'Tornis šķiebjas, to tūlīt slēgs' – Svētā Pētera baznīcas remontam vajadzīgi 28 – 33 miljoni

"Viena no platformām ir slēgta, tornis lēnām šķiebjas un arī to tūlīt slēgs, tā kā beigsies tā ienākumu ēra," tā pirmdien raidījumā " Spried ar Delfi " pauda Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Aš...