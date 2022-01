"Pasaule nav transformējusies par pilnīgu miera ostu, kur nav nekad un ne no kā jābaidās," raidījumā "Spried ar Delfi" atzina Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. "Ja mēs skatāmies ziņas, kas nāk no austrumu puses, tās ir satraucošas – mēs redzam, ka kaimiņi paliek arvien dīvaināki, brīžiem nemierīgāki, brīžiem – kā no eņģēm izkrituši, līdz ar to mums ir jārēķinās ar kaut kādiem hipotētiskiem scenārijiem," par militāra apdraudējuma iespēju Latvijai pauda Kaktiņš.

