'Spried ar Delfi' par 3x3 basketbolu Tokijas olimpiskajās spēlēs

Kā līdz šim veicies un ko turpmāk sagaidīt no Latvijas šīgada olimpisko spēļu galvenās cerības uz zelta medaļām - 3x3 basketbola izlases? Par to raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā pirmdien 26. jūlijā pulksten 17 "MVP" galvenais redaktors Ingmārs Jurisons runās ar Artūru Strēlnieku, kurš kā komandas piektais spēlētājs, nepieciešamības brīžos aizstājot kādu no pamata četrinieka, deva nozīmīgu artavu Tokijas ceļazīmes izcīnīšanā. Sarunai no Tokijas pieslēgsies arī "Delfi" Sporta nodaļas redaktors Uldis Strautmanis.

Latvijas izlase savas pirmās spēles aizvadīja jau sestdien, tiekoties ar Polijas un Beļģijas sportistiem. Svētdien viņi spēlēja ar Japānu un Ķīnu, savukārt pirmdien līdz raidījuma sākuma laikam jau būs noslēgušās spēles pret niknākajiem konkurentiem - Serbiju un Krievijas olimpisko izlasi.

Strēlnieks pasaules 3x3 spēlētāju individuālajā rangā ieņem 60. vietu. Profesionālās karjeras laikā pārstāvējis vadošās Latvijas komandas klasiskajā basketbolā, izpelnījies reputāciju ar nepiekāpību aizsardzībā, kopā ar “VEF Rīga” divreiz kļuvis par Latvijas čempionu.

