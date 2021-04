Tiesībsarga birojā jau saņemti jautājumi par to, vai darba devēji, tajā skaitā veselības aprūpes iestādes, ir tiesīgi cilvēkiem, kas vakcinēti pret Covid-19, uzticēt atšķirīgus darba pienākumus nekā tiem, kas nav vakcinējušies. "Mēs no savas puses uzskatām, ka tas būtu pieļaujams," ceturtdien raidījumā "Spried ar Delfi" pauda Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Viņa gan uzreiz piebilda, ka ir jāievēro robežas un nevēlēšanās vakcinēties nevarētu būt par pamatu cilvēka atlaišanai no darba.