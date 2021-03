"Iespējams, ka Esplanāde varētu būt viena no tām vietām, kur meklēt vietu Aspazijas piemineklim, bet es to noteikti neredzu blakus Rainim," jautāta par to, kur Rīgā būtu jāizveido piemineklis Aspazijai, raidījumā "Spried ar Delfi" pauda Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte. Viņa skaidroja, ka piemineklim vajadzētu būt simboliskam tēlam, nevis dzejnieces portretam.

Jau vēstīts, ka 8. martā Rīgas dome nāca klajā ar ieceri Rīgā uzstādīt pieminekli dzejniecei un sabiedriskajai darbiniecei Elzai Rozenbergai jeb Aspazijai. Konkrēti saistoši lēmumi par pieminekļa atrašanās vietu un izveides termiņu vēl nav pieņemti. Memoriālo muzeju apvienībā ietilpst vairāki ar Raini un Aspaziju saistīti muzeji un Meinerte bija viena no ekspertiem, kurus Rīgas dome aicināja uz pirmo apspriedi par pieminekļa izveidi.

Meinerte norādīja, ka par pieminekļa atrašanās vietu jālemj Rīgas domei, bet viņai simpatizē ideja to novietot dzejnieces vārdā nosauktajā bulvārī. "Tas ir pats centrs, tas ir tas, kur vismaz jaunības gados gribēja stāvēt pati Aspazija," viņa sprieda. Kaut šobrīd Jūrmalā Aspazijai izveidots piemineklis kāpās pie jūras, Meinertes ieskatā šāda vieta labāk piederētos Rainim, kamēr "Zemgales meitai" Aspazijai labāk piestāvētu apzaļumota vieta pilsētā.

Žurnālists Aivars Madris savukārt pauda, ka pieminekli, ja tas būtu abstrakts, būtu jāpapildina ar informatīvu plāksni, lai tas būtu uztverams visai sabiedrībai. Viņš arī piebilda, ka būtu apsverama arī Aspazijas pieminekļa izveidošana kapos, jo Rainim kapos šāds piemineklis jau ir.

Piedāvājam noskatīties raidījuma nozīmīgākās epizodes: