, salīdzinot ar šodienu, droši vien var tikt izdalīts ar desmit, varbūt pat ar divdesmit.