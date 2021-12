'Spried ar Delfi' par Covid-19 ierobežojumiem un omikrona izplatību

Līdz valdības izsludinātās ārkārtas situācijas beigām atlicis nepilns mēnesis, tomēr bažas par Covid-19 izplatību raisa gaidāmās Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienas un plašāka cilvēku kontaktēšanās svētku laikā. Par to, vai ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai varētu mainīt pirms Ziemassvētkiem, vai no 11. janvāra tos varētu mīkstināt, par omikrona varianta radītajiem izaicinājumiem, kā arī vakcinācijas un balstvakcinācijas veicināšanu 16. decembrī plkst. 11.00 raidījumā "Spried ar Delfi" Alina Lastovska izvaicās veselības ministru Danielu Pavļutu (A/P). Raidījumā piedalīsies arī "Delfi Plus" žurnāliste Vita Dreijere.

Jaunā SARS-CoV-2 paveida omikrona lipīgums ir izteikts, taču, pētnieku ieskatā, šobrīd nav pierādījumu par to, ka pašreizējās vakcīnas pret Covid-19 šajā gadījumā slikti aizsargātu pret smagu slimības gaitu, otrdien valdības sēdē sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Līdz 14. decembrim Latvijā konstatēti 14 omikrona gadījumi, no kuriem pieci nav saistīti ar ceļojumu uz ārvalstīm, turklāt vairums šo inficēto ir vakcinēti. Tāpat zināms, ka vismaz trīs gadījumi saistīti ar ceļojumu uz Zviedriju, divi - Norvēģiju un vēl divi - Lielbritāniju. Saskaņā ar Veselības ministrijas uz valdības sēdi sagatavoto informāciju, vismaz pieci gadījumi atklāti, veicot testēšanu lidostā un kopumā identificētas vismaz 55 kontaktpersonas.

SARS-CoV-2 omikrona paveida kontekstā aizsardzībai pret simptomātisku slimību balstvakcinācija ir nepieciešama visiem, mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infektologs, Latvijas Universitātes profesors Uga Dumpis. Viņš skaidro, ka tā arī palīdzēs stiprināt sabiedrības kopējās imūnās aizsardzības mūri. Apstiprinātu publikāciju par šo patlaban vēl neesot, taču infektologs atsaucas uz jaunu vēl zinātniski nerecenzētu pētījumu.

Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem gan valdībai, gan sabiedrībai kopumā jāatrod iespēja pāriet uz dzīvi ierastākā ritmā ar nelielām izmaiņām, piemēram, nosacīti samazinātu iespēju pulcēties lielākam cilvēku skaitam, masku un respiratoru valkāšanu, kā arī primāro un balsta vakcināciju, otrdien valdības sēdē sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Viņš pauda, ka, ja valdība gaidīs brīdi, kad valstī vispār vairs nebūs Covid-19 saslimstības, jāgaida varētu būt vismaz līdz vasarai, jo slimībai ir sezonāls raksturs, kas, premjera ieskatā, nebūtu pareizais virziens.

