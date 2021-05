'Spried ar Delfi' par 17. Venēcijas arhitektūras biennāli. Video tiešraide

Jau nākamnedēļ Itālijā sāksies Venēcijas 17. starptautiskā arhitektūras biennāle, kurā piedalīsies arī mākslinieki un arhitekti no Latvijas. 13. maijā raidījumā " Spried ar Delfi " Andra Čudare par viņu plāniem un Latvijas ekspozīciju iztaujās tās kuratoru Uldi Lukševicu no arhitektu biroja "NRJA", kā arī Latvijas paviljona komisāru Jāni Dripi.

Venēcijas 17. starptautiskā arhitektūras biennāle sākotnēji bija plānota jau 2020. gadā, bet Covid-19 pandēmijas dēļ tās sākums tika atlikts uz 2021. gada 22. maiju. Latviju tajā pārstāvēs arhitektu birojs "NRJA" ar ekspozīciju "It’s not for you! It’s for the building" jeb "Tas nav tev! Tas ir ēkai".

Arhitektu birojs "NRJA", kura pilnais nosaukums ir "No Rules Just Architecture", Latviju ir pārstāvējis Venēcijas arhitektūras biennālē arī 2014. gadā ar ekspozīciju "Unwritten", kas bija veltīta pēckara modernisma arhitektūras mantojuma apzināšanai.

Jāpiebilst, ka Latvijas arhitektu aprindās joprojām turpinās arī kaismīgas diskusijas par ieceri Elizabetes ielā 2 Rīgā, bijušās Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas ēkas vietā būvēt jauno koncertzāli.

