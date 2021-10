Šovakar "Arēnā Rīga" risinās ilgi gaidītais boksa vakars "Rumble in Riga", kurā ringā atkal redzēsim Mairi Briedi. "Delfi" ilgi gaidīto notikumu atzīmē, skatītājiem piedāvājot ekskluzīvu tiešraidi no "Delfi TV" studijas, kurā sākot no pulksten 22 sporta ziņu nodaļas galvenais redaktors Uldis Strautmanis ar bokseri Kristapu Zuti, boksa treneri Otto Kovči un interneta žurnāla "MVP" žurnālistu Jāni Freimani pavērs aizkaru uz boksa dzīves aizkulisēm.

Raidījums notiek divās daļās - vispirms, sākot no pulksten 22, Strautmanis ar ekspertiem aptuveni stundu spriedīs par gaidāmo cīņu un boksa dzīves aktualitātēm. Pēc tam dažas minūtes pēc cīņas noslēguma atjaunosim pieslēgumu "Delfi TV" studijai, kur analizēsim notikušo, kā arī spriedīsim par Brieža nākamajiem soļiem boksa ringā. Raidījuma gaitā par atmosfēru "Arēnā Rīga" informēs sporta nodaļas žurnālisti Jānis Bendziks un Reinis Lācis, bet sociālo tīklu komanda ziņos par "Arēnas Rīga" gaiteņos valdošajām līdzjutēju emocijām.

Jāatgādina, ka 16. oktobra cīņa ir pirmā pēc ilgāka pārtraukuma, kurā savu skatītāju priekšā "Arēnā Rīga" ringā kāpj Latvijas vadošais bokseris Mairis Briedis, lai cīnītos ar vācieti Artūru Mannu. Briedis aizstāv Starptautiskās boksa federācijas (IBF) pasaules čempiona jostu un pasaules čempiona titulu prestižā žurnāla "The Ring Magazine" vērtējumā pirmajā smagajā svarā. Cīņas sākums – ap pulksten 23, nevis ap pusnakti, kā prognozēts iepriekš.

2018. gada 27. janvārī Briedis pārpildītā "Arēnā Rīga" vienā no aizraujošākajām boksa cīņām zaudēja ukrainim Oleksandram Usikam. Pēc tam bija jāgaida pusotrs gads, līdz Briedis atkal kāpa "Arēnas Rīga" ringā, skandalozā cīņā pieveicot poli Kšištofu Glovacki. Tagad, pēc vairāk nekā divu gadu pārtraukuma, Latvijas boksa fani atkal var klātienē vērot Brieža cīņu, tāpēc gaidāmajam notikumam pievērsta liela uzmanība.